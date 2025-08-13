Ft
Ukrajna külügyminiszter tűzszünet Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter

Szijjártó Péter ismét keményen kiosztotta az ukrán elnököt

2025. augusztus 13. 11:16

„Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni” – fogalmazott a miniszter.

2025. augusztus 13. 11:16
null

Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.„

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: 

Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij a békére törekszik.

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

llnnhegyi
2025. augusztus 13. 13:35 Szerkesztve
Helyes testtartás! Nyomjad ezerrel Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter!
massivement-1
2025. augusztus 13. 12:52
Doberdónál is, a magyarkák nemzethy drogos hasérzéssel háborúztak éveken át. A hibás persze mindig a "baloldal" az őszirózsás forradalom, a zsidók, mink magyarok ott se vótunk, ártatlanok vogymuk! Hogy a "jobberke" madjar hibás? Á, ő felsőbbrendű és mindig nagyon okos :DDDD Mehet kakadu újabb plecsniért Lavrov segge alá!
herden100
2025. augusztus 13. 12:30
Kedves Látogatóink! A Mária-kiállítás Nagyboldogasszony napján, 2025. augusztus 15-én nyitja meg ismét kapuit, és 2025. szeptember 9-ig várja látogatóit. Az ünnepi megnyitó 2025. augusztus 15-én, 17 órai kezdettel lesz. A tárlatot Gera Olga nyitja meg, közreműködik a Lélekhang együttes. Nyitvatartás: naponta 15-19 óra között. Tárlatvezetés: szerdán és szombaton 17 órától. A kiállítás helyszíne: 1052. Budapest, Városház u. 4. (1 percre a Ferenciek terétől) Várjuk szeretettel! Istenanya Alapítvány istenanya.hu 🇭🇺🕊️🤍
tomekjosef
2025. augusztus 13. 12:04
Ezzel csak egyetérteni lehet.
