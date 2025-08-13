Szijjártó Péter ismét keményen kiosztotta az ukrán elnököt

Szijjártó Péter az izraeli külügyminiszterrel tárgyalt, fontos megállapításokat tettek
Négy állításban fedte fel a tárcavezető az egyeztetés sarokpontjait.
„Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni” – fogalmazott a miniszter.
Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.„
A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte:
Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij a békére törekszik.
Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Négy állításban fedte fel a tárcavezető az egyeztetés sarokpontjait.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***