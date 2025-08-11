Szijjártó Péter az izraeli külügyminiszterrel tárgyalt, fontos megállapításokat tettek

Szijjártó Péter három pontban a Trump-ultimátumról
A külgazdasági- és külügyminiszter a Stratéga vendége volt.
Négy állításban fedte fel a tárcavezető az egyeztetés sarokpontjait.
Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be róla, hogy hétfő délben Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel beszélt telefonon a közel-keleti helyzet alakulásáról.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági- és külügyminiszter a Stratéga vendége volt.
Négy fontos dologban egyeztettek:
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala