Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Izrael Hamász Szijjártó Péter Gideon Szaár

Szijjártó Péter az izraeli külügyminiszterrel tárgyalt, fontos megállapításokat tettek

2025. augusztus 11. 13:32

Négy állításban fedte fel a tárcavezető az egyeztetés sarokpontjait.

2025. augusztus 11. 13:32
null

Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be róla, hogy hétfő délben Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel beszélt telefonon a közel-keleti helyzet alakulásáról.

Ezt is ajánljuk a témában

Négy fontos dologban egyeztettek:

  1. „A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell!”
  2. „A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani!”
  3. „A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára!”
  4. „A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten!”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. augusztus 11. 14:31
Szijjártó nem volt irigylésre méltó helyzetben.
Válasz erre
0
0
123321
2025. augusztus 11. 14:21
jobbikosok nem fognak örülni...
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. augusztus 11. 13:55
Ha ezt a négy sarokpontot fogja Szijjártó hangoztatni, ehhez csak gratulálni lehet. És sok szerencsét, hogy megvalósuljanak. De mind a négy: egy időben! Végre már nem Izrael korlátlan támogatásáról szól a magyar külpolitika. Ideje volt, ugyanis ez a négy pont, amely mind Izraelnek, mind a palesztinoknak CSAK JÓT TESZ. Ami óriási dolog!
Válasz erre
0
0
venceremos26
2025. augusztus 11. 13:55
Kakadu elfelejtette kettesbe tenni Gideon Szar nevu kollegajat, hogy fejezze be a nepirto haborujat !
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!