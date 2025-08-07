Ft
08. 07.
csütörtök
08. 07.
csütörtök
Szijjártó Péter három pontban a Trump-ultimátumról

Szijjártó Péter három pontban a Trump-ultimátumról

2025. augusztus 07. 13:05

A külgazdasági- és külügyminiszter a Stratéga vendége volt.

2025. augusztus 07. 13:05
Donald Trump Vlagyimir Putyinnak adott ultimátuma órákon belül lejár. Közelebb kerülünk a békéhez vagy teljesen elmérgesedik az orosz-amerikai kapcsolat? Mit tesz eközben Európa? Pócza István vendége a Stratégában Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter lesz.

Adás: augusztus 19-én, aktuális előzetes már a Facebookon:

 

 

tompika-2
2025. augusztus 07. 13:44
Trump jelenleg építi a falakat a maga fenyegetésekkel összeterelt blokkja és a globális dél blokkja közé, remélve azt, hogy ugyanúgy fog végződni az emiatt kialakuló hidegháború, mint az előző. Az, hogy ez mekkora nyomorúságot fog hozni, a legkevésbé sincs számításba véve. A régiben a legnagyobb fegyveres konfliktusok a koreai, a vietnámi és az afganisztáni háború voltak. A mostani hidegháborúról még nem mondták ki, hogy lenne, azonban már folytak, folynak annak valódi háborúi. Szíria, Irán és Ukrajna. Nagyon izgalmas idők jönnek, olyanok, mint a kínai átokban.
k
•••
2025. augusztus 07. 13:43 Szerkesztve
Donald Trump Jeffrey Epstein ifjúkori jóbarátja.......az ám....: Donald Trump is egy komolytalan szenilis vénember úgy mint az álmos Joe Biden, mindketten a liberális pénzügyi diktatúra szolgái...csicskái. Már 11 éve tart az ukrán háború, amit az oroszok erkölcsileg már régen megnyertek, ugyanis az oroszok oroszokat védnek orosz területen.
alenka
2025. augusztus 07. 13:21
Akkor már elindultak az ukiiiikiiikriiiijniii bakáknak a frontra a fehér zászlók szállítmányai?....Putin, előre!
hilduska
2025. augusztus 07. 13:14
Robokuty hatalmas stratéga...😂🤣😂🤣😂🤣😂
