Váratlan döntés a TV2-nél: Pachmann Péter visszavonul a képernyőtől

Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta a csatorna egyik meghatározó arca volt – adta hírül a tenyek.hu. Bár a műsorvezetőt a jövőben már nem látjuk a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az anyacsatornával, és aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában a háttérben.

A távozás hátterében magánéleti okok állnak: Pachmann Péter az ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt igényel. A képernyőtől való búcsú tehát tudatos döntés; a szakmai pályafutását a TV2-nél a háttérben, az Akadémia megújításának kulcsszereplőjeként folytatja, ahol íróként, tanárként és televíziós szakemberként is maradandót alkothat.