Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pachmann Péter TV2 műsorvezető

Váratlan döntés a TV2-nél: Pachmann Péter visszavonul a képernyőtől

2025. augusztus 13. 11:10

Augusztusban láthatják utoljára a nézők a csatorna ikonikus arcát.

2025. augusztus 13. 11:10
null

Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta a csatorna egyik meghatározó arca volt – adta hírül a tenyek.hu. Bár a műsorvezetőt a jövőben már nem látjuk a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az anyacsatornával, és aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában a háttérben.

Bár műsorvezetőként már nem jelenik meg, 

Pachmann továbbra is szoros kapcsolatban marad a csatornával, és a háttérből aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában.

A távozás hátterében magánéleti okok állnak: Pachmann Péter az ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt igényel. A képernyőtől való búcsú tehát tudatos döntés; a szakmai pályafutását a TV2-nél a háttérben, az Akadémia megújításának kulcsszereplőjeként folytatja, ahol íróként, tanárként és televíziós szakemberként is maradandót alkothat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: tenyek.hu

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. augusztus 13. 11:26
Nekem teljesen mindegy.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!