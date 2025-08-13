Váratlan döntés a TV2-nél: Pachmann Péter visszavonul a képernyőtől

Lekörözte a TV2 az RTL-t, a balliberális csatorna nem árulta el, lesznek-e személyi következményei a vereségnek
Hosszú ideig az RTL volt a legnépszerűbb, évek óta azonban már jelentős a lemaradása.
Augusztusban láthatják utoljára a nézők a csatorna ikonikus arcát.
Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta a csatorna egyik meghatározó arca volt – adta hírül a tenyek.hu. Bár a műsorvezetőt a jövőben már nem látjuk a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az anyacsatornával, és aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában a háttérben.
Bár műsorvezetőként már nem jelenik meg,
Pachmann továbbra is szoros kapcsolatban marad a csatornával, és a háttérből aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában.
A távozás hátterében magánéleti okok állnak: Pachmann Péter az ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt igényel. A képernyőtől való búcsú tehát tudatos döntés; a szakmai pályafutását a TV2-nél a háttérben, az Akadémia megújításának kulcsszereplőjeként folytatja, ahol íróként, tanárként és televíziós szakemberként is maradandót alkothat.
