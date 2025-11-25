Nagyot igazolt a TV2: a Heti Hetes egykori szereplőjével erősít a csatorna

Hatalmas bejelentéssel lepte meg nézőit a TV2 a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-jában: közel egy évtized után visszatér a képernyőre Jáksó László, a 2000-es évek egyik legikonikusabb tévés személyisége – olvasható az Index cikkében. A korábban az RTL-en futó Heti Hetes és a Kész Átverés Show házigazdája ezúttal már a TV2-n tűnik fel – egy vadonatúj, formabontó műsor vezetőjeként.

A csatorna hetek óta titkolta, ki vezeti majd a Szemfényvesztők – Hazudj, ha tudsz! című pszichológiai vetélkedőt, amely az amerikai The Hustler magyar adaptációja. A leleplezés a vasárnapi élő adásban történt: a különböző jelmezekbe bújt titokzatos szereplő végül felfedte magát – Jáksó érkezik a TV2-höz, új korszakot nyitva a pályáján.