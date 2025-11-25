Ft
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fegyvertény TV2 csatorna

Nagyot igazolt a TV2: a Heti Hetes egykori szereplőjével erősít a csatorna

2025. november 25. 07:08

A 2000-es évek egyik legikonikusabb tévés személyiségének visszatérése komoly fegyvertény a csatorna számára.

2025. november 25. 07:08
null

Hatalmas bejelentéssel lepte meg nézőit a TV2 a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő show-jában: közel egy évtized után visszatér a képernyőre Jáksó László, a 2000-es évek egyik legikonikusabb tévés személyisége  – olvasható az Index cikkében. A korábban az RTL-en futó Heti Hetes és a Kész Átverés Show házigazdája ezúttal már a TV2-n tűnik fel – egy vadonatúj, formabontó műsor vezetőjeként.

A csatorna hetek óta titkolta, ki vezeti majd a Szemfényvesztők – Hazudj, ha tudsz! című pszichológiai vetélkedőt, amely az amerikai The Hustler magyar adaptációja. A leleplezés a vasárnapi élő adásban történt: a különböző jelmezekbe bújt titokzatos szereplő végül felfedte magát – Jáksó érkezik a TV2-höz, új korszakot nyitva a pályáján.

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
A premier dátumát a TV2 egyelőre titokban tartja, de egy dolog biztosnak tűnik: Jáksó László nagy visszatérése komoly fegyvertény a csatorna számára, és komoly kihívást jelenthet az RTL népszerű Árulók-formátumának – írta meg a lap.

Nyitókép: Képmetszet

 

Obsitos Technikus
2025. november 25. 09:23
Sok éve nem nézek tévét.
Ernest01
2025. november 25. 09:22
Csodás!
csapláros
2025. november 25. 09:16
Na és a Fajkasházi má' senkinek sem számít ?? Meg a Jucus... De nem baj Az egyik csatorna 19 a másik meg 1 híjján 20. Ezek már régen kikoptak, uncsik, proli réteg műsorok. Kár, hogy a csatorna előfizetések során nem lehet szabadon választani és ezért sok szemétre és kénytelen a néző előfizetni, amire azután a mocskos életben nem fog rákapcsolni. Minél több lesz az okos TV, legalább fizikailag elkerülhető a búza (pl. a sport, film és tudományos csatornák) elválasztása az ocsutól, a filmek rögzíthetősége és visszajátszhatósága, valamint a különféle filmklubok révén - reklám mentesen illetve a reklámokat átugorva...
cartwright
2025. november 25. 08:41
ahogy a hozzászólok többsége írta, ez csak két büdös csatorna, akik a másiknak már nem kellő "celebet" is nagy pénzért alkalmazzák, mert minden szarban egységesen működnek ugyanolyan stílusú szarság megy egyidőben mindkettőn, márpedig ez a gyártási időkkel számolva, csak akkor lehetséges, ha le van előre beszélve azonkívül, minden műsor "kész átverés", a konyhai celebfőző versenyektől a valamelyik ázsiai országban furikázott és futtatott sztárocskákig, akik szintén mindig ugyanazok majdnem minden műsorban "köpni kell" A.E. Bizottság
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!