család Stohl András otthon gyerek árvíz felújítás tv2 rokon

Családi botrány: Stohl Andrásék felújították Gyula házát, egy rokon most milliókat követel emiatt tőle

2025. december 12. 09:47

Farkas Gyula egyedül neveli három gyermekét, végre úgy tűnt, egyenesbe jönnek, de egy 30 éve nem látott családtag mindent keresztülhúzhat.

2025. december 12. 09:47
null

Tizenöt évet várt Farkas Gyula a három gyerekével együtt azért, hogy az árvíz által tönkretett házuk helyett végre olyan otthonuk legyen, amelyen nem süvít keresztül a huzat az eltört falak repedésein, és ahová nem esik be az eső. Ez az álom idén valóra vált a TV2 Újratervezés című műsorának köszönhetően. 

Gyula Heves vármegyei házát gyakorlatilag teljesen újjáépítette a stáb Vámosgyörkön, ám a család nem sokáig örülhetett: harminc év után váratlanul felbukkant a férfi rokona, követelve az örökségét, vagyis az ingatlan értékének egynegyedét – írta a Blikk.

A cikkből kiderült, hogy Farkasék  mindennapjait és ünnepeit 2010-ben tette tönkre az árvíz. Mint utólag kiderült, a házat az ár a régi fürdőszobában szakította ketté. Az apa csak azért tudta megmenteni, mert van szivattyúkezelői vizsgája, és kölcsönkapott a tűzoltóktól három szivattyút.

Bár az épület végül lakható maradt, a keletkezett sérülések miatt sosem lehetett igazán kifűteni a fatüzelésű kályhával. Gyula saját kezűleg, meszes betonnal igyekezett helyrehozni, amit lehetett. A mész kiszívta a vizet az alapból, de idővel a vakolat salétromosodni kezdett.

A család ilyen körülmények között került kapcsolatba a TV2 stábjával. Az Újratervezés című műsorban nehéz sorsú emberek otthonát újítják fel szakemberek, sokszor annyira, hogy rá sem lehet ismerni a házakra. Ez Vámosgyörkön is megtörtént, Gyula sem volt biztos benne, amikor egy hónap után visszatért a gyerekekkel, hogy nem tévesztette-e el a címet.

Az új otthon, a friss festés, az új bútor illata mindenhol, és végre nem fázunk télen sem”

– nyilatkozta az édesapa a Blikknek.

Évtizedek után tűnt fel egy rokon

A boldogság azonban nem tartott sokáig. A forgatás után néhány hónappal váratlanul jelentkezett Gyula egyik rokona, akivel harminc éve összevesztek, és azóta sem beszélnek. A férfi előbb egy ügyvédi irodától kapott levelet, amelyben az állt, hogy a rokon igényt tart az örökségre, vagyis a ház negyedére. Amikor találkoztak, a rokon először 4 millió forintot említett, majd miután meglátta, milyen otthon lett az egykor romos házból, már 20 milliót követelt.

„Egy fizetésből és a volt feleségem 41 ezer forintos tartásdíjából nevelem a három gyerekem. Kölcsönt akkor sem tudnék így fizetni, ha kapnék, de nem kaphatok, mert BAR-listás lettem, amikor infarktus miatt nem tudtam dolgozni, és elmaradtam a személyi hitel törlesztésével” – sorolta a családapa.

Az eset kapcsán a lap megszólaltatta Nagy Zoltán, ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvédet is, aki szerint, ha a rokonnak valóban van egynegyedes tulajdoni hányada, és ezt szeretné pénzzé tenni, a felújítás előtti értéket kell alapul venni.

„A műsorban közreműködő építészek segítségével minden bizonnyal hitelesen igazolható, milyen állapotban volt korábban a ház, illetve mennyi lehetett az értéke. Az ingatlan értékét jelentősen megnövelő felújítás és újjáépítés Gyula közreműködésével, az általa kapott támogatásnak köszönhető. Ehhez a rokonnak nincs köze” – húzta alá az ügyvéd.

Nyitókép: TV2

 

nyolcadikutasagyozo
2025. december 12. 10:47 Szerkesztve
„Egy fizetésből és a volt feleségem 41 ezer forintos tartásdíjából nevelem a három gyerekem. Mindig a fideszre szavaztunk most is arra fogunk,🤣 Helyes ez az élet való nektek.😁🤣👍Biztosítást semmiképpen sem érdemes a lakásra kötni.🤦‍♂️🤦‍♂️😆😆 41 EZER FORINT TARTÁSDÍJ🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😆😆Mennyit keres a balfasz ebben a jóléti társadalomban?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😆😆 3 kakukkfióka után a fizetése 50% át kellene levonni.Mielött valaki beleugat ,de inkáb megvárom.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👍👍👍👍
wadcutter
2025. december 12. 10:03 Szerkesztve
talált ügyvédet az a mocsok tiszás beütésű rokon, mert nekik mindig a másikéra fáj a foguk
szilvarozsa
2025. december 12. 09:58
Biztos tiszás a rokon. Azoknak ilyen fejlett az erkölcsi érzéke.
zrx8
2025. december 12. 09:57
Jut eszembe, Tordai Moncsicsi lebontotta már a jogszerűtlenül épült villáját ?
