Családi botrány: Stohl Andrásék felújították Gyula házát, egy rokon most milliókat követel emiatt tőle

Farkas Gyula egyedül neveli három gyermekét, végre úgy tűnt, egyenesbe jönnek, de egy 30 éve nem látott családtag mindent keresztülhúzhat.
Tizenöt évet várt Farkas Gyula a három gyerekével együtt azért, hogy az árvíz által tönkretett házuk helyett végre olyan otthonuk legyen, amelyen nem süvít keresztül a huzat az eltört falak repedésein, és ahová nem esik be az eső. Ez az álom idén valóra vált a TV2 Újratervezés című műsorának köszönhetően.
Gyula Heves vármegyei házát gyakorlatilag teljesen újjáépítette a stáb Vámosgyörkön, ám a család nem sokáig örülhetett: harminc év után váratlanul felbukkant a férfi rokona, követelve az örökségét, vagyis az ingatlan értékének egynegyedét – írta a Blikk.
A cikkből kiderült, hogy Farkasék mindennapjait és ünnepeit 2010-ben tette tönkre az árvíz. Mint utólag kiderült, a házat az ár a régi fürdőszobában szakította ketté. Az apa csak azért tudta megmenteni, mert van szivattyúkezelői vizsgája, és kölcsönkapott a tűzoltóktól három szivattyút.
Bár az épület végül lakható maradt, a keletkezett sérülések miatt sosem lehetett igazán kifűteni a fatüzelésű kályhával. Gyula saját kezűleg, meszes betonnal igyekezett helyrehozni, amit lehetett. A mész kiszívta a vizet az alapból, de idővel a vakolat salétromosodni kezdett.
A család ilyen körülmények között került kapcsolatba a TV2 stábjával. Az Újratervezés című műsorban nehéz sorsú emberek otthonát újítják fel szakemberek, sokszor annyira, hogy rá sem lehet ismerni a házakra. Ez Vámosgyörkön is megtörtént, Gyula sem volt biztos benne, amikor egy hónap után visszatért a gyerekekkel, hogy nem tévesztette-e el a címet.
Az új otthon, a friss festés, az új bútor illata mindenhol, és végre nem fázunk télen sem”
– nyilatkozta az édesapa a Blikknek.
A boldogság azonban nem tartott sokáig. A forgatás után néhány hónappal váratlanul jelentkezett Gyula egyik rokona, akivel harminc éve összevesztek, és azóta sem beszélnek. A férfi előbb egy ügyvédi irodától kapott levelet, amelyben az állt, hogy a rokon igényt tart az örökségre, vagyis a ház negyedére. Amikor találkoztak, a rokon először 4 millió forintot említett, majd miután meglátta, milyen otthon lett az egykor romos házból, már 20 milliót követelt.
„Egy fizetésből és a volt feleségem 41 ezer forintos tartásdíjából nevelem a három gyerekem. Kölcsönt akkor sem tudnék így fizetni, ha kapnék, de nem kaphatok, mert BAR-listás lettem, amikor infarktus miatt nem tudtam dolgozni, és elmaradtam a személyi hitel törlesztésével” – sorolta a családapa.
Az eset kapcsán a lap megszólaltatta Nagy Zoltán, ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvédet is, aki szerint, ha a rokonnak valóban van egynegyedes tulajdoni hányada, és ezt szeretné pénzzé tenni, a felújítás előtti értéket kell alapul venni.
„A műsorban közreműködő építészek segítségével minden bizonnyal hitelesen igazolható, milyen állapotban volt korábban a ház, illetve mennyi lehetett az értéke. Az ingatlan értékét jelentősen megnövelő felújítás és újjáépítés Gyula közreműködésével, az általa kapott támogatásnak köszönhető. Ehhez a rokonnak nincs köze” – húzta alá az ügyvéd.
