Családi botrány: Stohl Andrásék felújították Gyula házát, egy rokon most milliókat követel emiatt tőle

A cikkből kiderült, hogy Farkasék mindennapjait és ünnepeit 2010-ben tette tönkre az árvíz. Mint utólag kiderült, a házat az ár a régi fürdőszobában szakította ketté. Az apa csak azért tudta megmenteni, mert van szivattyúkezelői vizsgája, és kölcsönkapott a tűzoltóktól három szivattyút.

Bár az épület végül lakható maradt, a keletkezett sérülések miatt sosem lehetett igazán kifűteni a fatüzelésű kályhával. Gyula saját kezűleg, meszes betonnal igyekezett helyrehozni, amit lehetett. A mész kiszívta a vizet az alapból, de idővel a vakolat salétromosodni kezdett.

A család ilyen körülmények között került kapcsolatba a TV2 stábjával. Az Újratervezés című műsorban nehéz sorsú emberek otthonát újítják fel szakemberek, sokszor annyira, hogy rá sem lehet ismerni a házakra. Ez Vámosgyörkön is megtörtént, Gyula sem volt biztos benne, amikor egy hónap után visszatért a gyerekekkel, hogy nem tévesztette-e el a címet.