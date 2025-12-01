Cooky nem fogta vissza magát: keményen beleszállt a Tisza adótervébe

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
A francia származású rádiós műsorvezető egy családi példát is felhozott érvei alátámasztására.
Cooky, azaz Szelba Christian George, a népszerű francia származású rádiós műsorvezető hétfőn közzétett Facebook-videójában egyértelműen állást foglalt a többkulcsos adórendszer bevezetése ellen – szúrta ki a TV2. Mint fogalmazott: a jelenlegi, egykulcsos modell bevált, ezért értelmetlen lenne hozzányúlni.
A rádiós személyiség saját családi példát is felidézett: édesapja gyakran akart változtatni jól működő dolgokon, ám később belátta, hogy ezek a módosítások több kárt okoztak, mint hasznot. Cooky szerint ez a logika a magyar adórendszerre is igaz.
Ha valami jól működik, ne nyúlj hozzá!”
– hangsúlyozta. Úgy vélte, a társadalom mára megtanulta és megszokta a jelenlegi adóstruktúra működését, ezért szerinte teljesen felesleges és káros lenne annak átalakítása. A rádiós szerint a stabilitás a legfontosabb, és „nem szabad megváltoztatni semmit, ami jól működik”.
