Cooky nem fogta vissza magát: keményen beleszállt a Tisza adótervébe

Cooky, azaz Szelba Christian George, a népszerű francia származású rádiós műsorvezető hétfőn közzétett Facebook-videójában egyértelműen állást foglalt a többkulcsos adórendszer bevezetése ellen – szúrta ki a TV2. Mint fogalmazott: a jelenlegi, egykulcsos modell bevált, ezért értelmetlen lenne hozzányúlni.

A rádiós személyiség saját családi példát is felidézett: édesapja gyakran akart változtatni jól működő dolgokon, ám később belátta, hogy ezek a módosítások több kárt okoztak, mint hasznot. Cooky szerint ez a logika a magyar adórendszerre is igaz.