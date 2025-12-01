Ft
Cooky nem fogta vissza magát: keményen beleszállt a Tisza adótervébe

2025. december 01. 15:25

A francia származású rádiós műsorvezető egy családi példát is felhozott érvei alátámasztására.

Cooky, azaz Szelba Christian George, a népszerű francia származású rádiós műsorvezető hétfőn közzétett Facebook-videójában egyértelműen állást foglalt a többkulcsos adórendszer bevezetése ellen – szúrta ki a TV2. Mint fogalmazott: a jelenlegi, egykulcsos modell bevált, ezért értelmetlen lenne hozzányúlni.

A rádiós személyiség saját családi példát is felidézett: édesapja gyakran akart változtatni jól működő dolgokon, ám később belátta, hogy ezek a módosítások több kárt okoztak, mint hasznot. Cooky szerint ez a logika a magyar adórendszerre is igaz.

Ha valami jól működik, ne nyúlj hozzá!” 

– hangsúlyozta. Úgy vélte, a társadalom mára megtanulta és megszokta a jelenlegi adóstruktúra működését, ezért szerinte teljesen felesleges és káros lenne annak átalakítása. A rádiós szerint a stabilitás a legfontosabb, és „nem szabad megváltoztatni semmit, ami jól működik”.

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
madre79
2025. december 01. 16:18
Ezt mindenki tudja, csak MP egy szemétláda és már látja magát a trónuson ülve!
you-brought-2-too-many
2025. december 01. 15:38
Így , így, Cooky mondja jól. Mert Peti pöcs faszságokat beszèl.
nemturista
•••
2025. december 01. 15:37 Szerkesztve
Oké, elmondta a véleményét ez a sztár is,rendben! De ez miért kerül be ide.....?
smarton84
2025. december 01. 15:28
jajj, ha cooky mondja.. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!