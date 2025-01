Lekörözte a TV2 az RTL-t, a balliberális csatorna nem árulta el, lesznek-e személyi következményei a vereségnek

Nyilvánosságra kerültek a Nielsen Közönségmérés mérőműszeres adatai, amelyekből kiderült, hogy a hosszú időn át piacvezető RTL már a 3. őszi csúcsszezont veszítette el zsinórban és a 2. évet egymás után. A Media1 szerint jóval az év vége előtt feltűnt, hogy 2024-ben is a TV2 csatorna lesz a nyertes a nézők figyelméért folytatott küzdelemben, hiszen az év során megnyert főműsoridős esték számát tekintve már november végére is behozhatatlan előnyre tettek szert versenytársukkal, az egykoron évtizedekig piacvezető, ám már a 2023-as évet is elvesztő RTL csatornával szemben.

Az RTL képtelen volt visszakerülni a piacvezető pozícióba, és 2023 után 2024-et is elvesztették a nézők figyelméért folytatott versenyben”

– közölte a médiaipari portál, amely megjegyzi, nem csak a nyert főműsoridős esték számát tekintve maradt alul az RTL, de a közönségarány (SHR%) szempontjából is, és mindezt minden fontosabb korcsoportban, tehát 18-49-ben, 18-59-ben és 4+ korcsoportban is, ráadásul főműsoridőben és egész napon egyaránt.