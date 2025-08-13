Visszakapták az irányítást: véget ért a nagy TrollFoci-botrány

Magyar Péter lesz az elmúlt ezer esztendő legjobb miniszterelnöke
Múlt héten szerdán érkezett a hír, hogy Magyarország egyik legnagyobb online focis közösségének, a TrollFocinak az oldalát feltörték – számolt be az Index.
Azonban több napos kényszerszünet után az oldal eredeti szerkesztői visszakapták az irányítást a fiókjuk felett.
Helyreállt a világ rendje, újra itt vagyunk!”
– fogalmazott a TrollFoci csapata friss bejegyzésében. A szerkesztők bejegyzésükben megköszönték a rajongók elmúlt napokban tanúsított támogatását, és biztosították őket arról, hogy a jövőben visszatérnek a tőlük megszokott tartalmak.
Nyitókép: Facebook / TrollFoci
