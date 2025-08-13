Visszakapták az irányítást: véget ért a nagy TrollFoci-botrány

Múlt héten szerdán érkezett a hír, hogy Magyarország egyik legnagyobb online focis közösségének, a TrollFocinak az oldalát feltörték – számolt be az Index.

Azonban több napos kényszerszünet után az oldal eredeti szerkesztői visszakapták az irányítást a fiókjuk felett.

Helyreállt a világ rendje, újra itt vagyunk!”

– fogalmazott a TrollFoci csapata friss bejegyzésében. A szerkesztők bejegyzésükben megköszönték a rajongók elmúlt napokban tanúsított támogatását, és biztosították őket arról, hogy a jövőben visszatérnek a tőlük megszokott tartalmak.

Nyitókép: Facebook / TrollFoci

