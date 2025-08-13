Ft
08. 13.
szerda
Visszakapták az irányítást: véget ért a nagy TrollFoci-botrány

2025. augusztus 13. 12:20

Sikerült visszaverni a fiókot feltörőket.

2025. augusztus 13. 12:20
null

Múlt héten szerdán érkezett a hír, hogy Magyarország egyik legnagyobb online focis közösségének, a TrollFocinak az oldalát feltörték – számolt be az Index.

Azonban több napos kényszerszünet után az oldal eredeti szerkesztői visszakapták az irányítást a fiókjuk felett. 

Helyreállt a világ rendje, újra itt vagyunk!”

 – fogalmazott a TrollFoci csapata friss bejegyzésében. A szerkesztők bejegyzésükben megköszönték a rajongók elmúlt napokban tanúsított támogatását, és biztosították őket arról, hogy a jövőben visszatérnek a tőlük megszokott tartalmak. 

Nyitókép: Facebook / TrollFoci 

***

 

