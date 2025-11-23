Sorra buknak le a milliós követőjű kamuoldalak az X új funkciójának köszönhetően

Elon Muskék újítása, az X platform helymeghatározó-ellenőrző funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára annak ellenőrzését, hogy egy adott fiók honnan működik, frissül. Az újítás egyik oka, hogy – mint a Fox News írja –

több olyan népszerű fiókot, amely amerikai „patriótának” adja ki magát, valójában külföldről üzemeltetnek.

Az „@1776General_” felhasználónevű fiókot több mint 140 ezren követték; a felhasználói leírás szerint tulajdonosa „hazafi”, a fiók „címe” pedig az Egyesült Államokban található – az X új funkciója azonban feltárta, hogy valójában Törökországban van.