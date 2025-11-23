Sorra buknak le a milliós követőjű kamuoldalak az X új funkciójának köszönhetően

Így változtatta meg Elon Musk az ex-Twitter X-et
A világ leggazdagabb embere aktívan alakítja a platform működését.
Az X új, helymeghatározó alapú funkciójának köszönhetően leleplezhetők egyes, a követőiket félrevezető fiókok – például azok, amelyek hazudnak a posztolások helyszínét illetően. Péntek óta több százezres követőjű, népszerű fiókokat törölt a platform.
Elon Muskék újítása, az X platform helymeghatározó-ellenőrző funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára annak ellenőrzését, hogy egy adott fiók honnan működik, frissül. Az újítás egyik oka, hogy – mint a Fox News írja –
több olyan népszerű fiókot, amely amerikai „patriótának” adja ki magát, valójában külföldről üzemeltetnek.
Az „@1776General_” felhasználónevű fiókot több mint 140 ezren követték; a felhasználói leírás szerint tulajdonosa „hazafi”, a fiók „címe” pedig az Egyesült Államokban található – az X új funkciója azonban feltárta, hogy valójában Törökországban van.
Az „@AmericanVoice__” több mint 200 ezer követővel rendelkezett a frissítés megjelenése előtt, azonban kiderült, hogy a fiókot Dél-Ázsiából működtették. Ezután a tulajdonosok egyszerűen törölték a fiókot.
Ugyanakkor – írja a Fox News – számos olyan félrevezető fiók is működik, amely színleg az izraeli háborús bűnökről számolnak be, Gázából. Az egyik ilyen felhasználó, Motasm A Dalloul, az „@AbujomaaGaza” felhasználónevet használja, és azt állítja, hogy „Gázában élő újságíró”.
Fiókjának több mint 197 ezer követője van, ám az X szerint a tulajdonos valójában Lengyelországból posztol.
Egy másik fiók, amely „Quds News Network” vagy „@QudsNen” néven működik, magát „a legnagyobb független palesztin ifjúsági hírhálózatnak” nevezi, több mint 600 ezer követője van – valójában azonban Egyiptomból működik.
A Times of Gaza/@Timesofgaza néven működő fióknak közel egymillió követője van, azt állítja, hogy „a legfrissebb híreket és a legfontosabb történéseket közvetíti a megszállt Palesztinából” – az X szerint azonban a posztok „Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán térségében” kerülnek fel az internetre.
Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője szerint ez az új funkció segíthet a felhasználóknak kiszűrni a megtévesztő információkat a hírfolyamukból.