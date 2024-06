Kibertámadás: A TikTok és a CNN fiókját is feltörték

Nyitókép: Dan Kitwood/Getty Images

A napokban összehangolt kibertámadást érte a TikTok-ot. A támadás több nagy márkát és hírességet is célba vett, többek között a CNN profilját is feltörték. A TikTok mögött álló ByteDance kínai vállalat közölte, hogy csak kevés fiókot érintett a támadás, és hogy jelenleg is együttműködnek az érintett felhasználókkal ezek helyreállításában – írta meg a BBC

A kérdés, hogy a támadás miatt csorbát szenved-e a cégek megbízhatóságába vetett hit. A TikTok nem osztott meg további részleteket a kibertámadás elkövetőiről, illetve arról sem nyilatkoztak, hogy az akciót hogyan hajthatták végre.

Szorosan együttműködünk a CNN-nel a fiókhoz való hozzáférés helyreállítása és a fiókjuk további védelmét szolgáló fokozott biztonsági intézkedések bevezetése érdekében

– ennyit főzött hozzá az esethez a TikTok szóvivője. Hozzátette, hogy továbbra is „elkötelezettek a platform integritásának fenntartása mellett, és továbbra is figyelni fogják a nem hiteles tevékenységeket”.

Paris Hilton megúszta

A kínai videómegosztó közölte, hogy a hekkerek Paris Hilton fiókját is célba vették, de az végül nem került veszélybe. A valóságshow-sztárnak jelenleg több mint 10 millió követője van a TikTok-on, és aktív felhasználója a platformnak.

***