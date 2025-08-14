Ft
CNN Ukrajna Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij

A CNN szerint Trump már azzal is Putyin kezére játszik, hogy találkozik vele

2025. augusztus 14. 11:57

A lap azt fejtegette, hogy mi lehet az orosz elnök valódi célja a találkozással.

null

A CNN arról ír, hogy a Kreml propagandistái körében hatalmas a várakozás a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatban. Ez a szerző szerint annak köszönhető, hogy az oroszok úgy gondolják, hogy jól fognak kijönni a találkozóból.

Trump-Putyin találkozó Finnországban
Trump-Putyin találkozó 2018-ban Finnországban /Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

„Már az a tény, hogy egyáltalán sor kerül az amerikai elnökkel való csúcstalálkozóra, hatalmas győzelem a Kreml számára” 

– állítja a CNN szerzője. 

„Senki sem beszél már Oroszország nemzetközi elszigeteltségéről vagy stratégiai vereségéről” – idézi a cikk Alexander Kotsot, egy Kreml-párti katonai blogírót. A cikk szerint az elnöki csúcstalálkozó lehetővé teszi Putyinnak, hogy visszatérjen a nemzetközi diplomácia élvonalába.

Mit akar Trump?

A Fehér Ház közölte, hogy Trump elsősorban az ukrajnai háború befejezésére kíván összpontosítani, míg a Moszkva által felvetett egyéb kérdéseket egy későbbi időpontban tárgyalják.

Szerdán Trump „nagyon súlyos következményekkel” fenyegetőzött, ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe, miután telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel.

A CNN azonban úgy látja, hogy eddig alig látszott igazi kompromisszumkészség a Kreml részéről, amely úgy véli, hogy a háborúban ő van fölényben. Szerdán az orosz külügyminisztérium szóvivője az állami médiának nyilatkozva elmondta, hogy Oroszország álláspontja Ukrajnával kapcsolatban „nem változott”.

Mit akar Putyin?

A kiszivárgott orosz békeajánlat lényege, hogy Kijev adja át a kelet-ukrajnai Donbasz régióban fekvő területeket cserébe a tűzszünetért, amit az ukrán vezetés határozottan elutasított.

Trumpnak azonban úgy tűnik nincs ellenére a „földet a békéért” koncepció, még ha az Ukrajna és európai partnerei számára elfogadhatatlan is. 

Ez a nyilvánvaló véleménykülönbség lehetőséget kínál Putyinnak arra, hogy az ukránokat és az európaiakat – és nem Oroszországot – állítsa be a béke valódi akadályaként, ami alááshatja Trump amúgy is ingatag támogatását az ukrán háborús erőfeszítések iránt – állítja a CNN szerzője. 

A cikk szerint Putyin egyedülálló lehetőséget lát Trumpban a Washingtonnal való kapcsolatok alapvető újraindítására, valamint az orosz-amerikai kapcsolatok elválasztására Ukrajna sorsától, ami szintén megosztaná a nyugati szövetségeseket.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

***

 

Majdmegmondom
2025. augusztus 14. 13:02
Európában jelenleg a kakagyárak keresnek a legtöbbet. Ennyi beszari politikus... Gondolom, attól félnek, hogy az USA meg az oroszok megállapodnak és az éppen Amerikából átköltözött gazdák nem ezért fizetik őket... Ha béke lesz, nyugaton fejek fognak hullani...
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. augusztus 14. 12:37
Erre a találkozóra elsősorban Trumpnak van szüksége imázsa építése miatt. Nem véletlenül kezdeményezte.
Válasz erre
3
0
obakapimaki
2025. augusztus 14. 12:27
Mikor a cnn nevű dezinformációs, propaganda kanális, propagandára hivatkozik...😂😂🤡 Adolf Hitler is szót emelhetett volna az antiszemitizmus ellen..😂😂🤡
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2025. augusztus 14. 12:26
Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök reggel a Harcosok órája című online műsor adásában az orosz hírszerzés szerdai közleményére, amiben az oroszok azt állították, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon. „Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit évek óta tudunk” – mondta, hozzátéve, a magyar embereknek nem mondhatják meg Brüsszelből, hogy kit válasszanak. Az SZVR közleményét azóta több magyar kormányközeli portál is átvette. A magyar kormány egyébként régóta vádolja azzal Ukrajnát, hogy beavatkozik Magyarország belügyeibe. Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy az ukránok a Tisza Párt segítségével akarják ellehetetleníteni a Voks2025 szavazást. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig odáig ment, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összejátszik a Tisza Párttal.
Válasz erre
0
0
