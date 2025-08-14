A CNN szerint Trump már azzal is Putyin kezére játszik, hogy találkozik vele

A CNN arról ír, hogy a Kreml propagandistái körében hatalmas a várakozás a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatban. Ez a szerző szerint annak köszönhető, hogy az oroszok úgy gondolják, hogy jól fognak kijönni a találkozóból.

Trump-Putyin találkozó 2018-ban Finnországban /Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

„Már az a tény, hogy egyáltalán sor kerül az amerikai elnökkel való csúcstalálkozóra, hatalmas győzelem a Kreml számára”

– állítja a CNN szerzője.

„Senki sem beszél már Oroszország nemzetközi elszigeteltségéről vagy stratégiai vereségéről” – idézi a cikk Alexander Kotsot, egy Kreml-párti katonai blogírót. A cikk szerint az elnöki csúcstalálkozó lehetővé teszi Putyinnak, hogy visszatérjen a nemzetközi diplomácia élvonalába.

Mit akar Trump?

A Fehér Ház közölte, hogy Trump elsősorban az ukrajnai háború befejezésére kíván összpontosítani, míg a Moszkva által felvetett egyéb kérdéseket egy későbbi időpontban tárgyalják.

Szerdán Trump „nagyon súlyos következményekkel” fenyegetőzött, ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe, miután telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel.

A CNN azonban úgy látja, hogy eddig alig látszott igazi kompromisszumkészség a Kreml részéről, amely úgy véli, hogy a háborúban ő van fölényben. Szerdán az orosz külügyminisztérium szóvivője az állami médiának nyilatkozva elmondta, hogy Oroszország álláspontja Ukrajnával kapcsolatban „nem változott”.

Mit akar Putyin?

A kiszivárgott orosz békeajánlat lényege, hogy Kijev adja át a kelet-ukrajnai Donbasz régióban fekvő területeket cserébe a tűzszünetért, amit az ukrán vezetés határozottan elutasított.

Trumpnak azonban úgy tűnik nincs ellenére a „földet a békéért” koncepció, még ha az Ukrajna és európai partnerei számára elfogadhatatlan is.

Ez a nyilvánvaló véleménykülönbség lehetőséget kínál Putyinnak arra, hogy az ukránokat és az európaiakat – és nem Oroszországot – állítsa be a béke valódi akadályaként, ami alááshatja Trump amúgy is ingatag támogatását az ukrán háborús erőfeszítések iránt – állítja a CNN szerzője.

A cikk szerint Putyin egyedülálló lehetőséget lát Trumpban a Washingtonnal való kapcsolatok alapvető újraindítására, valamint az orosz-amerikai kapcsolatok elválasztására Ukrajna sorsától, ami szintén megosztaná a nyugati szövetségeseket.