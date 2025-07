Döbbenet: a CNN riportere nagyon szerette volna, hogy fehér legyen a New York-i ámokfutó

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: hétfő este egy ámokfutó négy embert megölt New Yorkban egy irodaházban, majd magával is végzett. A gyanúsítottról készült első fotó egy színesbőrű, sötét hajú napszemüveges férfit ábrázolt, ennek ellenére a CNN műsorvezetője kijelentette, hogy a tömeggyilkos „valószínűleg fehér” – írja a New York Post.

A CNN műsorvezetője, Erin Burnett a lövöldözés után nem sokkal, hétfő este sugárzott műsorában elmondta, hogy a rendőrségnek már akkor információja volt arról, hogy a fegyveres „napszemüveget visel, bajuszos, férfi, valószínűleg fehér”.

A rendőrség korai jelentései mindeközben arra utaltak, hogy a gyanúsított közel-keleti származású lehet. Az elkövetőt végül Shane Kimuraként azonosították, amely alapján ázsiai és afrikai származású lehet.

Fotó: NYPD/X

Egyelőre nem tudni, hogy a fiatal férfinek mi volt a motivációja.

A CNN riportere és a komment az elkövető bőrszínével kapcsolatban azért is ütötte ki a biztosítékot, mert az utóbbi években az amerikai liberális médiában divatossá vált, hogy csak akkor azonosítják az elkövető bőrszínét, ha fehér az illető.

Fotó: John Lamparski/AFP