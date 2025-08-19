Ft
„Úgy éreztem, hogy meg kell tennem!” – Elfogták az újszászi vonatrongálót, aki hihetetlen magyarázatot adott a tettére

2025. augusztus 19. 20:28

A férfi nem tudott sokáig bujkálni a hatóságok elől.

2025. augusztus 19. 20:28
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, szétvertek egy motorvonatot Újszászon, jelentős kárt okozva a jármű berendezéseiben. A rongáló nem tudott sokáig bujkálni a hatóságok elől, a Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei őrizetbe vették a motiválatlan agresszort, aki jelentős kárt okozott a MÁV Zrt-nek – írja a police.hu.

A közlemény szerint Augusztus 17-én érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint a Fonyód-Szolnok útvonalon közlekedő és Újszászon várakozó személyvonatot megrongálták, a vészüvegtörő kalapáccsal több oldalablakot, és a vagonban lévő monitort betörték. Ezt követően az ismeretlen elkövető a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte, jelentős kárt okozva. Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit abonyi lakcímén nem találtak, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki. Szorosan együttműködve a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs munkatársaival, 

a gyanúsítottat augusztus 19-én Abonyban elfogták a helyi rendőrök.

A nyomozók a 35 éves férfit rongálás bűntett elkövetése miatt kihallgatták, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, melyre ésszerű magyarázata nem volt csak annyi, hogy: „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.

Nyitókép: police.hu / Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

