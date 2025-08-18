Szétvertek egy vonatot Újszászon: jelentős károkat okozott az elkövető

Több tízezer utas érintett – hetekre lezárják a Keleti pályaudvart
Nem véletlen mostanra időzítették így.
A vonatot és a megállót is megrongálták.
„Tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát” – számol be a MÁV-csoport Facebook-oldalán.
Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongáltak egy esőbeállót is
– részletezi a bejegyzés.
Az anyagi kár jelentős, 50 millió forint, azonban ennél is súlyosabb a vonat forgalomból való kiesése, ugyanis azt javítani kell.
A következő időszakban a Budapest-Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot
– fogalmaz a MÁV.
A vasúti közlekedésért felelős Zrt. a vonaton, illetve az állomáson elhelyezett kameráknak köszönhetően feljelentést tudott tenni az elkövetővel szemben.
Nyitókép: Facebook / MÁV-csoport
