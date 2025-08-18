Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Újszászon állomás rongálás máv motorvonat

Szétvertek egy vonatot Újszászon: jelentős károkat okozott az elkövető

2025. augusztus 18. 14:42

A vonatot és a megállót is megrongálták.

2025. augusztus 18. 14:42
null

„Tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát” – számol be a MÁV-csoport Facebook-oldalán.

Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongáltak egy esőbeállót is

– részletezi a bejegyzés.

Az anyagi kár jelentős, 50 millió forint, azonban ennél is súlyosabb a vonat forgalomból való kiesése, ugyanis azt javítani kell.

A következő időszakban a Budapest-Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot

– fogalmaz a MÁV.

A vasúti közlekedésért felelős Zrt. a vonaton, illetve az állomáson elhelyezett kameráknak köszönhetően feljelentést tudott tenni az elkövetővel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / MÁV-csoport

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
2025. augusztus 18. 15:43
Holnap majd ő orditja legnagyobb pofával, hogy Lázár..., meg azt, hogy szar a MÁV.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. augusztus 18. 15:30
Z. "Tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát” – számol be a MÁV-csoport Facebook-oldalán. Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongáltak egy esőbeállót is" Most egy szemékyről van szó, vagy többről??? 🤔❓😯
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 18. 15:27
Integrálhatatlan cigányok mérhetetlen mentális és anyagi károkat okoznak a magyaroknak
Válasz erre
4
0
Ízisz
2025. augusztus 18. 15:26
Z. Azért kíváncsi lennék rá, hogy milyen meggondolásból történt mégis??? ❓🤔😣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!