Több tízezer utas érintett – hetekre lezárják a Keleti pályaudvart

Rendkívüli! Kisiklott egy vonat a Keleti pályaudvarnál, vonatkimaradások lesznek – részletek a cikkben!
A hivatalos bejelentés szerint személyi sérülés szerencsére nem történt.
Nem véletlen mostanra időzítették így.
Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart – ismertette Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerdán a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.
Kiemelte, a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat. A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában.
A Keleti pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik”
– idézte fel a vezérigazgató.
Hegyi Zsolt kitért arra, a vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik – fejtette ki. Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.
(MTI)
Nyitókép: Mihádák Zoltán/MTI