08. 13.
szerda
Több tízezer utas érintett – hetekre lezárják a Keleti pályaudvart

2025. augusztus 13. 17:17

Nem véletlen mostanra időzítették így.

2025. augusztus 13. 17:17
Mihadák Zoltán/MTI

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart – ismertette Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerdán a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

Kiemelte, a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat. A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában.

A Keleti pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik”

 – idézte fel a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt kitért arra, a vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik – fejtette ki. Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.

(MTI)

Nyitókép: Mihádák Zoltán/MTI

rugbista
2025. augusztus 13. 17:34
Gondoltam, írok egy szerényebben gusztustalan szöveget a Krúdynak. Bocs, a Krúbinak. Minek lezárni? Jobb volna bezárni. Járjon mindenki gyalog! Így is lesz, ha Peti seggét nyalod. Az volna jó, kedves Pista, Legyen mindenki biciklista. Meg aztán lehet gyalog járni, Járjon gyalog tánti, mámi! Válasszad a Magyar Petit, Minden magyar megemeli a seggit. Busz, autó be lesz tiltva, Miniszter lesz Thunberg Gréta.
