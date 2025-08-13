Több tízezer utas érintett – hetekre lezárják a Keleti pályaudvart

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart – ismertette Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerdán a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

Kiemelte, a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat. A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában.

A Keleti pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik”

– idézte fel a vezérigazgató.