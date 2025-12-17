Ft
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kétszer annyi pénzt vághatunk zsebre februártól

Kétszer annyi pénzt vághatunk zsebre februártól

2025. december 17. 15:29

A változásról a kedden megjelent Magyar Közlöny számolt be.

2025. december 17. 15:29
null

Februártól havi háromszázezer forintra emelkedik majd a bankautomatákból díjmentesen felvehető összeg – derült ki a Magyar Közlöny kedden megjelent számából.

Mint ismert, a jogszabályok szerint eddig csak havi 150 ezer forintig lehetett ingyenesen felvenni a készpénzt az automatákból. Azonban, mint kiemelték 

ez a lehetőség ezután is csak havi két készpénzfelvételre vonatkozik, vagyis a harmadiknál már egyéb díjakat is számíthat fel a bank.

 Éppen ezért a bankok nem korlátozhatják 150 ezer forint alá az automatából egyszerre kivehető összeget.

A Telex cikkében emlékeztetett, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizottságán már október 30-án átment az erről szóló törvényjavaslat, így régóta tudni lehetett, hogy hamarosan duplájára emelkedhet az ingyen felvehető összeg. Akkor a Bankszövetség tiltakozott a döntés ellen, mivel a készpénzfelvételekre kivetett 0,9 százalékos adó miatt nekik költségük származik az ingyenes készpénzfelvételből – ismertette a lap.

Így lesz pénz minden magyar településen

Emlékezetes, hogy a Biztos Döntés gazdasági portál októberben arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:

így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.

Az összeállításban ismertették, hogy a minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak:

  • az idei év végéig az ezer főnél nagyobb,
  • a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken

kell működnie legalább egy készüléknek. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

