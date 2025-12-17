Kétszer annyi pénzt vághatunk zsebre februártól

Kiderült, hogy lesz pénz minden magyar településen
A szabályozásoknak köszönhetően pár éven belül több mint 6 ezer bankautomatából juthatunk majd készpénzhez országszerte.
A változásról a kedden megjelent Magyar Közlöny számolt be.
Februártól havi háromszázezer forintra emelkedik majd a bankautomatákból díjmentesen felvehető összeg – derült ki a Magyar Közlöny kedden megjelent számából.
Mint ismert, a jogszabályok szerint eddig csak havi 150 ezer forintig lehetett ingyenesen felvenni a készpénzt az automatákból. Azonban, mint kiemelték
ez a lehetőség ezután is csak havi két készpénzfelvételre vonatkozik, vagyis a harmadiknál már egyéb díjakat is számíthat fel a bank.
Éppen ezért a bankok nem korlátozhatják 150 ezer forint alá az automatából egyszerre kivehető összeget.
A Telex cikkében emlékeztetett, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizottságán már október 30-án átment az erről szóló törvényjavaslat, így régóta tudni lehetett, hogy hamarosan duplájára emelkedhet az ingyen felvehető összeg. Akkor a Bankszövetség tiltakozott a döntés ellen, mivel a készpénzfelvételekre kivetett 0,9 százalékos adó miatt nekik költségük származik az ingyenes készpénzfelvételből – ismertette a lap.
Emlékezetes, hogy a Biztos Döntés gazdasági portál októberben arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:
így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.
Az összeállításban ismertették, hogy a minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak:
kell működnie legalább egy készüléknek.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
