Kétszer annyi pénzt vághatunk zsebre februártól

A Telex cikkében emlékeztetett, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizottságán már október 30-án átment az erről szóló törvényjavaslat, így régóta tudni lehetett, hogy hamarosan duplájára emelkedhet az ingyen felvehető összeg. Akkor a Bankszövetség tiltakozott a döntés ellen, mivel a készpénzfelvételekre kivetett 0,9 százalékos adó miatt nekik költségük származik az ingyenes készpénzfelvételből – ismertette a lap.

Így lesz pénz minden magyar településen

Emlékezetes, hogy a Biztos Döntés gazdasági portál októberben arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:

így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.

Az összeállításban ismertették, hogy a minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: