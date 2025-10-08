Kiderült, hogy lesz pénz minden magyar településen

A Biztos Döntés arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:

így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.

Barát Mihály, a portál pénzügyi szakújságírója emlékeztetett, hogy 2023 elején a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére, majd egy, az idén márciusban megjelent kormányhatározat már azt írta elő, hogy – a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében – minden magyarországi településen működjön bankautomata.

Időközben pedig a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége is alkotmányos joggá vált

– tette hozzá.