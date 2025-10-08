Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hálózat kormányhatározat atm falu készülék bank költség

Kiderült, hogy lesz pénz minden magyar településen

2025. október 08. 21:27

A szabályozásoknak köszönhetően pár éven belül több mint 6 ezer bankautomatából juthatunk majd készpénzhez országszerte.

2025. október 08. 21:27
null

A Biztos Döntés arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:

így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.

Barát Mihály, a portál pénzügyi szakújságírója emlékeztetett, hogy 2023 elején a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére, majd egy, az idén márciusban megjelent kormányhatározat már azt írta elő, hogy – a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében – minden magyarországi településen működjön bankautomata. 

Időközben pedig a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége is alkotmányos joggá vált 

– tette hozzá.

Fokozatosan épül ki a hálózat

A cikkben ismertették, hogy a minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: 

  • az idei év végéig az ezer főnél nagyobb,
  •  a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken

 kell működnie legalább egy készüléknek. 

A Biztos Döntés elemzése szerint koncentrált az automaták piaca. Rámutattak, hogy a mezőnyből kiemelkedik az OTP Bank és az MBH Bank – az előbbi több mint 1800, az utóbbi közel 1200 készüléket üzemeltetett október elején az MNB fiók- és ATM-kereső oldala szerint – de a K&H közel 600 és az Erste több mint 450 készülékből álló hálózata is igen jelentősnek minősül. A négy bank üzemelteti a teljes hazai hálózat több mint háromnegyedét – összegezték.

A gazdasági portál azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a bankkártyás készpénzfelvételi forgalom viszont egyelőre nem követi a hálózat bővülésének ütemét. A második negyedévben összesen 21,1 millió belföldi tranzakciót hajtottak végre a kártyabirtokosok, 2333,9 milliárd forint értékben: az előbbi 5,4 százalékos csökkenést, az utóbbi 1,9 százalékos emelkedést tükröz éves alapon.

Barát Mihály arra is kitért, hogy a kártyabirtokosok többsége igyekszik minél kevesebb (többnyire havi egy) tranzakcióval kiszolgálni a saját készpénzigényét.

Nem mindegy, milyen ATM kerül a faluba

A Világgazdaság a kormány döntése kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, melyik bank automatája kerül a falvakba. Egy elemzés szerint az ATM-használat költsége bankonként jelentősen eltér: az ingyenes készpénzfelvételi keret felett a saját számlavezető bank automatájából történő lényegesen olcsóbb, mint más bank ATM-jének használata – közölte a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!