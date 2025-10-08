Kiderült, hogy lesz pénz minden magyar településen

Egy település sem marad ATM nélkül – itt a lista, melyik faluba melyik bank telepít automatát
2026 végéig az 1000 fő alatti településeken is elérhető lesz mindenki számára minimum egy bankautomata.
A szabályozásoknak köszönhetően pár éven belül több mint 6 ezer bankautomatából juthatunk majd készpénzhez országszerte.
A Biztos Döntés arról számolt be, hogy alig egy év alatt csaknem 350-nel nőtt a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma. Ezt a növekedést elsősorban az új szabályozások ösztönzik, amelyek szerint néhány éven belül minden hazai településen elérhetőnek kell lennie legalább egy ATM-nek:
így akár két-három éven belül akár 6 ezer ATM is működhet majd országszerte.
Barát Mihály, a portál pénzügyi szakújságírója emlékeztetett, hogy 2023 elején a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére, majd egy, az idén márciusban megjelent kormányhatározat már azt írta elő, hogy – a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében – minden magyarországi településen működjön bankautomata.
Időközben pedig a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége is alkotmányos joggá vált
– tette hozzá.
A cikkben ismertették, hogy a minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak:
kell működnie legalább egy készüléknek.
A Biztos Döntés elemzése szerint koncentrált az automaták piaca. Rámutattak, hogy a mezőnyből kiemelkedik az OTP Bank és az MBH Bank – az előbbi több mint 1800, az utóbbi közel 1200 készüléket üzemeltetett október elején az MNB fiók- és ATM-kereső oldala szerint – de a K&H közel 600 és az Erste több mint 450 készülékből álló hálózata is igen jelentősnek minősül. A négy bank üzemelteti a teljes hazai hálózat több mint háromnegyedét – összegezték.
A gazdasági portál azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a bankkártyás készpénzfelvételi forgalom viszont egyelőre nem követi a hálózat bővülésének ütemét. A második negyedévben összesen 21,1 millió belföldi tranzakciót hajtottak végre a kártyabirtokosok, 2333,9 milliárd forint értékben: az előbbi 5,4 százalékos csökkenést, az utóbbi 1,9 százalékos emelkedést tükröz éves alapon.
Barát Mihály arra is kitért, hogy a kártyabirtokosok többsége igyekszik minél kevesebb (többnyire havi egy) tranzakcióval kiszolgálni a saját készpénzigényét.
A Világgazdaság a kormány döntése kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, melyik bank automatája kerül a falvakba. Egy elemzés szerint az ATM-használat költsége bankonként jelentősen eltér: az ingyenes készpénzfelvételi keret felett a saját számlavezető bank automatájából történő lényegesen olcsóbb, mint más bank ATM-jének használata – közölte a lap.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay