Ilyen még nem volt karácsonyi vásáron: a terrorveszély és az agresszív migránsok miatt belépőt kell fizetni Németországban

Friedrich Merz forr a dühtől: már a német kisvárosok sincsenek biztonságban
A német kancellárt felháborítja, hogy már a kisebb német városokban sem rendezhetőek meg a karácsonyi vásárok biztonsági protokoll nélkül.
A Világgazdaság arról ír, hogy
a tömegrendezvények védelmére fordított költségek Németországban 44 százalékkal emelkedtek, és egyre több város kénytelen belépődíjat kérni a látogatóktól.
Mint kiderült, a szigorításokra részben a múltbéli tragédiák ösztönözték a hatóságokat:
2016-ban Berlinben egy iszlamista gépkocsit hajtott a Gendarmenmarkt vásárára, tavaly pedig Magdeburgban történt halálos támadás,
ahol a gyanúsított vészkiút pontokat kihasználva rohant a tömegbe. Az év elején Münchenben és Mannheimből is jelentettek hasonló eseteket, emlékeztetnek.
Megírták: a biztonsági intézkedések része a betonbarikádok, beléptető pontok, videómegfigyelés és képzett személyzet. David Russ, a berlini Gendarmenmarkt vezetője a Reutersnek elmondta, hogy szerinte a látogatók így „teljes nyugalommal élvezhetik a vásárt”.
A növekvő költségek miatt kisebb városok és magánszervezők gyakran saját zsebből fizetik a biztonságot.
Gerold Leppa, a BCSD vezetője országos szabályozást sürget, máskülönben senki sem fogja vállalni a folyamatosan növekvő felelősséget és költségeket.
A szövetségi kormány támogatást továbbra sem ígér, mivel Berlin szerint az ügy a rendőrség hatáskörébe tartozik, de Friedrich Merz kancellár elismerte: „
Nehéz helyzet, ha már kisebb városokban sem lehet vásárt tartani átfogó biztonsági koncepció nélkül.”
A költségek áthárításának egyik jele a berlini piac 2 eurós belépődíja, ami részben a biztonságra megy el.
Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP