Ilyen még nem volt karácsonyi vásáron: a terrorveszély és az agresszív migránsok miatt belépőt kell fizetni Németországban

Megírták: a biztonsági intézkedések része a betonbarikádok, beléptető pontok, videómegfigyelés és képzett személyzet. David Russ, a berlini Gendarmenmarkt vezetője a Reutersnek elmondta, hogy szerinte a látogatók így „teljes nyugalommal élvezhetik a vásárt”.

A növekvő költségek miatt kisebb városok és magánszervezők gyakran saját zsebből fizetik a biztonságot.

Gerold Leppa, a BCSD vezetője országos szabályozást sürget, máskülönben senki sem fogja vállalni a folyamatosan növekvő felelősséget és költségeket.

A szövetségi kormány támogatást továbbra sem ígér, mivel Berlin szerint az ügy a rendőrség hatáskörébe tartozik, de Friedrich Merz kancellár elismerte: „