Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország migráció Friedrich Merz terrorveszély védelem karácsonyi vásár tömegrendezvény költség

Ilyen még nem volt karácsonyi vásáron: a terrorveszély és az agresszív migránsok miatt belépőt kell fizetni Németországban

2025. november 26. 07:21

Van kérdés?

2025. november 26. 07:21
null

A Világgazdaság arról ír, hogy

 a tömegrendezvények védelmére fordított költségek Németországban 44 százalékkal emelkedtek, és egyre több város kénytelen belépődíjat kérni a látogatóktól. 

Mint kiderült, a szigorításokra részben a múltbéli tragédiák ösztönözték a hatóságokat: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

2016-ban Berlinben egy iszlamista gépkocsit hajtott a Gendarmenmarkt vásárára, tavaly pedig Magdeburgban történt halálos támadás,

 ahol a gyanúsított vészkiút pontokat kihasználva rohant a tömegbe. Az év elején Münchenben és Mannheimből is jelentettek hasonló eseteket, emlékeztetnek.

Megírták: a biztonsági intézkedések része a betonbarikádok, beléptető pontok, videómegfigyelés és képzett személyzet. David Russ, a berlini Gendarmenmarkt vezetője a Reutersnek elmondta, hogy szerinte a látogatók így „teljes nyugalommal élvezhetik a vásárt”. 

A növekvő költségek miatt kisebb városok és magánszervezők gyakran saját zsebből fizetik a biztonságot. 

Gerold Leppa, a BCSD vezetője országos szabályozást sürget, máskülönben senki sem fogja vállalni a folyamatosan növekvő felelősséget és költségeket.

A szövetségi kormány támogatást továbbra sem ígér, mivel Berlin szerint az ügy a rendőrség hatáskörébe tartozik, de Friedrich Merz kancellár elismerte:

Nehéz helyzet, ha már kisebb városokban sem lehet vásárt tartani átfogó biztonsági koncepció nélkül.” 

A költségek áthárításának egyik jele a berlini piac 2 eurós belépődíja, ami részben a biztonságra megy el.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. november 26. 08:49
Ez így kevés. Minden belépőt alaposan meg kell motozni, beleértve a testüregeket is! Ja, és kilépésnél is, hogy nincs-e lopott holmi nála. Szép új világ! Erről álmodik minden baloldali liberális globalista!
Válasz erre
1
0
Lilyana2
2025. november 26. 08:42
Ha ekkora kretének lehetnek hatalmon Németországban, akkor vágják le az őket megválasztó barmokat a vágóhídon! Ez egy egyszerű képlet!!!
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. november 26. 08:36
,,...Hülye németek! Német hülyék!.. "
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 26. 08:24
Ja, a terroristáknak nincs pénzük, vagy csak smucigok és ezért elkerülik a vásárokat! Ravasz terv, fogós terv méltő a német koponyákhoz....
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!