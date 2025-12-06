Elképesztő olasz terv: a családok ingyen etetnek és szállásolnak migránsokat, a pénzt meg más kapja

A migráció mint fegyver – új könyv született, ami nem fél a következtetések levonásától
Az irányított migráció korunk hadviselésének eszköze, ami rendkívül veszélyes, hiszen az állam alapvető funkcióit veszélyezteti – vallja a szerző.
Róma új migrációs programja óriási felháborodást váltott ki: a befogadó családoknak nem jár egyetlen cent sem, miközben egy NGO 400 ezer eurót kap a „koordinációért”.
Óriási vitát váltott ki a baloldali vezetésű Rómában egy új migrációs program: a városvezetés 400 ezer eurót ítélt oda a „Refugees Welcome Italy” nevű civil szervezetnek (NGO) a migránsok elhelyezéséért,
miközben azokat az olasz családokat, akik a menekülteket befogadják, egyetlen euró kompenzáció sem illeti meg.
A pályázat szerint a családoknak kell állniuk az étkezés és a lakhatás költségeit – vagyis a kormány pénzt ad a szervezetnek, de nem azoknak, akik ténylegesen elszállásolják az érkezőket – írta meg a Remix News.
A program január 1-jén indul és 2028 végéig tart. A támogatás célja, hogy az NGO „azonosítson családokat, mentorokat és szociális gondnokokat”, akik hajlandók befogadni a migránsokat, továbbá olyan „szociális beilleszkedési és munkaerő-piaci programokat” finanszírozzon, amelyek a migránsokat segítik.
Érdekesség, hogy a pályázatra egyetlen jelentkező volt: maga a Refugees Welcome Italy.
A városi szociálpolitikai hivatal előre jelezte: a támogatás kizárólag a szolgáltatás igénybevevőire – azaz a migránsokra – fordítható, ezért családoknak nem járhat semmilyen megtérítés.
Az ellenzéki pártok szerint ez abszurd „pazarlás”, és elfogadhatatlan, hogy az olasz adófizetők pénzéből egy NGO profitál, miközben a befogadó családoknak nincs támogatás.
A baloldali Demokrata Párt ezzel szemben azt állítja: „a migránsok családi befogadása nagy emberi, társadalmi és kulturális értékű tapasztalat”.
A vita azt a kérdést élesíti ki, amely Olaszországban és egész Európában egyre gyakrabban kerül elő: ki viseli az újonnan érkezők költségeit, és milyen szerepet játszanak az NGO-k a migrációs rendszerben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az irányított migráció korunk hadviselésének eszköze, ami rendkívül veszélyes, hiszen az állam alapvető funkcióit veszélyezteti – vallja a szerző.
Nyitókép: Valeria Ferraro / AFP