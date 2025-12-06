Elképesztő olasz terv: a családok ingyen etetnek és szállásolnak migránsokat, a pénzt meg más kapja

Óriási vitát váltott ki a baloldali vezetésű Rómában egy új migrációs program: a városvezetés 400 ezer eurót ítélt oda a „Refugees Welcome Italy” nevű civil szervezetnek (NGO) a migránsok elhelyezéséért,

miközben azokat az olasz családokat, akik a menekülteket befogadják, egyetlen euró kompenzáció sem illeti meg.

A pályázat szerint a családoknak kell állniuk az étkezés és a lakhatás költségeit – vagyis a kormány pénzt ad a szervezetnek, de nem azoknak, akik ténylegesen elszállásolják az érkezőket – írta meg a Remix News.