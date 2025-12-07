Charlie Kirk meggyilkolásának utóélete: belháború, konspirációk és keresztény hullám

A biztonsági főnök elárulta: ha ez máshogy történt volna Kirk még mindig élne – ez okozhatta az aktivista halálát
A biztonsági főnök csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztette az egyetemet a biztonsági hiányosságokra.
Az első sokk, a tömeges gyász és a gyülekezetekbe és templomokba való visszatérés után váratlan fordulat állt be: konspirációkkal támadták be az aktivista családját és barátait. S azóta is dúl a harc Charlie Kirk örökségéért.
Alig három hónap telt el azóta, hogy merényletet követtek el Charlie Kirk konzervatív aktivista ellen. A gyilkosság szörnyű pillanatait milliók látták az interneten. A fiatal férfi temetésén majdnem a teljes Trump kormányzat felvonult, és az elnök is beszédet mondott. A konzervatív mozgalmat mélyen megrázta az aktivista halála, akinek nemcsak Trump újraválasztásában volt jelentős szerepe, hanem olyan kereszténységgel átitatott mozgalmat vezetett, amely rendkívül népszerű volt az egyetemisták, sőt a gimnazisták körében is. A merénylet után a főáramú média főleg Charlie Kirk politikai tevékenységét emelte ki, amelyet „ellentmondásosnak” bélyegeztek. A halála után a liberálisok egy része – főleg az interneten – nyíltan ünnepelt, és ellenzői egy bigott, elfogult, és ellentmondásos figuraként beszéltek róla.
A konzervatívok körében Charlie Kirk nemcsak politikai kommentárjáért és a liberális diákokkal való parázs vitái miatt volt népszerű, hanem azért, mert úgy tudott beszélni a kereszténységről, hogy fiatalok tömegei érezték azt, hogy ők is úgy szeretnének élni, mint ő. Gyakran beszélt hitéről, mozgalmának volt egy külön „hit” szekciója, amelyben amerikai lelkészeket is bevontak.
Halála után Amerikában jelentős megnőtt az istentiszteleteken a hívők száma, sőt a Biblia eladások is megugrottak, amit a kiadók „Charlie Kirk hatásnak” neveztek el.
A Telegraph arról számolt be, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után a Biblia eladási számai több mint harmadával nőttek. A Circana BookScan könyvnyomkövető adatai szerint szeptemberben körülbelül 2,4 millió példányban kelt el a Biblia, ami 36 százalékos növekedést jelent 2024 azonos hónapjához képest.
Mark Schoenwald, a HarperCollins Christian Publishing elnöke és vezérigazgatója szerint Kirk halála „sok embert felébresztett”. „Elkezdtek gondolkodni azon, hogy miben hisznek és miért” – mondta a The Wall Street Journalnak, hozzátéve, hogy a 18 és 34 év közötti korosztály körében különösen nagy az érdeklődés. James Borrero egy keresztény könyvesbolt tulajdonosa első kézből tapasztalta meg a hatást az eladásokra. „Még az olyan embereket is megrázta a halála, mint például az apámat, akik soha nem hallottak róla.” Jack Hibbs kaliforniai lelkész a Fox Newsnak elmondta, hogy Charlie Kirk sok fiatal amerikainak segített megtalálni az életcélját, és halála sokakat cselekvésre késztetett.
„Az emberek hozzánk fordulnak, és azt mondják: »Szeretném megismerni az élet értelmét, a célját. Miért vagyok itt?«”
– mesélte Hibbs.
Azonban a pozitív hullám után azonnal jött egy egészen másfajta reakció is Charlie Kirk halálára.
Charlie Kirk szervezete a Turning Point US rendkívül aktív volt az egyetemeken, és a gyilkosság után hatalmas pénzek folytak be a szervezethez, amelynek vezetőjeként Erika Kirköt, Charlie özvegyét jelölték ki.
A csoportot számtalan támadás érte a vezetőjük halála óta, amely rohamot elsősorban egy Candace Owens nevű podcaster vezeti, aki karrierjét a baloldalon kezdte, majd később konzervatívvá alakult át.
Amerikai egyik leghallgatottabb podcastjének műsorvezetője leginkább arról híres, hogy antiszemita konspirációkat terjeszt (többek között a tiszaeszlári vérváddal is megismertette az amerikai közönségét), és nemrég beperelte őt Emmanuel Macron, amiért dokumentumfilmet készített arról miszerint Brigitte Macron valójában férfi. Owens még a konzervatív korszakában 2020 előtt több éven át tagja volt a Turning Point US-nek és baráti kapcsolatban állt Charlie Kirk-el.
Owens Charlie halála óta abból csinál nézettséget, hogy arról teorizál, hogy Kirköt gyilkosságában részt vett közvetlen környezete, sőt az izraeliek és az amerikai kormány is. Ezen állításokat elsősorban „gyanús momentumokkal” támasztja alá, és célponttá tette Kirk legközelebbi barátait és támogatóit is. Owens utólagosan igyekszik átírni Kirk nézeteit is például azt állítja, hogy Kirk hozzá hasonlóan előbb utóbb Izrael ellen fordult volna, valamint azt hirdeti, hogy az evangéliumi Kirk katolizálni akart. Gyakran olyan személyes jellegű üzenetekről is beszél a videóiban, amelyeknek annyi a funkciója, hogy bántsák Charlie özvegyét: például arról beszél milyen szép is volt, mikor az aktivista még egy másik lánynak udvarolt Erika előtt.
Mindez milliós nézettséget generál, és Owens támogatói elözönlötték Charlie barátai, lelkésze, és özvegye közösségi oldalait, ahol bűnrészességgel vádolják őket.
A dolog odáig fajult, hogy a Turning Point kiadott egy videót, amelyben pontról pontra cáfolják a konspirációkat. Sőt vitára hívták Owenst, aki először elfogadta, majd később azt állította, hogy a „férje nem engedi el” és azon viccelődött, hogy a szervezet meggyilkolja őt, ha elmegy.
Turning Point reakciója Candace Owens vádjaira:
A szervezet megítélésén rengeteget rontottak a konspirációk. Ráadásul elindult a harc a Turning Point fiatal támogatóiért. Kirk egyik leghírhedtebb ellenfele egy Nick Fuentes nevű fiatal szélsőjobboldali műsorvezető volt, aki most a saját táborába terelné a fiatalokat. Láthatóan van hatása Fuentesnek és Candace-nek, mert a szervezet rendezvényein egyre több olyan fiatal tűnik fel, akik „zsidó konspirációkról” tesznek fel kérdéseket, és az „izraeli lobbit” nevezik meg Amerika ellenségeként.
Ami a szervezettel és Kirk örökségével történik, az jelenleg nagyobb szinten is tapasztalható az amerikai jobboldalon. Nagyon sok embert bevonzott a Republikánus Pártba Trump „Amerika az első” üzenete, és most egyre inkább próbálnak nagyobb szerepet kapni a pártban.
Ezt a csoportot „csak Amerika” néven is emlegetik, az izolációs poltikát támogatják, szinte kivétel nélkül Izrael-ellenesek, sok esetben nyíltan antiszemiták is, és jellemzően Trump ellen fordultak a megválasztása óta. Majorie Taylor Green nemrég lemondott republikánus képviselő és az említett Candace Owens is ebbe a táborba tartozik, és ide sorolható Tucker Carlson műsorvezető is, aki az utóbbi hónapokban ellentmondásos figurává vált a republikánusok körében, és hatalmas vita robbant ki a szerepéről a konzervatív mozgalomban.
Nem elég, hogy konspirációk tömege támadja a szervezetet, a legtöbb támadás célpontjában egyre inkább Erika Kirk áll. Charlie özvegyét általános szimpátia vette körül, és különösen sokan támogatták, miután a férje temetésén egy megrendítő cselekedett tett és megbocsájtott a férje gyilkosának. Ez azonban gyorsan átfordult.
Erika Kirk minden mozdulatát kritika érte, egyesek azzal vádolták, hogy nem gyászol eléggé, mások azzal, hogy túlságosan is sokat sír. Ebbe később az amerikai pletyka oldalak is beszálltak és miután Erika egy rendezvényen megölelte JD Vance alelnököt arra kezdtek utalgatni, hogy affért folytat az özvegy és a politikus.
Videók tömege készült Erika ellen, amelyek „gyanús testbeszédét” elemzik, stand up komikusok viccelődnek rajta, kommentátorok gúnyolják őt, mindezt milliós nézettséggel. Erika Kirk Megyn Kelly-nek adott interjúban elmondta: egyre abszurdabb és őrültebb vádak és kritikák érik őt, de őt mindez nem érinti meg.
„Nem zavar, hogy a világ nem ért meg engem. Keresztényekként arra vagyunk rendelve, hogy a világban éljünk, de ne legyünk része a világnak. Ha megértenének engem, akkor az azt jelentené, hogy valamit rosszul csinálok”
– mondta Erika Kirk.
Mindez ahhoz vezetett, hogy a Turning Point vezetősége és Charlie barátai, és családja az elmúlt hónapokban állandó zaklatásnak lettek kitéve, fenyegetéseket kaptak, miközben megpróbálják életben tartani az aktivista által felépített szervezetet. Mindez ráadásul nagyobb politikai következménnyel is járhat, hiszen a csoport fontos toborzói szerepet is betöltött 2024-ben és jövőre félidős választások jönnek.
Charlie Kirk örökségéért folytatott harc valószínűleg nem fog befejeződni akkor sem, ha minden konspirációt megcáfol a szervezet. Charlie a fiatalok körében volt népszerű, és a szervezetét támadó „Amerika az egyetlen” csoport, valamint a Fuentes féle szélsőjobboldal Kirk helyére szeretne lépni. Ez a harc a szélesebb pártra is kiterjed, és ahogy közeledik Trump elnökségének a vége egyre intenzívebb lesz ez a küzdelem.
