Charlie Kirk meggyilkolásának utóélete: belháború, konspirációk és keresztény hullám

Alig három hónap telt el azóta, hogy merényletet követtek el Charlie Kirk konzervatív aktivista ellen. A gyilkosság szörnyű pillanatait milliók látták az interneten. A fiatal férfi temetésén majdnem a teljes Trump kormányzat felvonult, és az elnök is beszédet mondott. A konzervatív mozgalmat mélyen megrázta az aktivista halála, akinek nemcsak Trump újraválasztásában volt jelentős szerepe, hanem olyan kereszténységgel átitatott mozgalmat vezetett, amely rendkívül népszerű volt az egyetemisták, sőt a gimnazisták körében is. A merénylet után a főáramú média főleg Charlie Kirk politikai tevékenységét emelte ki, amelyet „ellentmondásosnak” bélyegeztek. A halála után a liberálisok egy része – főleg az interneten – nyíltan ünnepelt, és ellenzői egy bigott, elfogult, és ellentmondásos figuraként beszéltek róla.

Megemlékezés Charlie Kirkre. Fotó: Melissa MAJCHRZAK / AFP

Charlie Kirk hatás

A konzervatívok körében Charlie Kirk nemcsak politikai kommentárjáért és a liberális diákokkal való parázs vitái miatt volt népszerű, hanem azért, mert úgy tudott beszélni a kereszténységről, hogy fiatalok tömegei érezték azt, hogy ők is úgy szeretnének élni, mint ő. Gyakran beszélt hitéről, mozgalmának volt egy külön „hit” szekciója, amelyben amerikai lelkészeket is bevontak.