Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kirk aktivista tragédia tető

A biztonsági főnök elárulta: ha ez máshogy történt volna Kirk még mindig élne – ez okozhatta az aktivista halálát

2025. november 20. 06:52

A biztonsági főnök csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztette az egyetemet a biztonsági hiányosságokra.

2025. november 20. 06:52
null

Két hónappal a Turning Point USA alapítójának, Charlie Kirknek az Utah Valley Egyetemen történt meggyilkolása után továbbra is komoly kérdéseket vet fel az esemény biztosításának hiányossága – írta a Fox News.

Brian Harpole, az Integrity Security Solutions vezetője és a szervezet biztonsági igazgatója szerint a tragédia több olyan hibára mutatott rá, amelyek megelőzhetők lettek volna – feltéve, hogy a rendezvényen részt vevő hatóságok és egyetemi szervek teljesítették volna vállalásaikat.

Harpole elmondta, csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztetett a tetők veszélyes kitettségére, a drónhasználat tiltására és a rendőri jelenlét hiányára.

Mint fogalmazott, a campus rendőrsége biztosította őket arról, hogy a magaslati pontok felügyelete megoldott lesz, ám a lövöldözés idején nem volt biztonsági személyzet a tetőn.

Az Integrity 12 fős biztonsági csapata csak a színpad körüli szűk területen járhatott el, így a kritikus pontok ellenőrzése teljes egészében az egyetemi és városi rendőrségre hárult volna – ám ez elmaradt.

Harpole szerint a helyzet súlyosságát rontotta, hogy a rendőrségi drón- és kommandóegységét sem hívták segítségül, noha erre minden lehetőség adott lett volna.

A biztonsági vezető úgy véli, a koordináció hiányosságai, a homályos hatáskörök és a jogi korlátok együtt vezettek oda, hogy a merénylő zavartalanul juthatott a tetőre, ahonnan halálos lövést adott le.

A tragédiát követően a Utah állami hatóságai megkezdték a vizsgálatot, a 22 éves Tyler James Robinsont gyilkossággal vádolják. Az egyetem közölte, hogy független vizsgálatot folytatnak, amelyeknek eredményei nyilvánosak lesznek, és célja a biztonsági protokollok átfogó reformja.

Harpole szerint azonban a legfontosabb, hogy a hibák ne maradjanak következmények nélkül: „Csak mutassuk meg a tényeket. Ha hibák történtek, javítsuk ki őket, hogy soha többé ne fordulhassanak elő”.

Nyitókép: Joseph Prezioso / AFP

***

