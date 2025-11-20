A biztonsági főnök elárulta: ha ez máshogy történt volna Kirk még mindig élne – ez okozhatta az aktivista halálát

Epstein-akták: meghozták a döntést a képviselők, nemsokára mindenki láthatja, mi történt
A biztonsági főnök csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztette az egyetemet a biztonsági hiányosságokra.
Két hónappal a Turning Point USA alapítójának, Charlie Kirknek az Utah Valley Egyetemen történt meggyilkolása után továbbra is komoly kérdéseket vet fel az esemény biztosításának hiányossága – írta a Fox News.
Brian Harpole, az Integrity Security Solutions vezetője és a szervezet biztonsági igazgatója szerint a tragédia több olyan hibára mutatott rá, amelyek megelőzhetők lettek volna – feltéve, hogy a rendezvényen részt vevő hatóságok és egyetemi szervek teljesítették volna vállalásaikat.
Harpole elmondta, csapata már napokkal a rendezvény előtt figyelmeztetett a tetők veszélyes kitettségére, a drónhasználat tiltására és a rendőri jelenlét hiányára.
Mint fogalmazott, a campus rendőrsége biztosította őket arról, hogy a magaslati pontok felügyelete megoldott lesz, ám a lövöldözés idején nem volt biztonsági személyzet a tetőn.
Az Integrity 12 fős biztonsági csapata csak a színpad körüli szűk területen járhatott el, így a kritikus pontok ellenőrzése teljes egészében az egyetemi és városi rendőrségre hárult volna – ám ez elmaradt.
Harpole szerint a helyzet súlyosságát rontotta, hogy a rendőrségi drón- és kommandóegységét sem hívták segítségül, noha erre minden lehetőség adott lett volna.
A biztonsági vezető úgy véli, a koordináció hiányosságai, a homályos hatáskörök és a jogi korlátok együtt vezettek oda, hogy a merénylő zavartalanul juthatott a tetőre, ahonnan halálos lövést adott le.
A tragédiát követően a Utah állami hatóságai megkezdték a vizsgálatot, a 22 éves Tyler James Robinsont gyilkossággal vádolják. Az egyetem közölte, hogy független vizsgálatot folytatnak, amelyeknek eredményei nyilvánosak lesznek, és célja a biztonsági protokollok átfogó reformja.
Harpole szerint azonban a legfontosabb, hogy a hibák ne maradjanak következmények nélkül: „Csak mutassuk meg a tényeket. Ha hibák történtek, javítsuk ki őket, hogy soha többé ne fordulhassanak elő”.
