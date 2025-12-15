Von der Leyenék nyakig ülnek a pácban: Moszkva begőzölt, pert indítottak a zárolt orosz vagyon lenyúlása ellen

Ennek már fele sem tréfa: Magyarország beperli az Európai Bíróságot a brüsszeli migrációs bírság miatt
Még nem volt ilyen az Európai Unió történetében.
A per jelentős lépés az Oroszországi Központi Bank részéről, amely igyekszik jogi úton megvédeni zárolt eszközeit a nemzetközi szankciók és kisajátítási tervek ellen.
Az Oroszországi Központi Bank 18,1 billió rubel (228,4 milliárd dollár) értékű pert indított az Euroclear ellen az ukránoknak folyósítani kívánt orosz vagyon miatt – írta meg a TASZSZ Orosz hírügynökség.
A kereset a jegybank szerint az Euroclear jogellenes tevékenysége miatt keletkezett károkat hivatott megtéríteni.
A központi bank tájékoztatása szerint a kereset összege magában foglalja a zárolt pénzeszközöket, a zárolt értékpapírok értékét, valamint az elmaradt nyereséget.
A bírósági határozat végrehajtásának módját a döntés jogerőre emelkedése után határozzák meg.
A jegybank az ügyet elővigyázatossági lépésként kezeli az Európai Bizottság terveivel szemben, amelyek a Központi Bank eszközeinek tartós zárolására, illetve harmadik feleknek történő átadására irányulnak. Az EU és a G7 országok eddig mintegy 300 milliárd eurónyi orosz eszközt zároltak, ebből körülbelül 185 milliárd eurót a belga Euroclear letétkezelőnél tartanak.
Az Európai Bizottság célja jelenleg, hogy az EU-tagállamok hozzájárulásával az orosz eszközöket kisajátítsák, és a pénzt 2026–2027-ben Ukrajna finanszírozására fordítsák „jóvátételi kölcsön” keretében.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP