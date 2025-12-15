Von der Leyenék nyakig ülnek a pácban: Moszkva begőzölt, pert indítottak a zárolt orosz vagyon lenyúlása ellen

Az Oroszországi Központi Bank 18,1 billió rubel (228,4 milliárd dollár) értékű pert indított az Euroclear ellen az ukránoknak folyósítani kívánt orosz vagyon miatt – írta meg a TASZSZ Orosz hírügynökség.

A kereset a jegybank szerint az Euroclear jogellenes tevékenysége miatt keletkezett károkat hivatott megtéríteni.