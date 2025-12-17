Fordulat a Bloombergnél: már szerintük is csökken a kormányváltás esélye

Szárnyal a forint – letarolta a feltörekvő piacokat a magyar valuta
Már a Reuters is arról ír, hogy fordulóponthoz értek a pénzpiacok.
Az amerikai pénzügyi lap szerint még nem lefutott meccs az áprilisi választás.
Főként a politikai várakozások és a magas alapkamat határozza meg a forint árfolyamát – írta a Bloomberg. A feltörekvő valuták piacán idén a magyar fizetőeszköz teljesített a legjobban – 21 százalékkal erősebb a dollárral szemben, és közel 7 százalékkal erősödött az euróhoz képest –, és csak a rubel előzte meg.
A Bloomberg szerint a Wall Streeten a legtöbben Magyar Péter győzelmére fogadnak, és egyre többen aggódnak amiatt, milyen „turbulenciák” lesznek a választásokat követően – utaltak itt arra a cikkükre, amelyben azt terjesztették, miszerint Orbán Viktor köztársasági elnökként mentené át hatalmát egy esetleges vereség esetén. Az amerikai pénzügyi lap azt írja,
bár Magyar Péter a legtöbb közvélemény-kutatás szerint vezeti a népszerűségi versenyt, de a verseny nem dőlt el, mivel túl szűk a különbség a két tábor között, valamint megemlítik azt is, hogy Orbán Viktornak különös tehetsége van választási győzelmek „megszerkesztéséhez”.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ezt is ajánljuk a témában
Már a Reuters is arról ír, hogy fordulóponthoz értek a pénzpiacok.
***