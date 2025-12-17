Ft
Rendkívüli: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
bloomberg wall street magyar péter magyarország forint orbán viktor

Fordulat a Bloombergnél: már szerintük is csökken a kormányváltás esélye

2025. december 17. 13:46

Az amerikai pénzügyi lap szerint még nem lefutott meccs az áprilisi választás.

2025. december 17. 13:46
null

Főként a politikai várakozások és a magas alapkamat határozza meg a forint árfolyamát – írta a Bloomberg. A feltörekvő valuták piacán idén a magyar fizetőeszköz teljesített a legjobban – 21 százalékkal erősebb a dollárral szemben, és közel 7 százalékkal erősödött az euróhoz képest –, és csak a rubel előzte meg.

A Bloomberg szerint a Wall Streeten a legtöbben Magyar Péter győzelmére fogadnak, és egyre többen aggódnak amiatt, milyen „turbulenciák” lesznek a választásokat követően – utaltak itt arra a cikkükre, amelyben azt terjesztették, miszerint Orbán Viktor köztársasági elnökként mentené át hatalmát egy esetleges vereség esetén. Az amerikai pénzügyi lap azt írja,

bár Magyar Péter a legtöbb közvélemény-kutatás szerint vezeti a népszerűségi versenyt, de a verseny nem dőlt el, mivel túl szűk a különbség a két tábor között, valamint megemlítik azt is, hogy Orbán Viktornak különös tehetsége van választási győzelmek „megszerkesztéséhez”.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

mapetshow
2025. december 17. 15:22
Vezet, ja! FB dobott fel egy nagyon tudományos elemzőt, aki a közvéleménykutatásokat átlagolva kihozta, hogy csakis a Tisza nyerhet. Az elemzését azzal kezdte, hogy kizárta a vizsgálatból az össze "NER-közeli" mérést, mármint minden olyan mérést, ahol nem a Tisza vezet. Valahogy így dolgozhat a bloomberg is.
optimista-2
2025. december 17. 15:22
A Tóni irányítja a Bloomberget ? Nahát !
elcapo-2
2025. december 17. 15:10
Méricskélnek, méricskének....a választások előtt a Makizajnak is biztos győzelmet mértek....aztán jött ismét a 2 / 3!
piramis-2
2025. december 17. 14:54
"A feltörekvő valuták piacán idén a magyar fizetőeszköz teljesített a legjobban – 21 százalékkal erősebb a dollárral szemben, és közel 7 százalékkal erősödött az euróhoz képest –, és csak a rubel előzte meg." Ez az a rubel? Az orosz? Hmmmm.... A hrivnya, hogy áll? Van még olyan? És Ukrajna?
