08. 20.
szerda
Veszélyes tervet sző tíz európai ország: csapatokat küldenek Ukrajnába, és az Egyesült Államokat is bevonnák

2025. augusztus 20. 16:41

Iszonyú következményei lehetnek ennek a mozgalomnak.

2025. augusztus 20. 16:41
Tíz európai ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába a háború utáni béke fenntartása érdekében, és hogy elrettentsék az orosz erőket egy újabb támadástól – számolt be a Telegraph európai forrásokra hivatkozva. A kedden kiszivárgott információk szerint Európa most Donald Trump jóváhagyására vár, hogy az USA is csatlakozzon, akár katonák küldésével.

A művelet első szakaszában európai katonák – köztük több száz brit és francia katona – érkeznének Ukrajnába, akik a frontvonaltól távol állomásoznának, hogy segítsék az ukrán hadsereg kiképzését és megerősítését.

A terv későbbi szakaszában az Egyesült Államokat is bevonnák. 

Amerika elsősorban hírszerzési információk megosztásában, határmegfigyelésben, fegyverszállításban, valamint esetlegesen a légvédelem biztosításában kapna szerepet.

Kedden Trump határozottan elutasította, hogy amerikai katonákat küldjenek földi szolgálatra a békemegállapodás után, ugyanakkor beleegyezett, hogy az USA légi támogatást nyújtson az ukrán légterek ellenőrzéséhez.

„A biztonság terén ők hajlandóak embereket küldeni a földre” – mondta Trump a Fox Newsnak, Európára utalva. „Mi pedig készek vagyunk segíteni, főleg a levegőben, hiszen senkinek sincsenek olyan eszközei, mint nekünk” – közölte.

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

kiss.istvan770
2025. augusztus 20. 18:30
"Tíz európai ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába a háború utáni béke fenntartása érdekében" A háború mániás hiénák békefentartósdinak álcázott háborúsdit szeretnének játszani. Trump és Putyin már mindent letárgyalt Európa nélkül. Az EU-nak annyi feladata lesz, hogy fizesse a számlát.😛 Az EU népessége a föld népességének 5,6%-a. Három nagyhatalom van, - az EU nincs közte, a "szankciókkal", stb. letornázta magát a béka hátsófele alá. A bolygónk népességének több, mint 90%-a az EU idióta vezetésén röhög.😄
Kormánypárti2
2025. augusztus 20. 18:30
Tuti rábólint Putyin! 😊
nogradi
2025. augusztus 20. 18:22
Helyes!
billysparks
2025. augusztus 20. 18:12
Tíz európai ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába a háború utáni béke fenntartása érdekében, hogy segítsék az ukrán hadsereg kiképzését és megerősítését. Amerika elsősorban hírszerzési információk megosztásában, határmegfigyelésben, fegyverszállításban, valamint esetlegesen a légvédelem biztosításában kapna szerepet. Erre az ajánlatra vártak eddig az oroszok.
