Veszélyes tervet sző tíz európai ország: csapatokat küldenek Ukrajnába, és az Egyesült Államokat is bevonnák

Tíz európai ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába a háború utáni béke fenntartása érdekében, és hogy elrettentsék az orosz erőket egy újabb támadástól – számolt be a Telegraph európai forrásokra hivatkozva. A kedden kiszivárgott információk szerint Európa most Donald Trump jóváhagyására vár, hogy az USA is csatlakozzon, akár katonák küldésével.

A művelet első szakaszában európai katonák – köztük több száz brit és francia katona – érkeznének Ukrajnába, akik a frontvonaltól távol állomásoznának, hogy segítsék az ukrán hadsereg kiképzését és megerősítését.

A terv későbbi szakaszában az Egyesült Államokat is bevonnák.

Amerika elsősorban hírszerzési információk megosztásában, határmegfigyelésben, fegyverszállításban, valamint esetlegesen a légvédelem biztosításában kapna szerepet.

Kedden Trump határozottan elutasította, hogy amerikai katonákat küldjenek földi szolgálatra a békemegállapodás után, ugyanakkor beleegyezett, hogy az USA légi támogatást nyújtson az ukrán légterek ellenőrzéséhez.

„A biztonság terén ők hajlandóak embereket küldeni a földre” – mondta Trump a Fox Newsnak, Európára utalva. „Mi pedig készek vagyunk segíteni, főleg a levegőben, hiszen senkinek sincsenek olyan eszközei, mint nekünk” – közölte.

