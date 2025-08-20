Budapesten a világ szeme – a szakértő elárulta, milyen biztonsági intézkedéseket vonna magával egy háborút lezáró csúcstalálkozó

Mint ismert, hetek óta elő-előkerül a téma a világsajtóban, hogy egy esetleges béketárgyalásnak Budapest adjon otthont. Legutóbbi sajtóhírek szerint a Fehér Ház úgy tekint a magyar fővárosra, mint a lehetséges helyszínre a Putyin–Zelenszkij történelmi találkozónak, amelyet Donald Trump „háromoldalú csúcstalálkozóként” képzel el.

Horváth József nemzetbiztonsági szakértőt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját arról kérdeztük, hogy amennyiben ez a forgatókönyv megvalósulna, milyen biztonsági intézkedéseket kellene életbe léptetni.

„Egyelőre két csúcstalálkozóról beszélünk: az orosz–ukránról, amelyet egy háromoldalú, tehát orosz–ukrán–amerikai követne. Nyilvánvalóan ekkor írnák alá a megállapodást. Annak kevés valószínűségét látom, hogy az orosz–ukránt tartanák meg Budapesten, ismerve azt, hogy a jelenlegi ukrán vezetés hibridháborús helyzetet alakított ki Magyarországon” – magyarázta a szakértő.

Majd azzal folytatta:

sokkal nagyobb annak a realitása, hogy a háromoldalú csúcs, a végső megállapodás helyszíne lenne Budapest.

„Ebben az esetben az orosz, az amerikai és az ukrán elnök is megtisztelné fővárosunkat” – hangzott el.