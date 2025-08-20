Ft
háború protokoll Horváth József Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij szakértő csúcstalálkozó

Budapesten a világ szeme – a szakértő elárulta, milyen biztonsági intézkedéseket vonna magával egy háborút lezáró csúcstalálkozó

2025. augusztus 20. 16:29

Horváth József nemzetbiztonsági szakértő szerint sokkal nagyobb annak a realitása, hogy a háromoldalú csúcs, a végső megállapodás helyszíne lehet a magyar főváros.

2025. augusztus 20. 16:29
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mint ismert, hetek óta elő-előkerül a téma a világsajtóban, hogy egy esetleges béketárgyalásnak Budapest adjon otthont. Legutóbbi sajtóhírek szerint a Fehér Ház úgy tekint a magyar fővárosra, mint a lehetséges helyszínre a Putyin–Zelenszkij történelmi találkozónak, amelyet Donald Trump „háromoldalú csúcstalálkozóként” képzel el.

Horváth József nemzetbiztonsági szakértőt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját arról kérdeztük, hogy amennyiben ez a forgatókönyv megvalósulna, milyen biztonsági intézkedéseket kellene életbe léptetni.

„Egyelőre két csúcstalálkozóról beszélünk: az orosz–ukránról, amelyet egy háromoldalú, tehát orosz–ukrán–amerikai követne. Nyilvánvalóan ekkor írnák alá a megállapodást. Annak kevés valószínűségét látom, hogy az orosz–ukránt tartanák meg Budapesten, ismerve azt, hogy a jelenlegi ukrán vezetés hibridháborús helyzetet alakított ki Magyarországon” – magyarázta a szakértő.

Majd azzal folytatta: 

sokkal nagyobb annak a realitása, hogy a háromoldalú csúcs, a végső megállapodás helyszíne lenne Budapest.

 „Ebben az esetben az orosz, az amerikai és az ukrán elnök is megtisztelné fővárosunkat” – hangzott el.

Az, hogy ennek milyen biztonsági vonatkozásai lennének, nagyban függ attól, hol kerülne sor a megállapodás aláírására: a Budai Várban, vagy inkább egy vidéki helyszínen – például egy Budapest környéki kastélyban –, amely sokkal könnyebben biztosítható.

„Ha a Budai Vár lenne a helyszín, akkor a beérkező delegációk esetében olyan kérdések merülnek fel, hogy itt szállnak-e meg, vagy csupán érkeznek és távoznak. Mindkét esetben azonban elsődleges a delegációk biztonságos beszállítása a magyar fővárosba. 

Erre már bevett protokollok léteznek: az utak lezárásától kezdve a felüljárók biztosításán át a városon átvezető főútvonalak időleges lezárásáig. 

Ezek jellemzően a rendőrség feladatai” – magyarázta.

„Amennyiben a felek Budapesten töltenének egy éjszakát, további kérdések merülnének fel: például a szállásuk helye – a Várban lennének-e elszállásolva –, elkülönítik-e őket egymástól, illetve lesznek-e egyéb programjaik, például a nagykövetségeiken” – sorolta a szakértő.

Miért éppen Budapest?

Nem véletlenül forog már egy ideje a köztudatban a magyar főváros, mint a tárgyalások lehetséges helyszíne. „Budapest földrajzi fekvése miatt is került a fókuszba, hiszen közel van mind az orosz, mind az ukrán félhez. Fontos érv továbbá, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az elmúlt évek során kimondottan baráti viszonyt alakított ki a nagyhatalmak vezetőivel. Különösen igaz ez Donald Trump amerikai elnökre, de Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is korrekt kapcsolata van a magyar kormányfőnek. E két vezető nyilvánvalóan szívesen jönne egy olyan baráti országba egy történelmi megállapodás aláírására, mint Magyarország” – magyarázta a szakértő.

Volodimir Zelenszkij kapcsán pedig megjegyezte: bár az ukrán elnök is fontos szereplő, mégsem az ő szava fog dönteni abban, hogy hol történjen meg az aláírás – hívta fel a figyelmet Horváth József.

A magyar biztonsági szerveknek megvan a rutinjuk

Horváth József hozzátette: egy hármas találkozó azért is igényelne kiemelt biztosítást, mert a világ öt legjobban védett vezetője között tartják számon az amerikai és az orosz elnököt. „De nyilvánvalóan 

az ukrán elnök esetében sem lehet engedni a biztonsági protokollból, 

hiszen mindig és mindenhol fennáll egy esetleges merénylet veszélye” – hangsúlyozta a nemzetbiztonsági szakértő.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója lapunknak azt is elmondta, hogy a magyar biztonsági szerveknek – a TEK-től kezdve a titkosszolgálaton át a rendőrségig – már kialakult, jól bevált protokolljuk és rutinjuk van az ilyen magas rangú delegációk kezelésében.

„Ha pedig elegendő időt kapnak a felkészülésre, vagyis nem csupán három-négy nappal korábban értesülnek egy ilyen rangú eseményről, akkor Budapest – amely kifejezetten biztonságos főváros – nyugodt szívvel vállalhatja a lebonyolítást” – mutatott rá Horváth József.

Nyitókép: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN / AFP

nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 20. 18:14
csalodtamafideszben 2025. augusztus 20. 17:57 „például egy Budapest környéki kastélyban“ Ez milyen jó ötlet!!! :)))))))))))))
mihint
2025. augusztus 20. 18:01
Pénz beszél, a kutya ugat, a karaván halad. Felesleges túlspilázni, hogy egy ízléstelen jiddis szót használjak :) Elég sokat nyammogtak már ezen, amióta Trumpi felvette a hivatalát, a tervek, meg a megegyezések már készen vannak, a rendező int, és eljátszódik a szerep, mely őszerintük elég hatásos lesz. A valódi döntéshozókat továbbra is homály fedi.
csalodtamafideszben
•••
2025. augusztus 20. 18:01 Szerkesztve
Trump felhívta Orbánt, és közölte vele a döntést, amit Európa vezetőivel együtt meghozott a Fehér Házban. A béke érdekében Ukrajna EU-s tagságát közelebb kell hozni. Mint kifejtette, ezt Putyin sem ellenzi. Tehát a magyar vétónak vége van, viszont látásra. Mielőtt letette volna a telefont, Orbán felvetette, hogy legyen a találkozó helyszíne Budapest, éa akkor a csinnadratta mögött csendben el tudja ejteni a vétót anélkül, hogy figyelmet keltene. Trump azt felelte, hogy ez nem alku tárgya.
csalodtamafideszben
2025. augusztus 20. 17:57
„például egy Budapest környéki kastélyban“ Pusztaversailles, azaz Hatvanpuszta?
