Budapesten a világ szeme – a szakértő elárulta, milyen biztonsági intézkedéseket vonna magával egy háborút lezáró csúcstalálkozó

Már a Politico is erről ír: a Fehér Ház Budapestet szeretné a történelmi találkozó helyszínéül
Budapest egyre inkább a Fehér Ház elsődleges választásaként jelenik meg – mondták el a Politiconak a Trump-adminisztrációhoz közelálló források.
Horváth József nemzetbiztonsági szakértő szerint sokkal nagyobb annak a realitása, hogy a háromoldalú csúcs, a végső megállapodás helyszíne lehet a magyar főváros.
Mint ismert, hetek óta elő-előkerül a téma a világsajtóban, hogy egy esetleges béketárgyalásnak Budapest adjon otthont. Legutóbbi sajtóhírek szerint a Fehér Ház úgy tekint a magyar fővárosra, mint a lehetséges helyszínre a Putyin–Zelenszkij történelmi találkozónak, amelyet Donald Trump „háromoldalú csúcstalálkozóként” képzel el.
Horváth József nemzetbiztonsági szakértőt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját arról kérdeztük, hogy amennyiben ez a forgatókönyv megvalósulna, milyen biztonsági intézkedéseket kellene életbe léptetni.
„Egyelőre két csúcstalálkozóról beszélünk: az orosz–ukránról, amelyet egy háromoldalú, tehát orosz–ukrán–amerikai követne. Nyilvánvalóan ekkor írnák alá a megállapodást. Annak kevés valószínűségét látom, hogy az orosz–ukránt tartanák meg Budapesten, ismerve azt, hogy a jelenlegi ukrán vezetés hibridháborús helyzetet alakított ki Magyarországon” – magyarázta a szakértő.
Majd azzal folytatta:
sokkal nagyobb annak a realitása, hogy a háromoldalú csúcs, a végső megállapodás helyszíne lenne Budapest.
„Ebben az esetben az orosz, az amerikai és az ukrán elnök is megtisztelné fővárosunkat” – hangzott el.
Az, hogy ennek milyen biztonsági vonatkozásai lennének, nagyban függ attól, hol kerülne sor a megállapodás aláírására: a Budai Várban, vagy inkább egy vidéki helyszínen – például egy Budapest környéki kastélyban –, amely sokkal könnyebben biztosítható.
„Ha a Budai Vár lenne a helyszín, akkor a beérkező delegációk esetében olyan kérdések merülnek fel, hogy itt szállnak-e meg, vagy csupán érkeznek és távoznak. Mindkét esetben azonban elsődleges a delegációk biztonságos beszállítása a magyar fővárosba.
Erre már bevett protokollok léteznek: az utak lezárásától kezdve a felüljárók biztosításán át a városon átvezető főútvonalak időleges lezárásáig.
Ezek jellemzően a rendőrség feladatai” – magyarázta.
„Amennyiben a felek Budapesten töltenének egy éjszakát, további kérdések merülnének fel: például a szállásuk helye – a Várban lennének-e elszállásolva –, elkülönítik-e őket egymástól, illetve lesznek-e egyéb programjaik, például a nagykövetségeiken” – sorolta a szakértő.
Nem véletlenül forog már egy ideje a köztudatban a magyar főváros, mint a tárgyalások lehetséges helyszíne. „Budapest földrajzi fekvése miatt is került a fókuszba, hiszen közel van mind az orosz, mind az ukrán félhez. Fontos érv továbbá, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az elmúlt évek során kimondottan baráti viszonyt alakított ki a nagyhatalmak vezetőivel. Különösen igaz ez Donald Trump amerikai elnökre, de Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is korrekt kapcsolata van a magyar kormányfőnek. E két vezető nyilvánvalóan szívesen jönne egy olyan baráti országba egy történelmi megállapodás aláírására, mint Magyarország” – magyarázta a szakértő.
Volodimir Zelenszkij kapcsán pedig megjegyezte: bár az ukrán elnök is fontos szereplő, mégsem az ő szava fog dönteni abban, hogy hol történjen meg az aláírás – hívta fel a figyelmet Horváth József.
Horváth József hozzátette: egy hármas találkozó azért is igényelne kiemelt biztosítást, mert a világ öt legjobban védett vezetője között tartják számon az amerikai és az orosz elnököt. „De nyilvánvalóan
az ukrán elnök esetében sem lehet engedni a biztonsági protokollból,
hiszen mindig és mindenhol fennáll egy esetleges merénylet veszélye” – hangsúlyozta a nemzetbiztonsági szakértő.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója lapunknak azt is elmondta, hogy a magyar biztonsági szerveknek – a TEK-től kezdve a titkosszolgálaton át a rendőrségig – már kialakult, jól bevált protokolljuk és rutinjuk van az ilyen magas rangú delegációk kezelésében.
„Ha pedig elegendő időt kapnak a felkészülésre, vagyis nem csupán három-négy nappal korábban értesülnek egy ilyen rangú eseményről, akkor Budapest – amely kifejezetten biztonságos főváros – nyugodt szívvel vállalhatja a lebonyolítást” – mutatott rá Horváth József.
Nyitókép: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN / AFP
