08. 20.
szerda
Egy háziorvos alaposan beolvasott a Magyar Orvosi Kamarának

Egy háziorvos alaposan beolvasott a Magyar Orvosi Kamarának

2025. augusztus 20. 15:17

A levelét – amelyben a vezetői lemondását követeli – Skrabski Fruzsina közölte a Facebook-oldalán.

2025. augusztus 20. 15:17
null

Skrabski Fruzsina a Facebook-oldalán közölte le azt a levelet, amelyet egy háziorvos írt neki a Magyar Orvosi Kamaráról (MOK), és az egészségügyben dolgozóktól kérdezte, hogy mit gondolnak erről.

A levél szerint a Magyar Orvosi Kamarát 

elfoglalták a balliberális fundamentalisták, akik pártszerű működést szerveztek meg és ennek jegyében folyamatosan szakmaiatlan hamis álláspontokat alakítanak ki és hirdetnek. 

Példaként említette meg, hogy az ügyeleti rendszerrel szemben bojkottot hirdettek, ezzel emberek életét veszélyeztették, de szerencsére nem jártak sikerrel.

Azt állítják, hogy egymillió embernek nincs háziorvosa, ami nyilvánvaló hazugság – folytatódik az ismertetés. A plakátkampány során az egyik állításuk az volt, hogy az elmaradt egészségügyi átalakítás következtében hal meg mindenki, aki „elkerülhető” és „megelőzhető” okból hal meg, azaz évi mintegy 60 ezer ember. Ez nyilvánvalóan hamis állítás – állítja az orvos.

Ilyeneket sem szakmai, sem köztestület nem követ el soha, ezt csak politikai párt teheti meg, az is lejáratja magát vele... – jelenti ki és azzal zárja a levelét, hogy szerinte a tetteik szégyent hoztak a hivatásukra, vállalhatatlanok, a lemondásuk régen időszerű.

 

Nyitóképünk illusztráció: MTI/Balogh Zoltán

 

nyugalom
2025. augusztus 20. 16:29
Miert nem lehet ezeket eltakaritani?
mihint
2025. augusztus 20. 16:26
Büntetőjogi kategória, ha igaz. Ügyészség, feladat van - no nem ma, holnap reggel nyolctól :)
cinkegolyó
2025. augusztus 20. 16:22
Még annyit, lehet, hogy van elég orvos, de az államilag támogatott szakrendelőkben orvoshiány van. Hogy miért, egyszerű kideríteni: jó, ha egy héten egyszer-kétszer rendel ott az orvos, a többi napokon magánrendelőkben rendel. Elég szépen megemelték az orvosok fizetését, de úgy látszik, semmi nem elég. Ezt kellene rendezni!
valaki-954
2025. augusztus 20. 16:21
A háziorvosi szolgálatban sajnos arra alkalmatlan képzett "orvosok" is nagy számban vannak jelen, akiktől a beteg bármikor belehalhat a hibás diagnózisba, félrekezelésbe, vagy a képalkotó vizsgálatok akár több hónapra eltolt időpontjába. A másfél- kétmilliós fizetés teljesen közönyössé tette az orvosok egy részét a betegekkel szemben. Az Orvosi Kamara ezekhez garantál hátteret.
