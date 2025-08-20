Egy háziorvos alaposan beolvasott a Magyar Orvosi Kamarának

Skrabski Fruzsina a Facebook-oldalán közölte le azt a levelet, amelyet egy háziorvos írt neki a Magyar Orvosi Kamaráról (MOK), és az egészségügyben dolgozóktól kérdezte, hogy mit gondolnak erről.

A levél szerint a Magyar Orvosi Kamarát

elfoglalták a balliberális fundamentalisták, akik pártszerű működést szerveztek meg és ennek jegyében folyamatosan szakmaiatlan hamis álláspontokat alakítanak ki és hirdetnek.

Példaként említette meg, hogy az ügyeleti rendszerrel szemben bojkottot hirdettek, ezzel emberek életét veszélyeztették, de szerencsére nem jártak sikerrel.

Azt állítják, hogy egymillió embernek nincs háziorvosa, ami nyilvánvaló hazugság – folytatódik az ismertetés. A plakátkampány során az egyik állításuk az volt, hogy az elmaradt egészségügyi átalakítás következtében hal meg mindenki, aki „elkerülhető” és „megelőzhető” okból hal meg, azaz évi mintegy 60 ezer ember. Ez nyilvánvalóan hamis állítás – állítja az orvos.