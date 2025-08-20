Egy háziorvos alaposan beolvasott a Magyar Orvosi Kamarának

Orvosprofesszorok tiltakoznak az orvosi kamara kormányellenes plakátja ellen
Nem mindenkinek tetszenek az orvosi kamara plakátjai, tiltakozást küldtek lapunknak.
A levelét – amelyben a vezetői lemondását követeli – Skrabski Fruzsina közölte a Facebook-oldalán.
Skrabski Fruzsina a Facebook-oldalán közölte le azt a levelet, amelyet egy háziorvos írt neki a Magyar Orvosi Kamaráról (MOK), és az egészségügyben dolgozóktól kérdezte, hogy mit gondolnak erről.
A levél szerint a Magyar Orvosi Kamarát
elfoglalták a balliberális fundamentalisták, akik pártszerű működést szerveztek meg és ennek jegyében folyamatosan szakmaiatlan hamis álláspontokat alakítanak ki és hirdetnek.
Példaként említette meg, hogy az ügyeleti rendszerrel szemben bojkottot hirdettek, ezzel emberek életét veszélyeztették, de szerencsére nem jártak sikerrel.
Azt állítják, hogy egymillió embernek nincs háziorvosa, ami nyilvánvaló hazugság – folytatódik az ismertetés. A plakátkampány során az egyik állításuk az volt, hogy az elmaradt egészségügyi átalakítás következtében hal meg mindenki, aki „elkerülhető” és „megelőzhető” okból hal meg, azaz évi mintegy 60 ezer ember. Ez nyilvánvalóan hamis állítás – állítja az orvos.
Ilyeneket sem szakmai, sem köztestület nem követ el soha, ezt csak politikai párt teheti meg, az is lejáratja magát vele... – jelenti ki és azzal zárja a levelét, hogy szerinte a tetteik szégyent hoztak a hivatásukra, vállalhatatlanok, a lemondásuk régen időszerű.
Nyitóképünk illusztráció: MTI/Balogh Zoltán