Antonio Conte megelőzte Weisz Árpádot

Pályafutását követően az egykori hatszoros válogatott Weisz Árpád a harmincas években Olaszországban edzősködött, és két klubbal, az Interrel, majd a Bolognával nyert aranyérmet.

Az olasz élvonalban elért sikereit a II. világháború törte derékba, 1944-ben az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg 47 évesen.

Weisz Árpád, az edzők fejedelme, a modern edzéstudomány egyik megalapítója – hirdeti a legenda X. kerületi emlékszobra (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Weisz mellett további három olasz edző, Giovanni Trappatoni, Fabio Capello és Massimiliano Allegri nyert még két különböző csapattal bajnoki címet a Serie A-ban. Conte az idei, Napolival megszerzett aranyérme előtt négy évvel az Interrel is nyert bajnokságot, illetve korábban a Juventusszal háromszor, vagyis

az öt Scudettójával – Fabio Capellóval együtt – az olasz élvonal történetének harmadik legjobbja a hét elsőséggel büszkélkedő Trapattoni és a hatszoros bajnok Allegri mögött.

A különböző olasz csapatokkal bajnoki címet nyert edzők rangsora az IFFHS-nél: Antonio Conte – Juventus (2012, 2013, 2014), Internazionale (2021), Napoli (2025) Weisz Árpád – Internazionale (1930), Bologna (1936, 1937) Giovanni Trapattoni – Juventus (1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986), Internazionale (1989) Fabio Capello – AC Milan (1992, 1993, 1994, 1996) AS Roma (2001) Massimiliano Allegri – AC Milan (2011), Juventus (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

(MTI)

Nyitókép: Carlo Hermann / AFP