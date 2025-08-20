Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Antonio Conte Weisz Árpád Serie A Napoli

Antonio Conte megelőzte Weisz Árpádot

2025. augusztus 20. 18:11

Az olasz Antonio Conte az első szakember a Serie A történetében, aki három különböző klubbal nyert bajnokságot, megelőzve a harmincas évek magyar sikeredzőjét, Weisz Árpádot is.

2025. augusztus 20. 18:11
null

A Juventus és az Internazionale után májusban a Napolival is megnyerte a Scudettót az 56 esztendős szakember, így már egyedül vezeti a listát, amelynek első öt helyezettje között – a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szerint – egy magyar szakember is található.

Ezt is ajánljuk a témában

Pályafutását követően az egykori hatszoros válogatott Weisz Árpád a harmincas években Olaszországban edzősködött, és két klubbal, az Interrel, majd a Bolognával nyert aranyérmet. 

Az olasz élvonalban elért sikereit a II. világháború törte derékba, 1944-ben az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg 47 évesen.

Weisz Árpád, az edzők fejedelme, a modern edzéstudomány egyik megalapítója – hirdeti a legenda X. kerületi emlékszobra (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Weisz mellett további három olasz edző, Giovanni Trappatoni, Fabio Capello és Massimiliano Allegri nyert még két különböző csapattal bajnoki címet a Serie A-ban. Conte az idei, Napolival megszerzett aranyérme előtt négy évvel az Interrel is nyert bajnokságot, illetve korábban a Juventusszal háromszor, vagyis 

az öt Scudettójával – Fabio Capellóval együtt – az olasz élvonal történetének harmadik legjobbja a hét elsőséggel büszkélkedő Trapattoni és a hatszoros bajnok Allegri mögött.

A különböző olasz csapatokkal bajnoki címet nyert edzők rangsora az IFFHS-nél:

Antonio Conte – Juventus (2012, 2013, 2014), Internazionale (2021), Napoli (2025)

Weisz Árpád – Internazionale (1930), Bologna (1936, 1937)

Giovanni Trapattoni – Juventus (1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986), Internazionale (1989)

Fabio Capello – AC Milan (1992, 1993, 1994, 1996) AS Roma (2001)

Massimiliano Allegri – AC Milan (2011), Juventus (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

(MTI)

Nyitókép: Carlo Hermann / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!