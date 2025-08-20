Antonio Conte megelőzte Weisz Árpádot

Szoboszlaiék ősi riválisa újabb pofont kapott: elüldözött játékosukból lett hős Olaszországban

Az olasz Antonio Conte az első szakember a Serie A történetében, aki három különböző klubbal nyert bajnokságot, megelőzve a harmincas évek magyar sikeredzőjét, Weisz Árpádot is.
A Juventus és az Internazionale után májusban a Napolival is megnyerte a Scudettót az 56 esztendős szakember, így már egyedül vezeti a listát, amelynek első öt helyezettje között – a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szerint – egy magyar szakember is található.
Pályafutását követően az egykori hatszoros válogatott Weisz Árpád a harmincas években Olaszországban edzősködött, és két klubbal, az Interrel, majd a Bolognával nyert aranyérmet.
Az olasz élvonalban elért sikereit a II. világháború törte derékba, 1944-ben az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg 47 évesen.
Weisz mellett további három olasz edző, Giovanni Trappatoni, Fabio Capello és Massimiliano Allegri nyert még két különböző csapattal bajnoki címet a Serie A-ban. Conte az idei, Napolival megszerzett aranyérme előtt négy évvel az Interrel is nyert bajnokságot, illetve korábban a Juventusszal háromszor, vagyis
az öt Scudettójával – Fabio Capellóval együtt – az olasz élvonal történetének harmadik legjobbja a hét elsőséggel büszkélkedő Trapattoni és a hatszoros bajnok Allegri mögött.
A különböző olasz csapatokkal bajnoki címet nyert edzők rangsora az IFFHS-nél:
Antonio Conte – Juventus (2012, 2013, 2014), Internazionale (2021), Napoli (2025)
Weisz Árpád – Internazionale (1930), Bologna (1936, 1937)
Giovanni Trapattoni – Juventus (1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986), Internazionale (1989)
Fabio Capello – AC Milan (1992, 1993, 1994, 1996) AS Roma (2001)
Massimiliano Allegri – AC Milan (2011), Juventus (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
(MTI)
Nyitókép: Carlo Hermann / AFP