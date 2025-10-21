Lecsukták a nápolyiakat, aztán még a csapatukat is jól tönkreverték

A játéknap rangadóját a roppant kínos felvezetés után végül gálamérkőzéssé silányította a másik trónkövetelő Arsenal, amely ezúttal az általában roppant masszív Atlético Madrid ellen mutatta meg, hogy idén tényleg a sorozat egyik fő esélyese.

A londoni Ágyúsok az 53. és a 70. perc között kevesebb, mint negyedóra leforgása alatt négyet hintettek a duplázó Viktor Gyökeres vezetésével,

így a PSG-hez és a Royale Union SG-t kiütő Internazionale mellett három fordulót követően is százszázalékosak a Bajnokok Ligájában.