Atlético Madrid Bayer Leverkusen Bajnokok Ligája Napoli Arsenal PSV Eindhoven PSG Barcelona

Lecsukták a nápolyiakat, aztán még a csapatukat is jól tönkreverték

2025. október 21. 23:02

Elképesztő góleső az első számú európai kupasorozatban. A Bajnokok Ligája keddi játéknapján a Barcelona, a PSG és a PSV Eindhoven is brutálisan kiütötte ellenfelét, de a forduló rangadóján az Arsenal is méretes zakót szabott az Atléticóra.

2025. október 21. 23:02
A meghökkentő megmozdulások mellett további meghökkentő eseményekkel és eredményekkel is szolgált a Bajnokok Ligája keddi játéknapja. Még el sem kezdődött például a PSV Eindhoven–Napoli összecsapás, a holland rendőrök is összecsaptak az olasz drukkerekkel, a zavargások nyomán végül 230(!) embert vettek őrizetbe. A nápolyiaknak így duplán deficites volt az eindhoveni kiruccanás, hiszen este a pályán is nagyon csúnyán elpáholták őket: a PSV 6–2-re verte agyon a Serie A címvédőjét. 

A PSV megtréfálta az olasz bajnok Napolit a Bajnokok Ligája keddi játéknapján (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A kora esti meccsen a Barcelona a mesterhármasig jutó Fermín López vezérletével ugyancsak egy hatost gurított az Olympiakosznak, ám ha valaki azt hitte, ez lesz a legdurvább eredmény kedden, hát nagyot tévedett. Leverkusenben ugyanis totális őrületet, két pirosat és összesen kilenc(!) gólt hozott a BL-címvédő PSG vendégjátéka. Ritkán látható módon 

már a 37. percre megfogyatkozott mindkét csapat, ez végül a párizsiaknak fájt kevésbé, akik végül meg sem álltak hétig a gyógyszergyáriak ellen...

A játéknap rangadóját a roppant kínos felvezetés után végül gálamérkőzéssé silányította a másik trónkövetelő Arsenal, amely ezúttal az általában roppant masszív Atlético Madrid ellen mutatta meg, hogy idén tényleg a sorozat egyik fő esélyese. 

A londoni Ágyúsok az 53. és a 70. perc között kevesebb, mint negyedóra leforgása alatt négyet hintettek a duplázó Viktor Gyökeres vezetésével,

 így a PSG-hez és a Royale Union SG-t kiütő Internazionale mellett három fordulót követően is százszázalékosak a Bajnokok Ligájában. 

GIMÉNEZ, José; GYÖKERES, Viktor
Viktor Gyökeres három perc leforgása alatt szerezte meg első, majd második arsenalos BL-gólját (Fotó: MTI/AP/Alastair Grant)

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szerdán lép pályára Frankfurtban hányatott előzményeket követően. 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)

FC Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6–1 (Fermín López 7., 39., 76., Lamine Yamal 68. – 11-esből, Rashford 74., 79., ill. El-Kabi 53. – 11-esből)

Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (Gabriel 57., G. Martinelli 64., Gyökeres 67., 70.)

Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0 (Kiállítva: Correia, Pafosz, 4.)

Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (Aleix García 38. – 11-esből, 54., ill. Pacho 6., D. Doué 41., 45+3., Kvarachelia 44., Nuno Mendes 50., O. Dembélé 66., Vitinha 90.)

PSV (holland)–Napoli (olasz) 6–2 (Buongiorni 35. – öngól, Saibari 38., Mann 54., 80., Pepi 87., Driouech 89., ill. McTominay 31., 86.)

FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2–4 (Anton 33. – öngól, Dadason 90+1., ill. Nmecha 20., 76., Bensebaini 61. – 11-esből, Fábio S. 87. )

Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 0–4 (Dumfries 41., La. Martínez 45+1., Calhanoglu 53. – 11-esből, Esposito 76. )

Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3–0 (Gordon 32., Barnes 70., 83.)

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

