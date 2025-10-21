Lecsukták a nápolyiakat, aztán még a csapatukat is jól tönkreverték

Chuck Norris is megirigyelné: a BL-történelem egyik leggyorsabb piros lapját érte a karatés arcbarúgás (VIDEÓ)
Hát ez meg meg mi volt?
Elképesztő góleső az első számú európai kupasorozatban. A Bajnokok Ligája keddi játéknapján a Barcelona, a PSG és a PSV Eindhoven is brutálisan kiütötte ellenfelét, de a forduló rangadóján az Arsenal is méretes zakót szabott az Atléticóra.
A meghökkentő megmozdulások mellett további meghökkentő eseményekkel és eredményekkel is szolgált a Bajnokok Ligája keddi játéknapja. Még el sem kezdődött például a PSV Eindhoven–Napoli összecsapás, a holland rendőrök is összecsaptak az olasz drukkerekkel, a zavargások nyomán végül 230(!) embert vettek őrizetbe. A nápolyiaknak így duplán deficites volt az eindhoveni kiruccanás, hiszen este a pályán is nagyon csúnyán elpáholták őket: a PSV 6–2-re verte agyon a Serie A címvédőjét.
A kora esti meccsen a Barcelona a mesterhármasig jutó Fermín López vezérletével ugyancsak egy hatost gurított az Olympiakosznak, ám ha valaki azt hitte, ez lesz a legdurvább eredmény kedden, hát nagyot tévedett. Leverkusenben ugyanis totális őrületet, két pirosat és összesen kilenc(!) gólt hozott a BL-címvédő PSG vendégjátéka. Ritkán látható módon
már a 37. percre megfogyatkozott mindkét csapat, ez végül a párizsiaknak fájt kevésbé, akik végül meg sem álltak hétig a gyógyszergyáriak ellen...
A játéknap rangadóját a roppant kínos felvezetés után végül gálamérkőzéssé silányította a másik trónkövetelő Arsenal, amely ezúttal az általában roppant masszív Atlético Madrid ellen mutatta meg, hogy idén tényleg a sorozat egyik fő esélyese.
A londoni Ágyúsok az 53. és a 70. perc között kevesebb, mint negyedóra leforgása alatt négyet hintettek a duplázó Viktor Gyökeres vezetésével,
így a PSG-hez és a Royale Union SG-t kiütő Internazionale mellett három fordulót követően is százszázalékosak a Bajnokok Ligájában.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)
FC Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6–1 (Fermín López 7., 39., 76., Lamine Yamal 68. – 11-esből, Rashford 74., 79., ill. El-Kabi 53. – 11-esből)
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (Gabriel 57., G. Martinelli 64., Gyökeres 67., 70.)
Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0 (Kiállítva: Correia, Pafosz, 4.)
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (Aleix García 38. – 11-esből, 54., ill. Pacho 6., D. Doué 41., 45+3., Kvarachelia 44., Nuno Mendes 50., O. Dembélé 66., Vitinha 90.)
PSV (holland)–Napoli (olasz) 6–2 (Buongiorni 35. – öngól, Saibari 38., Mann 54., 80., Pepi 87., Driouech 89., ill. McTominay 31., 86.)
FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2–4 (Anton 33. – öngól, Dadason 90+1., ill. Nmecha 20., 76., Bensebaini 61. – 11-esből, Fábio S. 87. )
Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 0–4 (Dumfries 41., La. Martínez 45+1., Calhanoglu 53. – 11-esből, Esposito 76. )
Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3–0 (Gordon 32., Barnes 70., 83.)
