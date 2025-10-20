Nem csak Romániában történik ilyen? Melegvíz híján nem tudtak zuhanyozni edzés után az Atlético-játékosok az Arsenal stadionjában

Az Atlético Madrid az Arsenal vendége lesz a Bajnokok Ligája 3. fordulójának keddi rangadóján, így annak rendje és módja szerint hétfő este Diego Simeone megtartotta utolsó meccs előtti edzését az „Ágyúsok” stadionjában, az Emirates-ben.

A tréning végén azonban nem tudtak lezuhanyozni a spanyolok, a londoni stadionban ugyanis nem volt melegvíz. Úgyhogy fogták magukat, felültek izzadtan a buszra, és visszahajtottak a szállodájukba a jól megérdemelt tisztálkodásra.

Annyi „öröm” volt az ürömben, hogy az eset nem érte őket váratlanul, ugyanis a stadionba érkezvén rögtön közölték velük, nincs melegvíz és nem tudják orvosolni a problémát. A beszámolók szerint ezzel persze Simeone fikarcnyit sem törődött, és ugyanúgy megizzasztotta játékosait, ahogy szokta.

Az korántsem biztos, hogy következmények nélkül marad az eset, az Atlético Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az UEFÁ-nak.

A Ferencvárossal és a magyar válogatottal egyébként nem történhetne hasonló eset, ugyanis egy ideje már itthon tartják meg utolsó edzésüket, és csak utána repülnek az idegenbeli meccs helyszínére. Talán épp az ilyen eseteket akarják kivédeni?