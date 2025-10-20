Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Atlético Madrid Arsenal Románia

Nem csak Romániában történik ilyen? Melegvíz híján nem tudtak zuhanyozni edzés után az Atlético-játékosok az Arsenal stadionjában

2025. október 20. 22:14

A keddi Bajnokok Ligája mérkőzésre készülő Atlético Madrid játékosai nem tudtak lezuhanyozni edzés után az Arsenal stadionjában, mert nem volt melegvíz. Román sztori Nyugat-Európából.

2025. október 20. 22:14
null

Nemrég a román élvonalban történelmi szezont futó Csíkszereda játékosával, Hegedűs Jánossal készítettünk interjút, aki a Mandinernek elmondta: még a másodosztályban azt is megcsinálták velük a rivális csapatok, hogy az öltözőjükben babráltak a zuhanyzókkal, így kettőből csak jéghideg, míg a másik kettőből csak tűzforró víz folyt.

román
Román minta Londonban: nem volt melegvíz a zuhanyban. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Gondoltuk, ilyen aztán tényleg csak Romániában történhet meg – és azért ott sem az élvonalban –, ehhez képest hihetetlen sztoriról számolt be címlapján vezető cikkel a spanyol Marca.

Román minta Londonban

Az Atlético Madrid az Arsenal vendége lesz a Bajnokok Ligája 3. fordulójának keddi rangadóján, így annak rendje és módja szerint hétfő este Diego Simeone megtartotta utolsó meccs előtti edzését az „Ágyúsok” stadionjában, az Emirates-ben. 

A tréning végén azonban nem tudtak lezuhanyozni a spanyolok, a londoni stadionban ugyanis nem volt melegvíz. Úgyhogy fogták magukat, felültek izzadtan a buszra, és visszahajtottak a szállodájukba a jól megérdemelt tisztálkodásra.

Annyi „öröm” volt az ürömben, hogy az eset nem érte őket váratlanul, ugyanis a stadionba érkezvén rögtön közölték velük, nincs melegvíz és nem tudják orvosolni a problémát. A beszámolók szerint ezzel persze Simeone fikarcnyit sem törődött, és ugyanúgy megizzasztotta játékosait, ahogy szokta.

Az korántsem biztos, hogy következmények nélkül marad az eset, az Atlético Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az UEFÁ-nak.

A Ferencvárossal és a magyar válogatottal egyébként nem történhetne hasonló eset, ugyanis egy ideje már itthon tartják meg utolsó edzésüket, és csak utána repülnek az idegenbeli meccs helyszínére. Talán épp az ilyen eseteket akarják kivédeni?

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

