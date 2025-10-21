Ft
Arne Slot Liverpool Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Már csak ez hiányzott: Angliában ragadt a Liverpool, elmaradt Szoboszlai sajtótájékoztatója

2025. október 21. 21:42

Nem elég az elmúlt hetek lejtmenete, még a körülmények is összejátszanak a Liverpool ellen. Pedig Arne Slot mellett pont Szoboszlai Dominik beszélt volna a frankfurti sajtóeseményen, amelyet le kellett mondani...

2025. október 21. 21:42
null

A baj mindig csőstül jön, avagy szegény embert az ág is húzza: nem elég, hogy a kisebb válságban lévő Liverpool éppen négymeccses kudarcszériában van, most még a külső körülmények is összedolgoztak Szoboszlai Dominikék ellen. A Premier League címvédője három bajnoki és egy Bajnokok Ligája-vereség után szerda este az Eintracht Frankfurt otthonában próbálna meg kikecmeregni a gödörből, ám a soros BL-meccs előtt újabb nem várt problémákba ütköztek.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik és a Liverpool Frankfurtban próbálna meg javítani a szénáján (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A Vörösök kedden Frankfurtba induló repülőgépe ugyanis műszaki okokból órákat késik, emiatt a 19:30-ra tervezett meccs előtti sajtótájékoztatót le is kellett mondani. Ez több szempontból is bosszúság, de nekünk leginkább amiatt, hogy az eseményen Arne Slot vezetőedző mellett éppen az a Szoboszlai Dominik beszélt volna, aki a mostani idényben botladozó csapata egyik, ha nem a legfontosabb kulcsjátékosává nőtte ki magát.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool a bajnokságban nyolc forduló után a harmadik helyen áll, míg a BL-ben egy-egy győzelem és vereség a mérlege idáig – legutóbb kellemetlen meglepetésre a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában kapott ki lőtt gól nélkül. 

