Már csak ez hiányzott: Angliában ragadt a Liverpool, elmaradt Szoboszlai sajtótájékoztatója

A baj mindig csőstül jön, avagy szegény embert az ág is húzza: nem elég, hogy a kisebb válságban lévő Liverpool éppen négymeccses kudarcszériában van, most még a külső körülmények is összedolgoztak Szoboszlai Dominikék ellen. A Premier League címvédője három bajnoki és egy Bajnokok Ligája-vereség után szerda este az Eintracht Frankfurt otthonában próbálna meg kikecmeregni a gödörből, ám a soros BL-meccs előtt újabb nem várt problémákba ütköztek.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool Frankfurtban próbálna meg javítani a szénáján (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A Vörösök kedden Frankfurtba induló repülőgépe ugyanis műszaki okokból órákat késik, emiatt a 19:30-ra tervezett meccs előtti sajtótájékoztatót le is kellett mondani. Ez több szempontból is bosszúság, de nekünk leginkább amiatt, hogy az eseményen Arne Slot vezetőedző mellett éppen az a Szoboszlai Dominik beszélt volna, aki a mostani idényben botladozó csapata egyik, ha nem a legfontosabb kulcsjátékosává nőtte ki magát.