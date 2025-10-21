Szuper Szoboszlai: nem csak „hájp” – így vált a Liverpool legfontosabb játékosává a magyar klasszis

Szoboszlai és Van Dijk, a két liverpooli „Terminátor”

Hogy az Anfield egyik közönségkedvence valóban mennyire fontos alapemberré nőtte ki magát a Vörösöknél, talán semmi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy jelenleg csupán két olyan futballistája van a teljes liverpooli keretnek, akik az idény során eddigi valamennyi mérkőzést végigjátszották, valamennyi sorozatban (a Ligakupát leszámítva, ahol Slot deklaráltan pihentette kulcsembereit): a csapatkapitány Virgil van Dijk, valamint Szoboszlai Dominik. Ez összesen 11 tétmeccset és 990 játékpercet jelent:

a Premier League-ben nyolc bajnokit és 720 játékpercet,

a Bajnokok Ligájában két mérkőzést és 180 percet,

kiegészítve a Crystal Palace ellen elbukott Community Shielddel.

Rajtuk kívül egyedül Ibrahima Konaté és Mohamed Szalah érte még el a 900 percet (926, illetve 923). S ha ehhez még hozzávesszük, hogy Szoboszlai eközben csapatkapitányként természetesen mind a négy világbajnoki selejtezőmérkőzésünket is végignyomta a magyar válogatottban (nem is akárhogyan!), akkor már most ipari mennyiségű, kis túlzással egy fél bajnoki szezonra elegendő játékmennyiségnél jár, és még csak október végét írunk.