Szuper Szoboszlai: nem csak „hájp” – így vált a Liverpool legfontosabb játékosává a magyar klasszis

Szoboszlai „fény a liverpooli éjszakában”, Kerkez a leggyengébb – vele együtt már Slot és Szalah fejét követelik
Volt már jobb is a hangulat az Anfield környékén...
A számok nem hazudnak. Szoboszlai Dominik mindössze azon két Liverpool-játékos között van, akik idén a Vörösök összes meccsét végigjátszották, és ez nem véletlen: válogatottunk csapatkapitánya csaknem minden fontos mutatóban a hátán cipeli Arne Slot döcögő együttesét, így mára tényleg kihagyhatatlan oszlopa lett a PL-címvédőnek.
Miközben a Premier League-címvédő Liverpool az 500 millió eurós nyári nagybevásárlás ellenére egyre mélyebb gödörbe kerül, a kevés vitathatatlan pozitívum közé tartozik Szoboszlai Dominik szárnyalása. A születésnapját a héten ünneplő, szombaton még mindig csak a 25. életévét betöltő magyar klasszist játéka alapján már korábban is a szűk kirobbanthatatlanok körébe nevezte Arne Slot, és Szoboszlai azóta is hétről hétre bizonyítja, aktuális posztjától függetlenül valóban nélkülözhetetlen láncszeme a Poolnak.
Válogatottunk csapatkapitánya nem csak a liverpooli szurkolóknál az idény játékosa eddig, de a szakma is szuperlatívuszokban beszél róla: ha személye vitatéma is, az legfeljebb azért van, mert a szakértők sem tudnak megegyezni abban, a pálya mely pontján lenne rá épp nagyobb szükség. A Manchester United ellen elbukott rangadó után kicsit jobban a színfalak mögé néztünk, s megállapítottuk, a „hájp” egyáltalán nem alaptalan: bizony a számok is azt igazolják, véletlenül sem miatta kínlódik a Liverpool – ellenkezőleg, az ő remeklése ellenére szenved.
Hogy az Anfield egyik közönségkedvence valóban mennyire fontos alapemberré nőtte ki magát a Vörösöknél, talán semmi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy jelenleg csupán két olyan futballistája van a teljes liverpooli keretnek, akik az idény során eddigi valamennyi mérkőzést végigjátszották, valamennyi sorozatban (a Ligakupát leszámítva, ahol Slot deklaráltan pihentette kulcsembereit): a csapatkapitány Virgil van Dijk, valamint Szoboszlai Dominik. Ez összesen 11 tétmeccset és 990 játékpercet jelent:
Rajtuk kívül egyedül Ibrahima Konaté és Mohamed Szalah érte még el a 900 percet (926, illetve 923). S ha ehhez még hozzávesszük, hogy Szoboszlai eközben csapatkapitányként természetesen mind a négy világbajnoki selejtezőmérkőzésünket is végignyomta a magyar válogatottban (nem is akárhogyan!), akkor már most ipari mennyiségű, kis túlzással egy fél bajnoki szezonra elegendő játékmennyiségnél jár, és még csak október végét írunk.
Szoboszlai munkabírása eddig is legendás volt, de erre idén még rátett egy lapáttal. Már a tavalyi és az azt megelőző, bemutatkozó liverpooli idényében is az egész liga egyik legtöbbet robotoló játékosa volt, Premier League-szinten is top futásmennyiséggel. Ahogy azt a legnagyobb portálok is kiemelik,
Szoboszlai Dominik rutinszerűen képes minden meccsén átlagban 11 kilométer fölött teljesíteni a Liverpool presszingjének motorjaként, ezzel a bajnoki cím egyik fő letéteményese volt
a tavaly még űrformában játszó Mohamed Szalah, valamint a középpálya másik melósa, Ryan Gravenberch és a már említett Van Dijk mellett. S ha ez érvényes volt legutóbb, hát még inkább érvényes a mostani évadban: Szoboszlai már rögtön az első játéknapon, a Bournemouth elleni emlékezetes bajnoki nyitány során alulról súrolta a 12 km-t – 23 sprintje ugyancsak top 3-as mezőnyszinten –, és ez mindennaposnak tekinthető tőle (ugyanezt gond nélkül megcsinálta a Bajnokok Ligájában is az Atlético Madrid ellen).
Noha a mennyiség eleve megsüvegelendő, minőség nélkül nem sokat ér, ami valahol össze is függ: egy edző nem járatna csapágyasra valakit a világ egyik legjobb csapatában önmagában csak azért, mert jó sokat tud szaladni. A magyar játékmester azonban bőségesen megtölti minőségi tartalommal a mennyiséget. Virgil van Dijk után Szoboszlainak van idén a bajnokságban a legtöbb labdaérintése (621), a legtöbb passzkísérlete (547) és sikeres passza (455), emellett
egyaránt a Liverpool legjobbja.
És lehet, hogy idáig „csak” egy gólja van, de egyrészt az micsoda találat volt!, másrészt az Opta xG-matekozásai alapján jelenleg Szoboszlai Dominik az, akitől a számok tükrében az egyik leginkább függ a 'Pool sikeressége (a holtversenyben házi gólkirály Hugo Ekitiké és Cody Gakpo kettős, valamint a magához képest erősen alulteljesítő, de még így is 2+2-vel álló Mohamed Szalah mellett).
Mindezt úgy, hogy tényleg bejátssza a pálya minden egyes talpalatnyi területét: szükség szerint nyolcasként, jobbhátvédként és tízesként is helytáll (hogy a válogatottban eközben volt balszélső is, miközben a portugálokat góllal és gólpasszal szomorította, szinte már csak hab a tortán).
Egy szó, mint száz, nem tudni, a Liverpoolnál mikorra áll össze az az elképesztő világklasszis minőség, ami ebben a keretben benne van (mert gödör ide, szenvedős játék oda, ez jó eséllyel csak idő és türelem függvénye – aztán más kérdés, hogy ezekből lesz-e elég...), de az biztos, hogy
nem Szoboszlai Dominikon fog múlni – hanem azon, hogy csapattársai képesek lesznek-e hozzá felnőni rövidebb-hosszabb távon.
(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)