Szuper Szoboszlai: nem csak „hájp” – így vált a Liverpool legfontosabb játékosává a magyar klasszis

2025. október 21. 05:21

A számok nem hazudnak. Szoboszlai Dominik mindössze azon két Liverpool-játékos között van, akik idén a Vörösök összes meccsét végigjátszották, és ez nem véletlen: válogatottunk csapatkapitánya csaknem minden fontos mutatóban a hátán cipeli Arne Slot döcögő együttesét, így mára tényleg kihagyhatatlan oszlopa lett a PL-címvédőnek.

Kohán Gergely

Miközben a Premier League-címvédő Liverpool az 500 millió eurós nyári nagybevásárlás ellenére egyre mélyebb gödörbe kerül, a kevés vitathatatlan pozitívum közé tartozik Szoboszlai Dominik szárnyalása. A születésnapját a héten ünneplő, szombaton még mindig csak a 25. életévét betöltő magyar klasszist játéka alapján már korábban is a szűk kirobbanthatatlanok körébe nevezte Arne Slot, és Szoboszlai azóta is hétről hétre bizonyítja, aktuális posztjától függetlenül valóban nélkülözhetetlen láncszeme a Poolnak. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Anfield idei eposzi hőse / Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Válogatottunk csapatkapitánya nem csak a liverpooli szurkolóknál az idény játékosa eddig, de a szakma is szuperlatívuszokban beszél róla: ha személye vitatéma is, az legfeljebb azért van, mert a szakértők sem tudnak megegyezni abban, a pálya mely pontján lenne rá épp nagyobb szükség. A Manchester United ellen elbukott rangadó után kicsit jobban a színfalak mögé néztünk, s megállapítottuk, a „hájp” egyáltalán nem alaptalan: bizony a számok is azt igazolják, véletlenül sem miatta kínlódik a Liverpool – ellenkezőleg, az ő remeklése ellenére szenved. 

Szoboszlai és Van Dijk, a két liverpooli „Terminátor”

Hogy az Anfield egyik közönségkedvence valóban mennyire fontos alapemberré nőtte ki magát a Vörösöknél, talán semmi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy jelenleg csupán két olyan futballistája van a teljes liverpooli keretnek, akik az idény során eddigi valamennyi mérkőzést végigjátszották, valamennyi sorozatban (a Ligakupát leszámítva, ahol Slot deklaráltan pihentette kulcsembereit): a csapatkapitány Virgil van Dijk, valamint Szoboszlai Dominik. Ez összesen 11 tétmeccset és 990 játékpercet jelent:

  • a Premier League-ben nyolc bajnokit és 720 játékpercet, 
  • a Bajnokok Ligájában két mérkőzést és 180 percet,
  • kiegészítve a Crystal Palace ellen elbukott Community Shielddel.

Rajtuk kívül egyedül Ibrahima Konaté és Mohamed Szalah érte még el a 900 percet (926, illetve 923). S ha ehhez még hozzávesszük, hogy Szoboszlai eközben csapatkapitányként természetesen mind a négy világbajnoki selejtezőmérkőzésünket is végignyomta a magyar válogatottban (nem is akárhogyan!), akkor már most ipari mennyiségű, kis túlzással egy fél bajnoki szezonra elegendő játékmennyiségnél jár, és még csak október végét írunk. 

Előttem az utódom? A Liverpool fáradhatatlan robotjai: Szoboszlai Dominik és a csapatkapitány Virgil van Dijk / Fotó: AFP/Oli Scarff

Szoboszlai munkabírása eddig is legendás volt, de erre idén még rátett egy lapáttal. Már a tavalyi és az azt megelőző, bemutatkozó liverpooli idényében is az egész liga egyik legtöbbet robotoló játékosa volt, Premier League-szinten is top futásmennyiséggel. Ahogy azt a legnagyobb portálok is kiemelik, 

Szoboszlai Dominik rutinszerűen képes minden meccsén átlagban 11 kilométer fölött teljesíteni a Liverpool presszingjének motorjaként, ezzel a bajnoki cím egyik fő letéteményese volt

a tavaly még űrformában játszó Mohamed Szalah, valamint a középpálya másik melósa, Ryan Gravenberch és a már említett Van Dijk mellett. S ha ez érvényes volt legutóbb, hát még inkább érvényes a mostani évadban: Szoboszlai már rögtön az első játéknapon, a Bournemouth elleni emlékezetes bajnoki nyitány során alulról súrolta a 12 km-t – 23 sprintje ugyancsak top 3-as mezőnyszinten –, és ez mindennaposnak tekinthető tőle (ugyanezt gond nélkül megcsinálta a Bajnokok Ligájában is az Atlético Madrid ellen). 

 

 

Minden mutatóban a legjobbak között

Noha a mennyiség eleve megsüvegelendő, minőség nélkül nem sokat ér, ami valahol össze is függ: egy edző nem járatna csapágyasra valakit a világ egyik legjobb csapatában önmagában csak azért, mert jó sokat tud szaladni. A magyar játékmester azonban bőségesen megtölti minőségi tartalommal a mennyiséget. Virgil van Dijk után Szoboszlainak van idén a bajnokságban a legtöbb labdaérintése (621), a legtöbb passzkísérlete (547) és sikeres passza (455), emellett 

  • a labdaszerzésekben (15), 
  • keresztpasszokban (35), 
  • visszaszerzett labdákban (46) és
  • progresszív passzokban (53)

egyaránt a Liverpool legjobbja. 

És lehet, hogy idáig „csak” egy gólja van, de egyrészt az micsoda találat volt!, másrészt az Opta xG-matekozásai alapján jelenleg Szoboszlai Dominik az, akitől a számok tükrében az egyik leginkább függ a 'Pool sikeressége (a holtversenyben házi gólkirály Hugo Ekitiké és Cody Gakpo kettős, valamint a magához képest erősen alulteljesítő, de még így is 2+2-vel álló Mohamed Szalah mellett). 

Mindezt úgy, hogy tényleg bejátssza a pálya minden egyes talpalatnyi területét: szükség szerint nyolcasként, jobbhátvédként és tízesként is helytáll (hogy a válogatottban eközben volt balszélső is, miközben a portugálokat góllal és gólpasszal szomorította, szinte már csak hab a tortán). 

Szoboszlai hőtérképe idén a PL-ben: egyszerűen mindenhol ott van (Forrás: sofascore.com)

Egy szó, mint száz, nem tudni, a Liverpoolnál mikorra áll össze az az elképesztő világklasszis minőség, ami ebben a keretben benne van (mert gödör ide, szenvedős játék oda, ez jó eséllyel csak idő és türelem függvénye – aztán más kérdés, hogy ezekből lesz-e elég...), de az biztos, hogy 

nem Szoboszlai Dominikon fog múlni – hanem azon, hogy csapattársai képesek lesznek-e hozzá felnőni rövidebb-hosszabb távon. 

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

