Chuck Norris is megirigyelné: a BL-történelem egyik leggyorsabb piros lapját érte a karatés arcbarúgás (VIDEÓ)

Immáron a Bajnokok Ligája-történelem egyik leggyorsabb kiállítása kétes díjjal büszkélkedhet a ciprusi Pafosz játékosa, Joao Correia. A zöld-foki szigeteki védőnek kedd este a Kajrat Almati elleni „rangadó” mindössze negyedik percében sikerült nem mindennapi módon arcon talpalnia a hazaiak portugál bekkjét, Luís Matát:

bizonyos küzdősportokban ez a bravúros láb- és súlypontemelkedés talán még pontot is ért volna, itt viszont egyből villant a teljesen jogos piros.

4' Red card to João Correia (Pafos FC)

Correia csak azért nem lett a BL leggyorsabban kiállított játékosa, mert tíz éve, 2015-ben egy ukrán futballistának, bizonyos Olekszandr Kucsernek még nála is hamarabb sikerült kipontoznia magát. A Sahtar Donyeck hátvédje már a harmadik percben összehozta a pirosat a Bayern München ellen, az ráadásul még tizenegyest is ért, így alaposan megindította csapatát a lejtőn: a végtelenül egyoldalú mérkőzésnek egy emlékezetes, 7–0-s mészárlás lett a vége.