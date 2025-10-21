Chuck Norris is megirigyelné: a BL-történelem egyik leggyorsabb piros lapját érte a karatés arcbarúgás (VIDEÓ)

Már csak ez hiányzott: Angliában ragadt a Liverpool, elmaradt Szoboszlai sajtótájékoztatója
Pont válogatottunk csapatkapitánya beszélt volna.
A Pafosz játékosa, Joao Correia már a negyedik percben mehetett zuhanyozni egy futballban ritkán látható szabálytalanság után. A Bajnokok Ligája vonatkozó negatív rekordját azonban még így sem ő tartja...
Immáron a Bajnokok Ligája-történelem egyik leggyorsabb kiállítása kétes díjjal büszkélkedhet a ciprusi Pafosz játékosa, Joao Correia. A zöld-foki szigeteki védőnek kedd este a Kajrat Almati elleni „rangadó” mindössze negyedik percében sikerült nem mindennapi módon arcon talpalnia a hazaiak portugál bekkjét, Luís Matát:
bizonyos küzdősportokban ez a bravúros láb- és súlypontemelkedés talán még pontot is ért volna, itt viszont egyből villant a teljesen jogos piros.
Correia csak azért nem lett a BL leggyorsabban kiállított játékosa, mert tíz éve, 2015-ben egy ukrán futballistának, bizonyos Olekszandr Kucsernek még nála is hamarabb sikerült kipontoznia magát. A Sahtar Donyeck hátvédje már a harmadik percben összehozta a pirosat a Bayern München ellen, az ráadásul még tizenegyest is ért, így alaposan megindította csapatát a lejtőn: a végtelenül egyoldalú mérkőzésnek egy emlékezetes, 7–0-s mészárlás lett a vége.
