Megkérdezték Marco Rossit, mi a különbség Magyarország és Olaszország között – ezt válaszolta

Az egyik vezető olasz futballportálnak, a Tuttomercatowebnek adott interjút a napokban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A beszélgetést a Csakfoci szemlézte, és számos érdekesség kiderül belőle olasz szemüvegen keresztül: például hogy Rossi szerint miért nem kap nagyobb nemzetközi médiafigyelmet, hogy rábólintana-e adott esetben egy Serie A-ajánlatra, vagy hogy szerinte mi a legfőbb különbség Magyarország és Olaszország között.

Marco Rossi labdazsonglőrködik a magyar válogatott egyik edzésén (MTI/Purger Tamás)

Marco Rossi látja, mekkora az igény nálunk a jó focira

A 61 éves olasz mestert az összesen négy pontot eredményező legutóbbi két vb-selejtezőnk után faggatták, így természetesen szóba került a portugálok elleni bravúrpont és Cristiano Ronaldo is. Rossi úgy fogalmazott, optimista és csak az érdekli, hogy 40 év után újra kijussunk a világbajnokságra. Arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb különbség abban, ahogyan a futballt kezelik Olaszországban és Magyarországon, úgy felelt,