Megkérdezték Marco Rossit, mi a különbség Magyarország és Olaszország között – ezt válaszolta

Továbbra sem csitul a futball-láz Magyarországon
Óriási hangulat lesz!
A magyar szövetségi kapitányt egy esetleges Serie A-szerepvállalásról is kifaggatták hazájában. Marco Rossi azonban jelenleg egyetlen dologra koncentrál: a válogatottunkkal való világbajnoki kijutásra.
Az egyik vezető olasz futballportálnak, a Tuttomercatowebnek adott interjút a napokban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A beszélgetést a Csakfoci szemlézte, és számos érdekesség kiderül belőle olasz szemüvegen keresztül: például hogy Rossi szerint miért nem kap nagyobb nemzetközi médiafigyelmet, hogy rábólintana-e adott esetben egy Serie A-ajánlatra, vagy hogy szerinte mi a legfőbb különbség Magyarország és Olaszország között.
A 61 éves olasz mestert az összesen négy pontot eredményező legutóbbi két vb-selejtezőnk után faggatták, így természetesen szóba került a portugálok elleni bravúrpont és Cristiano Ronaldo is. Rossi úgy fogalmazott, optimista és csak az érdekli, hogy 40 év után újra kijussunk a világbajnokságra. Arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb különbség abban, ahogyan a futballt kezelik Olaszországban és Magyarországon, úgy felelt,
az olaszoknál mindenki tudja, hogy a foci nemzeti sport, de Magyarországon is óriási a vágy a magas szintű futball iránt.
Ennek mintegy bizonyságaként ő is kiemelte a hazánkban tomboló futball-lázat – amin rengeteget dobott az előző három Eb-részvételünk és a Nemzetek Ligája-remeklésünk –, a telt házas válogatott meccseket és az elképesztő szurkolói lelkesedést.
Rossinak nekiszegezték azt a kérdést is, hogy a magyar válogatottal elért sikerei fényében miért nem kap nagyobb sajtófigyelmet. A mester erre csak annyit mondott,
A médiavisszhang Magyarországon biztosan megvan, a nemzetközi szintű viszont nem nagyon foglalkoztat. Talán ez az oka, hogy nincs mögöttem senki, aki sokat reklámozna, vagy egyszerűen nem vagyok elég „érdekes profil” a sajtó számára.
Az elmaradhatatlan, dolgozna-e a magyar válogatott után otthon, a Serie A-ban, Rossi diplomatikusan csak annyit mondott, nem foglalkozik ezzel, nem is tette: jelenleg kizárólag a világbajnoki kijutás jár a fejében.
