Varga Barnabás Harry Kane-nel és Robert Lewandowskival egy ligában

Varga és a többiek: ki fog gólt lőni a Fradiban, ha a válogatott csatár a télen eligazol?
A Ferencváros az idei tíz El-meccséből hatot megnyert.
A Ferencváros és a labdarúgó-válogatottunk későn érő gólzsákja a harmincon bőven túl is komoly európai szintugrásra készül. Varga Barnabás még csak most ér pályája csúcsára, a topligákat nézve e tekintetben tényleg csak a legnagyobb sztárok tudják vele tartani a lépést.
Egyelőre nem tudni biztosan, mi lesz Varga Barnabás sorsa: a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott gólgyárosa lehetőség szerint már a télen váltana, a hazai porondon a bajnoki bukdácsolás ellenére is minden sorozatban aranyesélyes, az Európa-ligában pedig momentán veretlenül top 6-os klubja viszont érthető okokból megtartaná az idény végéig, s legfeljebb extra ajánlat esetén engedné el januárban. Azt viszont igenis tudni, hogy a későn érő támadó bizonyos tekintetben csak a legnagyobb európai klasszisokhoz mérhető a számai alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros az idei tíz El-meccséből hatot megnyert.
A néhány éve még jóformán az ismeretlenség homályában, az osztrák alsóbb osztályokban labdát kergető, majd később Gyirmóton és Pakson berobbanó Varga idei statisztikái félelmetesek. Mindent – tehát a bajnokságot, a Magyar Kupát, a BL-t, El-t, valamint a válogatott NL-meccseit és vb-selejtezőit is – egybevéve idáig
33 tétmérkőzésen 25 gólt szerzett az évadban, a ferencvárosi mérlege 28 meccs/20 gól, a válogatottban pedig öt világbajnoki selejtezőn öt találat. Ez tényleg topkategória – nem beszélve arról, hogy ezek között számos gól kulcsfontosságú volt.
Hogy fejjátékban meg egyenesen világklasszis, azt nem mi mondjuk, hanem egészen magasan kvalifikált szakemberek, mint például a Fenerbahce edzője, a korábban a Schalkét Bundesliga-ezüstig, a Gulácsi Pétert, Orbán Willit és Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó RB Leipziget pedig Német Kupa-győzelemig vezető Domenico Tedesco (aki úgy fogalmazott, hogy Varga a levegőben konkrétan levédekezhetetlen). Ezt alátámasztandó még egy száraz statisztika: Varga idei 25 góljából 15-öt szerzett fejjel – legutóbb a Fener és a Rangers ellen is –, ez kerek 60 százalék, elképesztő mutató – nem csoda, ha a kontinensen sokak érdeklődését felkeltette.
Ezt is ajánljuk a témában
A gólszerző és Dibusz Dénes szerint is rászolgált a Fradi az egy pontra – sőt, a Fener edzője is igazságosnak tartja a döntetlent.
Varga Barnabás a bajnoki idény kvázi felénél, 17 forduló után 10 találattal a harmadik helyen áll az NB I góllövőlistáján, 1-1 góllal előzi jelenleg a Lukács Dániel (PAFC), Aljosa Matko (UTE) páros. A zöld-fehérek ásza októberben töltötte be a 31-et, és anélkül, hogy öregíteni akarnánk, az európai topligákat górcső alá véve azért már nagyítóval kell keresni a harminc felettieket a gólvágók versenyének élmezőnyében. Kezdjük a két legkézenfekvőbb világsztárral!
A 32 esztendős Harry Kane a Premier League után a Bundesligában is más dimenziót képvisel. a Bayern München csatára 14 meccsen szerzett 18 találatának köszönhetően utcahosszal vezeti a góllövőlistát, csapata pedig a bajnokságot. A másik delikvens pedig egy bizonyos Robert Lewandowski,
aki 37 évesen is alig lassít: a szintén ligaéllovas Barcelona veterán klasszisa 8 góllal jelenleg a negyedik a spanyol élvonal vonatkozó rangsorában, előtte némi meglepetésre egy másik harminc pluszos csatár, a bennmaradásért küzdő Mallorca koszovói válogatott támadója, a 31 évesen élete egyik legjobb idényét megfutó Vedat Muriqi áll. És itt van még a 31 éves, éppen sérült Hakan Calhanoglu a BL-döntős Interből, aki még éppen dobogós a Serie A-ban, más kérdés, hogy ehhez egyelőre hat találat is elegendő. Ugyan nem topliga, de mégiscsak érdemes megemlíteni a 8 góllal hármas holtversenyben a skót Premiership góllövőlistájának élén pihenő Lawrence Shanklandet, aki a listavezető Hearts játékosa – ez már csak azért is érdekes kapcsolódási pont, mert a Fradi Rangers elleni El-rangadója előtt a korábban mindkét klubnál edzősködő László Csaba jelentette ki, hogy simán el tudná képzelni Vargát a skót (vagy akár a spanyol) első osztályban is.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy talány.
A környékbeli pontvadászatokban azért már nagyobb számban előfordulnak 30+-os gólgyárosok. Említést érdemelhet a cseh legfelsőbb ligában 30 évesen listavezető Tomás Chory, a szlovák Niké Ligában 31 esztendősen gólkirályjelölt Michal Fasko (itt azért említsük meg a 7 találatával 5. magyar válogatott Redzic Damir nevét is), vagy a lengyel Ekstraklasa góllövőlistájának második helyén álló 32 éves svéd Mikael Ishak. Nagy különbség azonban, hogy ők Vargával ellentétben már túl vannak pályafutásuk zenitjén, esetükben tehát aligha kell attól „tartani”, hogy már a télen olyan érdeklődés mutatkozzon irántuk, mint a csúcsra csak most felérő magyar csatár iránt – akinek így minden esélye megvan arra, hogy még karrierje ezen szakaszában is komoly szintet lépjen, függetlenül attól, hogy a mai futballban már egyáltalán nem ez a jellemző.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás