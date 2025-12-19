Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott harry kane Varga Barnabás Ferencváros Robert Lewandowski FTC

Varga Barnabás Harry Kane-nel és Robert Lewandowskival egy ligában

2025. december 19. 05:42

A Ferencváros és a labdarúgó-válogatottunk későn érő gólzsákja a harmincon bőven túl is komoly európai szintugrásra készül. Varga Barnabás még csak most ér pályája csúcsára, a topligákat nézve e tekintetben tényleg csak a legnagyobb sztárok tudják vele tartani a lépést.

2025. december 19. 05:42
null
Kohán Gergely

Egyelőre nem tudni biztosan, mi lesz Varga Barnabás sorsa: a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott gólgyárosa lehetőség szerint már a télen váltana, a hazai porondon a bajnoki bukdácsolás ellenére is minden sorozatban aranyesélyes, az Európa-ligában pedig momentán veretlenül top 6-os klubja viszont érthető okokból megtartaná az idény végéig, s legfeljebb extra ajánlat esetén engedné el januárban. Azt viszont igenis tudni, hogy a későn érő támadó bizonyos tekintetben csak a legnagyobb európai klasszisokhoz mérhető a számai alapján. 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás a Rangers elleni Európa-liga-siker alkalmával is betalált – fejjel, mi mással?! / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Varga statisztikái abszolút topkategóriásak

A néhány éve még jóformán az ismeretlenség homályában, az osztrák alsóbb osztályokban labdát kergető, majd később Gyirmóton és Pakson berobbanó Varga idei statisztikái félelmetesek. Mindent – tehát a bajnokságot, a Magyar Kupát, a BL-t, El-t, valamint a válogatott NL-meccseit és vb-selejtezőit is – egybevéve idáig 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

33 tétmérkőzésen 25 gólt szerzett az évadban, a ferencvárosi mérlege 28 meccs/20 gól, a válogatottban pedig öt világbajnoki selejtezőn öt találat. Ez tényleg topkategória – nem beszélve arról, hogy ezek között számos gól kulcsfontosságú volt.

Hogy fejjátékban meg egyenesen világklasszis, azt nem mi mondjuk, hanem egészen magasan kvalifikált szakemberek, mint például a Fenerbahce edzője, a korábban a Schalkét Bundesliga-ezüstig, a Gulácsi Pétert, Orbán Willit és Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó RB Leipziget pedig Német Kupa-győzelemig vezető Domenico Tedesco (aki úgy fogalmazott, hogy Varga a levegőben konkrétan levédekezhetetlen). Ezt alátámasztandó még egy száraz statisztika: Varga idei 25 góljából 15-öt szerzett fejjel – legutóbb a Fener és a Rangers ellen is –, ez kerek 60 százalék, elképesztő mutató – nem csoda, ha a kontinensen sokak érdeklődését felkeltette. 

Ezt is ajánljuk a témában

Lewandowski 37 évesen is oktat

Varga Barnabás a bajnoki idény kvázi felénél, 17 forduló után 10 találattal a harmadik helyen áll az NB I góllövőlistáján, 1-1 góllal előzi jelenleg a Lukács Dániel (PAFC), Aljosa Matko (UTE) páros. A zöld-fehérek ásza októberben töltötte be a 31-et, és anélkül, hogy öregíteni akarnánk, az európai topligákat górcső alá véve azért már nagyítóval kell keresni a harminc felettieket a gólvágók versenyének élmezőnyében. Kezdjük a két legkézenfekvőbb világsztárral! 

A 32 esztendős Harry Kane a Premier League után a Bundesligában is más dimenziót képvisel. a Bayern München csatára 14 meccsen szerzett 18 találatának köszönhetően utcahosszal vezeti a góllövőlistát, csapata pedig a bajnokságot. A másik delikvens pedig egy bizonyos Robert Lewandowski,

aki 37 évesen is alig lassít: a szintén ligaéllovas Barcelona veterán klasszisa 8 góllal jelenleg a negyedik a spanyol élvonal vonatkozó rangsorában, előtte némi meglepetésre egy másik harminc pluszos csatár, a bennmaradásért küzdő Mallorca koszovói válogatott támadója, a 31 évesen élete egyik legjobb idényét megfutó Vedat Muriqi áll. És itt van még a 31 éves, éppen sérült Hakan Calhanoglu a BL-döntős Interből, aki még éppen dobogós a Serie A-ban, más kérdés, hogy ehhez egyelőre hat találat is elegendő. Ugyan nem topliga, de mégiscsak érdemes megemlíteni a 8 góllal hármas holtversenyben a skót Premiership góllövőlistájának élén pihenő Lawrence Shanklandet, aki a listavezető Hearts játékosa – ez már csak azért is érdekes kapcsolódási pont, mert a Fradi Rangers elleni El-rangadója előtt a korábban mindkét klubnál edzősködő László Csaba jelentette ki, hogy simán el tudná képzelni Vargát a skót (vagy akár a spanyol) első osztályban is. 

KANE, Harry
Harry Kane 32 évesen épp 18 gólnál tart a Bundesligában 14 forduló után... / MTI/AP/Matthias Schrader

Ezt is ajánljuk a témában

A környékbeli pontvadászatokban azért már nagyobb számban előfordulnak 30+-os gólgyárosok. Említést érdemelhet a cseh legfelsőbb ligában 30 évesen listavezető Tomás Chory, a szlovák Niké Ligában 31 esztendősen gólkirályjelölt Michal Fasko (itt azért említsük meg a 7 találatával 5. magyar válogatott Redzic Damir nevét is), vagy a lengyel Ekstraklasa góllövőlistájának második helyén álló 32 éves svéd Mikael Ishak. Nagy különbség azonban, hogy ők Vargával ellentétben már túl vannak pályafutásuk zenitjén, esetükben tehát aligha kell attól „tartani”, hogy már a télen olyan érdeklődés mutatkozzon irántuk, mint a csúcsra csak most felérő magyar csatár iránt – akinek így minden esélye megvan arra, hogy még karrierje ezen szakaszában is komoly szintet lépjen, függetlenül attól, hogy a mai futballban már egyáltalán nem ez a jellemző. 

A legidősebb gólszerzők 2025–2026-ban az európai topligákban

  • Premier League           Jordan Henderson (Brentford)  35 év
  • Serie A                           Luka Modric (AC Milan)     40
  • Serie A                           Jamie Vardy (Cremonese)  38
  • Ligue 1                           Olivier Giroud (Lille)  39
  • Ligue 1                           Juszef el-Arabi (Nantes)  38

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!