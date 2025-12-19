Varga Barnabás Harry Kane-nel és Robert Lewandowskival egy ligában

Varga Barnabás a bajnoki idény kvázi felénél, 17 forduló után 10 találattal a harmadik helyen áll az NB I góllövőlistáján, 1-1 góllal előzi jelenleg a Lukács Dániel (PAFC), Aljosa Matko (UTE) páros. A zöld-fehérek ásza októberben töltötte be a 31-et, és anélkül, hogy öregíteni akarnánk, az európai topligákat górcső alá véve azért már nagyítóval kell keresni a harminc felettieket a gólvágók versenyének élmezőnyében. Kezdjük a két legkézenfekvőbb világsztárral!

A 32 esztendős Harry Kane a Premier League után a Bundesligában is más dimenziót képvisel. a Bayern München csatára 14 meccsen szerzett 18 találatának köszönhetően utcahosszal vezeti a góllövőlistát, csapata pedig a bajnokságot. A másik delikvens pedig egy bizonyos Robert Lewandowski,

aki 37 évesen is alig lassít: a szintén ligaéllovas Barcelona veterán klasszisa 8 góllal jelenleg a negyedik a spanyol élvonal vonatkozó rangsorában, előtte némi meglepetésre egy másik harminc pluszos csatár, a bennmaradásért küzdő Mallorca koszovói válogatott támadója, a 31 évesen élete egyik legjobb idényét megfutó Vedat Muriqi áll. És itt van még a 31 éves, éppen sérült Hakan Calhanoglu a BL-döntős Interből, aki még éppen dobogós a Serie A-ban, más kérdés, hogy ehhez egyelőre hat találat is elegendő. Ugyan nem topliga, de mégiscsak érdemes megemlíteni a 8 góllal hármas holtversenyben a skót Premiership góllövőlistájának élén pihenő Lawrence Shanklandet, aki a listavezető Hearts játékosa – ez már csak azért is érdekes kapcsolódási pont, mert a Fradi Rangers elleni El-rangadója előtt a korábban mindkét klubnál edzősködő László Csaba jelentette ki, hogy simán el tudná képzelni Vargát a skót (vagy akár a spanyol) első osztályban is.