„Nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon” – Skóciában is téma az egyik legnagyobb magyar rejtély

„Varga elképesztően jó a levegőben. Mindig azt gondoltam, a Celticnek vagy a Rangersnek kellett volna leigazolnia. De akár Spanyolországban is játszhatna, mert tényleg annyira jó futballista. A földön is kiváló, és nagyszerűen megtartja a labdát. Ausztriában amatőrként játszott, majd a magyar másodosztályban, mielőtt 27 évesen Paksra került.

Ott fedezték fel, hogy fantasztikus csatár – nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon. Öt perc alatt látni lehet, hogy milyen minőséget képvisel.

Varga Barnabás rendkívül veszélyes: olyan jó fejjel a tizenhatoson belül, hogy nem tudom, van-e bárki, aki ki tudja védekezni. A Ferencváros rengeteg beadást küld rá – ez hatalmas fegyver a számukra. Mindkét szélen erős és gyors játékosokat használnak. Az egyetlen problémája, hogy elmúlt 30 éves – a legtöbb klub inkább fiatalabbakat keres, igaz, ő még mindig fejlődik. Biztos vagyok benne, hogy az idény végén – vagy akár már télen – érkeznek majd érte ajánlatok” – fogalmazott László.

Ügynöke, Paunoch Péter ezt nyilatkozta vele kapcsolatban a közelmúltban: „Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig – hiába múlt el harmincéves – ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”