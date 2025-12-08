Ft
12. 08.
hétfő
európa-liga Glasgow Rangers Fradi Varga Barnabás Ferencváros Skócia FTC

„Nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon” – Skóciában is téma az egyik legnagyobb magyar rejtély

2025. december 08. 14:59

Ezúttal László Csaba tette fel a költői kérdést egy skót lapnak: az egykori ferencvárosi edző szerint öt perc alatt látni lehet, hogy Varga Barnabás milyen minőséget képvisel. Az FTC–Glasgow Rangers Európa-liga-meccs kapcsán került szóba ismét, hogy majdnem elpazarolták itthon az immár 31 éves magyar válogatott támadót, aki elképesztő idényt fut.

2025. december 08. 14:59
null

Bár lett volna rá lehetősége, mégsem szerzett gólt a Ferencvárosi Torna Club legutóbbi két mérkőzésén Varga Barnabás, aki itthon megállíthatatlan, de a nemzetközi meccseket figyelembe véve is az előkelő 20. helyen áll a decemberi zárás előtt a 2025-ös év legeredményesebb futballistáinak világranglistáján. A Fradi bombaformában lévő támadója olyan játékosokat előz meg a rangsorban, mint Lionel Messi vagy Lamine Yamal. A 31 éves csatár fejjátékát a világon egyedülállónak írta le az FTC ír vezetőedzője, Robbie Keane. „Az ütemérzéke, a reakcióideje, a mozgása egyszerűen kiemelkedő. Meglepett engem is, hiszen nem olyan magas, 183-185 centi körül lehet, de remekül érkezik ezekre a labdákra” – mondta a Mandinernek nemrégiben Keane.

VARGA Barnabás, FTC, Glasgow Rangers, László Csaba
FTC–Glasgow Rangers: a skótokat már felkészítették Varga Barnabás (középen) fejjátékára / Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

FTC–Glasgow Rangers: Varga Barnabás Skóciában is játszhatna

A zöld-fehérek csütörtökön 18.45-kor a skót Glasgow Rangerst fogadják az Európa-ligában, és ennek kapcsán került ismét szóba az idényben már 20-szor eredményes magyar válogatott labdarúgó. A korábban a Ferencvárosnál és Skóciában, a Hearts együttesénél is dolgozó László Csabát kérte fel a skót The Sunday Post egy kis elemzésre, amelyet a Csakfoci szúrt ki.

„Varga elképesztően jó a levegőben. Mindig azt gondoltam, a Celticnek vagy a Rangersnek kellett volna leigazolnia. De akár Spanyolországban is játszhatna, mert tényleg annyira jó futballista. A földön is kiváló, és nagyszerűen megtartja a labdát. Ausztriában amatőrként játszott, majd a magyar másodosztályban, mielőtt 27 évesen Paksra került. 

Ott fedezték fel, hogy fantasztikus csatár – nem értem, miért nem vették észre korábban Magyarországon. Öt perc alatt látni lehet, hogy milyen minőséget képvisel.

Varga Barnabás rendkívül veszélyes: olyan jó fejjel a tizenhatoson belül, hogy nem tudom, van-e bárki, aki ki tudja védekezni. A Ferencváros rengeteg beadást küld rá – ez hatalmas fegyver a számukra. Mindkét szélen erős és gyors játékosokat használnak. Az egyetlen problémája, hogy elmúlt 30 éves – a legtöbb klub inkább fiatalabbakat keres, igaz, ő még mindig fejlődik. Biztos vagyok benne, hogy az idény végén – vagy akár már télen – érkeznek majd érte ajánlatok” – fogalmazott László.

Ügynöke, Paunoch Péter ezt nyilatkozta vele kapcsolatban a közelmúltban: „Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig – hiába múlt el harmincéves – ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

