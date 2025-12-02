Még Messi és Yamal is a Fradi csatárának hátát nézi – elképesztő, ami Varga Barnabással történik

Hiába keresik a megoldást Európában, Varga Barnabásra egyelőre nem találják az ellenszert
A góljai több mint felét fejjel jegyzi.
Előkelő helyen a Fradi játékosa. Varga Barnabás klasszisokat előz meg az IFFHS listáján.
A nemzetközi mérkőzéseket figyelembe véve a decemberi zárás előtt Erling Haaland áll az élen 2025 legeredményesebb futballistáinak világranglistáján, amelyen Varga Barnabás a 20. helyet foglalja el az IFFHS kimutatása szerint – szúrta ki a Magyar Távirati Iroda. A Ferencváros csatára olyan játékosokat előz meg, mint Lionel Messi vagy Lamine Yamal.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnek az év első 11 hónapja alapján készült rangsorát a Manchester City norvég csatára az európai kupák főtáblás meccsein (11) és a nemzeti válogatottban (17) együttesen szerzett 28 góllal vezeti. Ez a második legmagasabb, amióta mérik: 2017-ben Cristiano Ronaldo 32-ig jutott.
Haaland mögött a második Harry Kane, a Bayern München angol játékosa 23 találattal (14+9), a harmadik pedig Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnoka, aki november 30-ig 22 (15+7) gólig jutott.
Az 58 nevet tartalmazó listán a huszadik pozíció Varga Barnabásé, a Ferencváros magyar válogatott csatáráé, aki idén tízszer volt eredményes a nemzetközi porondon: négyszer európai kupamérkőzéseken és hatszor a nemzeti csapatban.
Varga ezzel többek között a kilencgólos Lionel Messit és Lamine Yamalt is megelőzi, előbbi a 34., utóbbi a 35. helyen áll, de Robert Lewandowski is csak a 47.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA