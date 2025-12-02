Még Messi és Yamal is a Fradi csatárának hátát nézi – elképesztő, ami Varga Barnabással történik

Az 58 nevet tartalmazó listán a huszadik pozíció Varga Barnabásé, a Ferencváros magyar válogatott csatáráé, aki idén tízszer volt eredményes a nemzetközi porondon: négyszer európai kupamérkőzéseken és hatszor a nemzeti csapatban.

Varga ezzel többek között a kilencgólos Lionel Messit és Lamine Yamalt is megelőzi, előbbi a 34., utóbbi a 35. helyen áll, de Robert Lewandowski is csak a 47.