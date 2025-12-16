Orbán Viktor megüzente a magyaroknak, mi történik, ha nem lesznek észnél

Orbán Viktor beismerte: ezt szereti a legjobban Brüsszelben (Videó)
Magyarország miniszterelnöke a magyar válogatottról és a Fradiról is beszélt. Orbán Viktor a jövő évi választásokat is szóba hozta.
Orbán Viktor a Puskás Arénában tartott karácsonyi futballünnepen arról beszélt, hogy a jövő évi választás sorsdöntő lehet a magyar labdarúgás számára, és olyan kormányra van szükség, amely stratégiai ágazatként kezeli a sportot. A miniszterelnök megemlékezett a közelmúltban elhunyt futball-legendákról, sajnálatát fejezte ki a válogatott vb-kvalifikációs kudarca miatt, ugyanakkor a Ferencváros nemzetközi szereplését az év egyik nagy sikerének nevezte – összegzett az Index.
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy 2008-ban egy kávézóban, tizenhárom volt labdarúgóval indult útjára a hagyomány, abból nőtt ki ez a mára nagyszabású rendezvény – írja a Nemzeti Sport.
„Az eltávozottak listája egyre bővül, mégis egyre többen vagyunk, és ennek így kell lennie minden egészséges nemzetnél – fogalmazott a miniszterelnök, aki hosszan beszélt a 30 éve életbe lépett Bosman-szabályról. – Azóta a pénz fontosabb, mint a játék. Tettünk javaslatokat még Sepp Blatterrel, a FIFA akkori elnökével is közösen, hogy helyezzék hatályon kívül a Bosman-szabályt, igyekeztünk elmagyarázni, hogy a futball elsősorban nem üzlet, hanem a kultúra része, különleges státuszt kell neki biztosítani, de nem jártunk sikerrel.”
A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki, hogy 2026-ban sem lesz világbajnoki résztvevő a magyar válogatott.
„Továbbá elhunyt három volt szövetségi kapitány, Mezey György, Jenei Imre, Garami József. Ha nincs a Fradi kiváló nemzetközi szereplése, 2025 csak kudarc lenne. Megint nem marad nekünk más, mint Esterházy, Détári, Kiprich góljaira emlékezni a negyven évvel ezelőtti selejtezőből, lehet még ebből élni egy ideig, de jó lenne már friss sikerélmény is.”
Jövőre választás lesz, ha nem leszünk észnél, a magyar futballnak évekre befellegzik.
Olyan kormány kell, amely stratégiai ágazatként tekint a sportra, és azon belül a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra.”
