Orbán Viktor megüzente a magyaroknak, mi történik, ha nem lesznek észnél

Orbán Viktor a Puskás Arénában tartott karácsonyi futballünnepen arról beszélt, hogy a jövő évi választás sorsdöntő lehet a magyar labdarúgás számára, és olyan kormányra van szükség, amely stratégiai ágazatként kezeli a sportot. A miniszterelnök megemlékezett a közelmúltban elhunyt futball-legendákról, sajnálatát fejezte ki a válogatott vb-kvalifikációs kudarca miatt, ugyanakkor a Ferencváros nemzetközi szereplését az év egyik nagy sikerének nevezte – összegzett az Index.

Orbán Viktor szerint a Fradi tett azért, hogy ez az év ne csak kudarc legyen (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy 2008-ban egy kávézóban, tizenhárom volt labdarúgóval indult útjára a hagyomány, abból nőtt ki ez a mára nagyszabású rendezvény – írja a Nemzeti Sport.