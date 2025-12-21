Ft
összefoglaló magyarország németország európai bizottság oroszország

Magyar javaslattól borultak ki az Európai Bizottságban – eurómilliárdok érkezhetnek hazánkba

2025. december 21. 21:47

Összegyűjtöttük a karácsony előtti hét legolvasottabb cikkeit.

2025. december 21. 21:47
null

Brüsszel mindennek megkéri az árát, ezt már megtapasztalhattuk az elmúlt években. A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk. 

Politikai tempót diktál Brüsszel

Ez ezúttal sincs másképp, ám Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú, s nem a jogállamisággal függ össze. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni. Meglátása szerint ez a korábbi „merjünk kicsik lenni” mentalitás, és az állandó megfelelés kényszerének folytatása.

Az NGO-k is kiborultak egy magyar javaslattól

Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja, amelyet Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos terjesztett elő, a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését célozza. Az NGO-k aggályosnak tartják a javaslatot.

Putyin fontos dologra figyelmeztette Európát

Vlagyimir Putyin szerint Európa hosszú távon elveszíti gazdasági és politikai pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal. Az orosz elnök úgy fogalmazott: amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.

Ismét hazánk miatt hüledeznek a németek

A német Die Welt e heti cikkében kiemeli, hogy

Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.

Ugyanakkor a logisztikai szektorban Magyarországot kulcsfontosságú elosztóközpontként tartják számon.

Berlin szakít az egyik nagyhatalommal

Németország és Kína két évtizeden át csodás házasságban élt, mindketten bőségesen profitáltak a fellendülő globális kereskedelemből: Németország szállította azokat a gépeket, amelyekre Kínának szüksége volt a világ többi részére szánt fogyasztási cikkek gyártásához. 

Most Kínának már nincs szüksége Németországra – és Németország most már válni akar.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

