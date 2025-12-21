Magyar javaslattól borultak ki az Európai Bizottságban – eurómilliárdok érkezhetnek hazánkba

Brüsszel mindennek megkéri az árát, ezt már megtapasztalhattuk az elmúlt években. A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk.

Politikai tempót diktál Brüsszel

Ez ezúttal sincs másképp, ám Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú, s nem a jogállamisággal függ össze. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni. Meglátása szerint ez a korábbi „merjünk kicsik lenni” mentalitás, és az állandó megfelelés kényszerének folytatása.