Magyar javaslattól borultak ki az Európai Bizottságban – eurómilliárdok érkezhetnek hazánkba

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Brüsszelben mindennek ára van.
Összegyűjtöttük a karácsony előtti hét legolvasottabb cikkeit.
Brüsszel mindennek megkéri az árát, ezt már megtapasztalhattuk az elmúlt években. A magyar kormány évek óta hadakozik Brüsszellel annak érdekében, hogy a hazánknak járó európai uniós forrásokat végre megkaphassuk.
Ez ezúttal sincs másképp, ám Mráz Ágoston Sámuel szerint a feltétel sokkal inkább üzleti és politikai alapú, s nem a jogállamisággal függ össze. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza és a hozzáköthető szakemberek pontosan ezeknek a szempontoknak próbálnak megfelelni. Meglátása szerint ez a korábbi „merjünk kicsik lenni” mentalitás, és az állandó megfelelés kényszerének folytatása.
Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja, amelyet Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos terjesztett elő, a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését célozza. Az NGO-k aggályosnak tartják a javaslatot.
Az NGO-k továbbra is aggályosnak tartják a javaslatot – írja a Les Echos.
Vlagyimir Putyin szerint Európa hosszú távon elveszíti gazdasági és politikai pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal. Az orosz elnök úgy fogalmazott: amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.
Az orosz elnök újra együttműködést ajánl Európának, miközben az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről beszélt.
A német Die Welt e heti cikkében kiemeli, hogy
Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.
Ugyanakkor a logisztikai szektorban Magyarországot kulcsfontosságú elosztóközpontként tartják számon.
Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.
Németország és Kína két évtizeden át csodás házasságban élt, mindketten bőségesen profitáltak a fellendülő globális kereskedelemből: Németország szállította azokat a gépeket, amelyekre Kínának szüksége volt a világ többi részére szánt fogyasztási cikkek gyártásához.
Most Kínának már nincs szüksége Németországra – és Németország most már válni akar.
A kínai gyártók egyre inkább vezető szerepet töltenek be azokban az ágazatokban, amelyeket a közelmúltig német vállalatok uraltak – és ez mostanra a németeknek is feltűnt.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP