Németország eldöntötte: szakítani akar ezzel a nagyhatalommal

A Wall Street Journal arról ír: Németország és Kína két évtizeden át csodás házasságban élt, mindketten bőségesen profitáltak a fellendülő globális kereskedelemből: Németország szállította azokat a gépeket, amelyekre Kínának szüksége volt a világ többi részére szánt fogyasztási cikkek gyártásához. Most Kínának már nincs szüksége Németországra – és Németország most már válni akar.

Évtizedek óta először a német vállalkozások és politikusok megkérdőjelezik a korlátlan szabadkereskedelmet.