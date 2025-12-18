Magyar javaslat borzolja a kedélyeket az Európai Bizottságban – és ennek most semmi köze Orbán Viktorhoz

Donald Tusk úgy üzent Orbán Viktornak, hogy nem mondta ki a nevét: „Pénz ma, vagy vér holnap”
Óriási a tét Brüsszelben.
Az NGO-k továbbra is aggályosnak tartják a javaslatot – írja a Les Echos.
Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja, amelyet Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos terjesztett elő, a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését célozza – számol be a Les Echos.
Az eredeti terv szerint megszűnt volna a legtöbb vegyi szer időszakos felülvizsgálata, de tudományos tiltakozás hatására módosították: az időkorlát nélküli engedélyezés csak kivételes esetekben maradna. Pascal Canfin EP-képviselő bírálta az európai szakvélemények nemzeti fölé helyezését. Az NGO-k továbbra is aggályosnak tartják a javaslatot – írja a francia lap.
