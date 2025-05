Szoboszlaiék ősi riválisa újabb pofont kapott: elüldözött játékosukból lett hős Olaszországban

Papíron megvolt arra az esély (ha a Napoli kikap, az Inter pedig döntetlent játszik), hogy a két együttes azonos pontszámmal zárja az idényt, ebben az esetben május 26-án, 20:30-tól egy külön szuperdöntőt rendeztek volna Rómában. Erre azonban nem kerül sor, mivel mindkét gárda megnyerte saját találkozóját.

Manchesterben nem kellett, Nápolyban hős lett

A Napoli–Cagliari és Como–Inter mérkőzést egy időben rendezték, az első gólt pedig a milánóiak szerezték. Ekkor a Bajnokok Ligája-döntőbe jutó fekete-kékek számítottak elsőnek, de még az első félidőben a nápolyiak is előnybe kerültek, amivel ismét az élre álltak. A gólt az a Scott McTominay szerezte, akit tavaly nyáron nem tartott meg a Manchester United. Látva a Vörös Ördögök tragikus idényét, no meg a skótok klasszisának parádés teljesítményét, az MU-nál verhetik a fejüket a falba, hogy elengedték a saját nevelésű középpályását. McTominay ráadásul nem is akármilyen gólt szerzett, a levegőben, fél fordulattal, védővel a nyakában talált a kapuba. (VIDEÓ ITT!)

A 28 éves skót 34 bajnokin 12 gólt és hat gólpasszt jegyzett az idényben



Az 51. percben aztán egy újabb virtuális pofont kapott a United: a Napoli második, gyakorlatilag a bajnoki címet jelentő találatát ismét egy ex-ManU-játékos, Romelu Lukaku szerezte. Ő még 2019 nyarán hagyta el a klubot. Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy Spanyolországban a pénteki játéknapon Antony is (megint) betalált...



Időközben az Inter mérkőzésén a Como kapusát, Pepe Reinát kiállította a játékvezető. A 42 éves kapuvédő a meccs előtt pár nappal jelentette be, hogy a mérkőzés után visszavonul. Aligha ilyen befejezést álmodott meg magának…(VIDEÓ ITT!)

A kiállított Reina tapsvihar közepette vonult le a pályáról

Reina a Liverpool ikonjának számít: 2005-ben igazolt a Vörösökhöz, és 2014-ig tartozott a klub kötelékébe, összesen 394 tétmeccsen szerepelt, és négy trófeát nyert. A Premier League-ben háromszor választották meg az idény legjobb kapusának. Az elmúlt tíz évben több csapatot is megjárt: a Bayern Münchent, a Napolit, az AC Milant, az Aton Villát, a Laziót és a Villarrealt is.

A Napoli és az Inter is 2–0-ra nyert, így előbbi 2023 után és története során negyedszer lett bajnok. Utóbbi pedig készülhet a jövő szombati Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntőre.

Lo Scudetto torna a Casa…𝑨𝑮𝟒𝑰𝑵! Il Napoli è Campione d’Italia! 💙#AG4IN #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/fK4KFaesAM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2025

Essen még szó két Olaszországban futballozó magyarról: a Parmát erősítő Balogh Botondékra nagy mérkőzés vár vasárnap az Atalanta vendégeként, ugyanis hiába állnak a 16. helyen, ha kikapnak, mögöttük pedig a Lecce és az Empoli is nyer, akkor kiesnek. Nagy Ádám Speziája pedig az élvonalba jutásért küzd, csapata a rájátszás elődöntőjének első meccse után kétgólos előnyben van.

Olasz Seria A

38. forduló (pénteki játéknap)

Napoli–Cagliari 2–0

Como–Internazionale 0–2