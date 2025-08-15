Kiderült, Magyarországra jön a világhírű rendező – a Hunyadi producerét is ünneplik majd

David Cronenberg és Atom Egoyan kanadai filmrendezők, valamint több alkotásuk producere, Robert Lantos lesznek szeptemberben a Nemzeti Filmintézet (NFI) fesztiválja, a Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégei.

Az NFI az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében kiemelték, hogy a két direktor egyedi stílusát és művészi látásmódját támogatva Robert Lantos olyan sikeres alkotásokat hozott létre, mint az Eljövendő szép napok, a Karambol, az eXistenZ – Az élet játék, a Eastern Promises – Gyilkos ígéretek, az Ararát, Az igazság fogságában vagy az Emlékezz!, amelyek mindegyike műsoron lesz a Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A három alkotó személyesen mutatja be filmjeit a közönségnek a fesztiválon: David Cronenberg filmrendező először jön Budapestre, míg Atom Egoyan 20 év után látogat újra a magyar fővárosba.

Az NFI szeptember 16-21. között nyolcadik alkalommal rendezi meg a restaurált magyar és külföldi filmeket felvonultató Budapesti Klasszikus Film Maratont.

„Egy producer akkor teszi a legjobban a dolgát, ha nem irányít, hanem támogat. Olyan rendezőkkel dolgozom, akik markáns elképzeléssel rendelkeznek és mellettük az én dolgom az, hogy ezt a víziót a vászonra segítsem, ne pedig átformáljam” – idézték a közleményben Robert Lantos a produceri munkáról vallott nézeteit.

Az örmény gyökerekkel rendelkező, a filmjeit az identitáskeresés, a múlt feldolgozása köré építő Egoyan együttműködése a producerrel az 1997-es Eljövendő szép napokkal kezdődött, amiért rögtön el is nyerték a cannes-i fesztiválon a zsűri nagydíját, a FIPRESCI-díjat, továbbá az alkotás két Oscar-jelölést is kapott. A film egy kisvárosi tragédia utóhatását mutatja be, érzékenyen boncolgatva a gyász, a bűntudat, a felszín alatt meghúzódó titkok, érdekek és ellentétek eredőit – fogalmaztak a tájékoztatóban.

Robert nemcsak támogat, hanem ösztönöz is. Nála nem kellett kompromisszumokat kötnöm. A művészi szabadságot úgy biztosítja, hogy közben mindig a lehető legjobb formádat akarja előcsalogatni”

– mondta korábban Egoyan, amikor arról kérdezték, hogy mi biztosítja kettejük szövetségének szilárd alapját.

A pozitív fogadtatásban részesült első közös munkát továbbiak követték: például az örmény népirtás történelmi traumáját és annak generációkon átívelő hatását bemutató Ararát 2002-ben, vagy a megtörtént bűnügyet feldolgozó, a média, az előítéletek és az igazság keresésének összetett viszonyát vizsgáló Az igazság fogságában 2005-ben.

Szoros szakmai kapcsolat fűzi Lantost a testhorrorokkal befutott, de a filmjeiben a technológia és az emberi psziché határait is előszeretettel boncolgató David Cronenberghez is. Egyik legismertebb közös munkájuk a Karambol (1996), ami provokatív témájával – az autóbalesetek és a szexualitás bizarr összefonódása – óriási felháborodást keltett, a premier idején több országban is betiltották. Cannes-ban viszont megkapta a rangos fesztivál zsűrijének különdíját a modern társadalom elidegenedését nyers, hideg esztétikával bemutató alkotás.

Robert meglátja a zavarba ejtő történetek mögött rejlő igazságot és nem fél attól, hogy ezeket a széles nyilvánosság elé tárja”

– összegezte véleményét David Cronenberg a producerről, akivel később együtt készítették el a virtualitás és a valóság közti határokat elmosó thrillert, az 1999-es Existenz – Az élet játékot, valamint a 2007-ben bemutatott Eastern Promises – Gyilkos ígéretek című brutális maffiatörténetet. Utóbbi a rendező egyik legsikeresebb és legközérthetőbbnek tartott filmje, amelynek férfi főszerepéért Viggo Mortensent Oscar-díjra jelölték.

A 2017-ben alapított Budapesti Klasszikus Film Maratonon a korábbi években olyan alkotók vettek részt, mint Claudia Cardinale, Pierre Richard, Udo Kier, Jean-Marc Barr, Kevin és Andrew Macdonald, Wim Wenders és Costa Gavras – áll a közleményben.

(MTI)