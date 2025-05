Udvaros Dorottya, Eszenyi Enikő, Ember Márk vagy Patrick Duffy – kik lesznek a magyar film legjobbjai?

A sajtótájékoztató résztvevői: Porga Gyula veszprémi polgármester, Káel Csaba kormánybiztos, Seres Gerda műsorvezető, Csáky Attila fesztiváligazgató

Minden a film szeretetéről szól

„Egy-egy film palackpostaként üzen az időnek, van értékelhető múltja, karakterizálható jelene, így jövője is. Tavaly új nevünk lett, idén új arculatunk, vagyis mostanra minden értelemben »pompázatos hangszerelésben tündöklünk«, ahogyan Weiner Leó új bemutatójáról írták a korabeli sajtóban. Ez nemcsak a fesztiválra vonatkozik, hanem az annak helyet adó három városra is; dinamikusan épülő, egymást kölcsönösen inspiráló együttműködés a miénk” – fogalmazott Csáky Attila fesztiváligazgató.

Szerinte a MOZ.GO egyre inkább megtalálja a helyét a magyar fesztiválok sorában. Bizonyíték rá,

hogy tavaly már nagyjából tízezer embert vonzottak a vetítések, kísérőprogramok,

a sikerfilmek jellemzően telt házzal mennek, de általánosan minden alkotásnak elég jó a nézőszáma, a szabadtéri események különösen népszerűek. A teljes szakma ugyancsak kezdi a magáénak érezni ezt a rendezvényt, annak eredményeként is, hogy a szervezők mindig mindenki felé igyekeznek a lehető legnagyobb nyitottsággal fordulni.

„Szakmán belül sokkal árnyaltabb a vita, amit a politika és a sajtó szeret generálni, vagy úgy is fogalmazhatnék,

hogy a rengeteg embert és pénzt mozgató hazai filmszakma tényleg a szakmáról és mindenekelőtt a film szeretetéről szól.

Mi minden évben személyesen hívunk és várunk mindenkit, aki szeretné a MOZ.GO-n megmutatni magát, az alkotását. A versenykiírásunk egyértelmű: az elmúlt egy évben készült bármely magyar mozgókép nevezhető. De azokat is szívesen látjuk, akik jelezték, hogy a nevezési határidőre nem készül el az alkotásuk, nekik információs vetítéseket, közönségtalálkozókat. kerekasztal-beszélgetéseket és egyéb lehetőségeket kínálunk” – szögezte le Csáky Attila.

A Hunyadival kapcsolatban elmondta, az a versenyprogramon kívül szerepel, mert bár van televíziós sorozat kategóriájuk, nem lett volna fair a többiekkel szemben, ha egy ilyen kivételes körülmények között készült szériával kell összemérni magukat. A vetítése egyébként három egymást követő estén történik majd, négy-négy-kettes bontásban, az utolsó két rész egyben közönségtalálkozó is lesz, ahol a szereplők, alkotók jó része jelen lesz. Csáky Attila a producere a készülő Hobo-filmnek is (Nem lehet két hazád), amelynek az első kockái ugyancsak a MOZ.GO-n mutatkoznak be, ennek alkalmából a Hobó Akusztikkal is találkozhatunk a Balaton mellett.

***

A Magyar Filmakadémia jelölései a Magyar Mozgókép Díjakra a főbb kategóriákban



Játékfilm: Futni mentem, Hogyan tudnék élni nélküled?, Ma este gyilkolunk, Most vagy soha!, Véletlenül írtam egy könyvet

Tévéfilm: Ők tudják, mi a szerelem, Királytalálkozó, Lepattanó, Széchenyi és az utolsó éjszakai látogató, Ványa bácsi – Buborékkeringő

Tévésorozat: A nemzet aranyai, Csendhez szokott szív – úton Eperjes Károllyal, S.E.R.E.G.

Egész estés dokumentumfilm: A boldogság ügynöke, A legpompásabb emberi elme, DAC film, Kell egy oroszlán, KIX

Legjobb rendező: Füzes Dániel (Az utolsó lélek az ördögé), Hajdu Szabolcs (Kálmán-nap), Lakos Nóra (Véletlenül írtam egy könyvet), Orosz Dénes (Hogyan tudnék élni nélküled?), Török Zoltán (Változó vadon – Az én Északom)

Legjobb férfi főszereplő: Blaskó Péter (Ők tudják, mi a szerelem), Ember Márk (Hogyan tudnék élni nélküled?, Futni mentem), Horkay Péter (Ha átkelsz majd a nagy hegyen), Mátray László (Véletlenül írtam egy könyvet), Vilmányi Benett (Csendes éj)

Legjobb női főszereplő: Balla Eszter (S.E.R.E.G.), Demeter Villő (Véletlenül írtam egy könyvet), Molnár Piroska (Csendes éj), Udvaros Dorottya (Futni mentem, Ők tudják, mi a szerelem), Törőcsik Franciska (Hogyan tudnék élni nélküled?)

Legjobb női mellékszereplő: Eszenyi Enikő (Boldog emberek), Gál Réka Ágota (S.E.R.E.G.), Tankó Erika (Egy százalék indián), Molnár Piroska (Ványa bácsi – Buborékkeringő), Zsurzs Kati (Véletlenül írtam egy könyvet)

Legjobb férfi mellékszereplő: Gerner Csaba (One more like), Horváth Lajos Ottó (Most vagy soha!), Kövesi Zsombor (S.E.R.E.G.), Patrick Duffy (Lepattanó), Szacsvay László (Ha átkelsz majd a nagy hegyen)



