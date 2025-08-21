Ft
Máramaros megye Ukrajna Tisza tragédia hegyimentők határrendészet menekültek védelem

Sorra fulladnak folyóba a kényszersorozás elől menekülő ukránok

2025. augusztus 21. 19:12

Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 29 ukrán állampolgárt találtak holtan a Tisza román partján és a Máramarosi-havasokban.

2025. augusztus 21. 19:12
null

A Maszol.ro. csütörtöki cikkében arról számolt be a máramarosszigeti területi határrendészet szóvivőjét idézve, hogy 

az idei év első hét hónapjában több mint 5000 ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt Máramaros megye hegyvidékén.

Ez kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában, amikor több mint 6700 illegális határátlépést jegyeztek.

Iulia Stan tájékoztatása szerint valamennyiüket beengedték, és lehetővé tették, hogy vagy a román államtól kérjenek menedéket, vagy a 2022. március 4-i, a háború elől menekülők átmeneti védelméről szóló európai uniós határozat alapján folyamodjanak nemzetközi védelemért – írta a portál.

A Maszol.ro arra is kitért, hogy 

három esetben a román állam ideiglenes védelmét élvező ukrán állampolgárok visszatértek Ukrajnába, majd több honfitársuk kíséretében ismét illegálisan átlépték a román határt. 

Őket migránscsempészet gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték.

Sokan az életüket kockáztatják

Iulia Stan felhívta arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán állampolgárok a Máramarosi-havasok több, helyenként 1900 méteres magasságot meghaladó részén, nagyon nehéz terepen próbálnak átjutni a határon, megfelelő felszerelés nélkül, ezért a határrendészek prioritása a biztonságuk.

A szóvivő közlése szerint a bajba jutott ukrán állampolgárok megmentését célzó beavatkozások többségében együttműködnek a Máramaros megyei Salvamont hegyimentő szolgálattal és a katasztrófavédelmi felügyelőséggel. 

Idén már 150 bajbajutott ukrán állampolgárt mentettek meg

 – hangzott el a tájékoztatón.

Az összeállításból kiderült, A háború kezdetétől mostanáig több mint 26 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan Románia északi határát, többséget menedéket kért a román hatóságoktól. 

Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 29 ukrán állampolgárt találtak holtan a Tisza román partján és a Máramarosi-havasokban.

Nem meglepő mód az ukrán állampolgárok a besorozásuk és a frontra küldésük elkerülése miatt menekülnek a havasokon átkelve Romániába.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Florent VERGNES / AFP

 

 

Bitrex®
2025. augusztus 21. 19:35
Nem egészen értem. Ha az ukrán katonaszökevényeket Románia és az EU befogadja, miért szállít fegyvereket a frontra, ahol kényszersorozottak, ill. olyanok harcolnak, akik nem tudnak/mernek külföldre szökni? Mert önként már egy ukrán sem harcol a fronton.
