08. 21.
csütörtök
XIV Leó béke imanap világ pápa Erdő Péter hívő

Böjtöt és imanapot hirdetett péntekre a pápa – Erdő Péter is csatlakozásra buzdít

2025. augusztus 21. 19:26

XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén fordult ezzel a kéréssel minden hívőhöz.

2025. augusztus 21. 19:26
null

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz – közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: 

XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

„Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit” – idézték a közleményben a pápát.

(MTI)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

templar62
2025. augusztus 21. 20:38
Last book of the NEW TESTAMENT : APOCALYPSE . Apokalipszis : lényege , hogy ne dőljünk be az Antikrisztus hazugságainak .. Sajnos a protestánsok még ma is a pápaságot tartják az Antikrisztusnak , ( a jakobinusok helyett ).
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 21. 20:30
Igazság és béke ? Látott már valaki igazságos békét ? ( dehát mamár a pápák is polcorrectek . ).
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 21. 20:27
1571 október 7. : Lepantói , tengeri , csata . Ahol ellőtték Cervantesnek , aki később megírta a Don Quihote - t , a bal kezét . Don Juan volt az admirális . Amíg a csata tartott , a korabeli pápa , térdenállva imádkozott .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 21. 20:19
Emanuel Kannt szerint , sose lesz béke .
Válasz erre
0
0
