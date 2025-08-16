Ft
háború Ukrajna Putyin Trump

Ukrajnai béke még nincs, ám elkezdődött valami sokkal több, a pozíciólezáró nettósítás

2025. augusztus 16. 07:38

Trump és Putyin is eredményesnek, előremutatónak nevezte az alaszkai tárgyalásukat a sajtótájékoztatón, melyet egy moszkvai, következő forduló fog követni.

2025. augusztus 16. 07:38
Tóth Máté
Facebook

„Mindezek ellenére nincs mindenben megállapodás Ukrajna ügyében, így nem lett egycsapásra vége a háborúnak. Ám nem is ez volt a cél, pláne nem ez a fontos. Még csak nem is Ukrajna maga a fontos. Ami fontos, hogy elkezdődött egy pozíciólezáró nettósítás. Mit jelent ez? A »Close out netting«, vagyis a pozíciólezáró nettósítás a titkos nemzetközi kereskedelmi szerződések klauzulája, ezért is hangzik idegenül a fülünknek. Azonban pontosan így üzletelnek titokban, így alakítják a világot! Alaszka csak egy – nagyon fontos, és nyilvános – forduló, Ukrajna pedig egyetlen eleme.

Ez kezdődött el, jutott a felszínig és történik most is, ahol a világban fennálló amerikai érdekeket, üzleti pozíciókat, követeléseket összevezetik, újrasúlyozzák Grönlandtól Ukrajnáig, Szíriától Panamáig. Ez tehát egy hatalmas betudás. Ennek az összeterelésnek az energiafegyver és a vámok a konkrét eszközei hónapok óta, és az eredmény szempontjából az üzleti pozíciók legalább olyan fontosak, mint az országhatárok. Trump bezár konfliktusokat, hogy kinyisson újakat, elenged ideológiai háborúkat azért, hogy elkezdhessen gazdasági-geopolitikai térfoglalást. 

Például az Északi-sark felé, aminek az előszobája Grönland. Ezért se legyen illúziónk Alaszka kapcsán. Szevasztopol nem olyan fontos, mint Panama. Amerika elköltött 91 milliárd dollárt Ukrajnára, és nem ideológiai alapon nézve már egyáltalán nem fenntartandó pozíció egy nagy betudás szempontjából. Ezeknek a tárgyalása kezdődött el a legészakibb amerikai államban, szimbolikusan, hiszen az Észak a jelen évszázad egyik legfontosabb versenyterepe lesz, minden ami Észak: az Északi Áramlattól az Északi-sarkig. Ma már a változás hírnöke sem a galamb többé mint a Bibliában, esetleg a holló mint Ziuszudra történetében az alapul szolgáló sumer eposzban, hanem a gázfáklya lángja. Ez pedig a műholdfelvételek szerint az Északi-sarkon lobbant újra fel az oroszok legnagyobb gázkitermelési projektjének színhelyén, amelyet évek óta ellehetetlenítettek az amerikaiak. Itt a változás.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

