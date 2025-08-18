Ft
Állati jó meccs: egy disznó volt a 12. játékos a Veszprém vármegyei csapatnál (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 14:59

A röfögő cserejátékos majd egy percig szólózott.

2025. augusztus 18. 14:59
null

Egy malac tévedt a pályára a veszprém vármegyei megye III-ban – számol be a veol.hu.

A közönség hangosan nevetett az eseten, és a játékosok is eléggé zavarodottak voltak, majd üldözőbe vették az állatot.

A kurtafarkú „csodacserétvégül az egyik focista kergette le a pályáról. Vagy mondhatnák úgyis, futatta lesre.

@tomika20090610 malac a pályán 🤣🤣🤣🤣🤣 #Takacsi#legjobb ♬ 3korty - Bittó Duó

Nyitókép: illusztráció / Fred TANNEAU / AFP

 

Box Hill
2025. augusztus 18. 15:17
Az MTK-nak 11 ilyenre van szüksége - most.
