Állati jó meccs: egy disznó volt a 12. játékos a Veszprém vármegyei csapatnál (VIDEÓ)

A röfögő cserejátékos majd egy percig szólózott.
Egy malac tévedt a pályára a veszprém vármegyei megye III-ban – számol be a veol.hu.
A közönség hangosan nevetett az eseten, és a játékosok is eléggé zavarodottak voltak, majd üldözőbe vették az állatot.
A kurtafarkú „csodacserét” végül az egyik focista kergette le a pályáról. Vagy mondhatnák úgyis, futatta lesre.
Nyitókép: illusztráció / Fred TANNEAU / AFP