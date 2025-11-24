Meghalt Udo Kier, a kultfilmek felejthetetlen arca

Hat évtizedes pályafutás után, 2025. november 23-án, 81 éves korában elhunyt Udo Kier német színész, akinek különc karakterszerepei az európai szerzői film és a hollywoodi közönségfilmek világában is maradandó nyomot hagytak – írta meg a Magyar Nemzet.

Kier 1944. október 14-én született Kölnben, a második világháború utolsó évében, egy olyan városban, amelyet mindennapos bombázások sújtottak. Ez a sötét kezdet – ahogyan pályatársai és kritikusai gyakran megjegyezték – mintha előrevetítette volna későbbi szerepeinek nyugtalanító, olykor már-már „démoni” tónusát.