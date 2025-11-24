Ft
kultfilm Udo Kier színész pálya arc nyom

Meghalt Udo Kier, a kultfilmek felejthetetlen arca

2025. november 24. 08:52

A színész 81 éves volt.

2025. november 24. 08:52
null

Hat évtizedes pályafutás után, 2025. november 23-án, 81 éves korában elhunyt Udo Kier német színész, akinek különc karakterszerepei az európai szerzői film és a hollywoodi közönségfilmek világában is maradandó nyomot hagytak – írta meg a Magyar Nemzet.

Kier 1944. október 14-én született Kölnben, a második világháború utolsó évében, egy olyan városban, amelyet mindennapos bombázások sújtottak. Ez a sötét kezdet – ahogyan pályatársai és kritikusai gyakran megjegyezték – mintha előrevetítette volna későbbi szerepeinek nyugtalanító, olykor már-már „démoni” tónusát.

Karrierje a hatvanas évek végén indult, nevét azonban világszerte a hetvenes évek tette ismertté, amikor Andy Warhol produceri köre által támogatott horrorfilmekben kapott főszerepet. A Flesh for Frankenstein (1973) és a Blood for Dracula (1974) teremtette meg azt a különc, elegáns, mégis félelmetes figurát, amely később védjegyévé vált.

Kier hamar az európai szerzői film nagy rendezőinek visszatérő alkotótársa lett. Dolgozott Rainer Werner Fassbinderrel, és különösen szoros kapcsolat fűzte Lars von Trierhez, akinek számos filmjében feltűnt a Járványtól kezdve egészen a Melankóliáig.

Udo Kier több mint kétszáz filmben és televíziós produkcióban szerepelt, és az utóbbi években sem vett vissza a tempóból.

Késői főszerepe, a Hattyúdal (Swan Song) újabb díjakat és jelöléseket hozott számára, és megerősítette azt a róla kialakult képet, hogy azon ritka színészek közé tartozik, akik az idő múlásával nem halványodnak, hanem egyre karakteresebbé válnak.

Nyugodjék békében.

Nyitókép: MTI/Julien Warnand

***

