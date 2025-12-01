Ft
12. 01.
hétfő
Shakespeare Összes Rövidítve színész Kálid Artúr Gáspár András Kálloy Molnár Péter

Halála napján játszott volna benne: ez volt Kálloy Molnár Péter kedvenc darabja

2025. december 01. 21:32

Már korábban lehetett tudni, hogy a december 1-jei előadás elmarad.

2025. december 01. 21:32
null

Mint ismert: rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész, amit a család az MTI-vel közölt. A Nemzeti Színház és a Vígszínház egykori művésze hétfő este a 6SZÍN-ben lépett volna fel a Shakespeare Összes Rövidítve című darabban, ám erre már nem került sor – számolt be róla az Index.

Kiderült, hogy ez volt Kálloy Molnár Péter kedvenc darabja, a legnagyobb színházi sikere, amelyet ő írt, rendezett és alkotott meg Gáspár Andrással és Kálid Artúrral és emellet a főszerep is az övék volt.

Az Index arról is beszámolt, hogy azt már korábban tudni lehetett, hogy a december 1-jei előadás elmarad, ugyanis azok, akik jegyet váltotta a darabra, már két héttel ezelőtt értesültek róla, hogy a hétfő esti fellépést törölték, lemondták. 

Az lap úgy értesült, egy héttel ezelőtt telefonon keresték fel azokat, akiknek jegyük volt, hogy melyik másik előadást néznék meg helyette, vagy visszatérítést kérnek.

 Az elhúzódó betegség miatt egyelőre nem tudják, mikor tűzik legközelebb műsorra a S.Ö.R.-t. Mostanra már mindenki tudja, hogy kinek a betegsége és azóta az is kiderült, hogy mióta küzdött vele a színész.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

