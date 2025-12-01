Halála napján játszott volna benne: ez volt Kálloy Molnár Péter kedvenc darabja

Mint ismert: rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész, amit a család az MTI-vel közölt. A Nemzeti Színház és a Vígszínház egykori művésze hétfő este a 6SZÍN-ben lépett volna fel a Shakespeare Összes Rövidítve című darabban, ám erre már nem került sor – számolt be róla az Index.